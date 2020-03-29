 Новым главой МОЗ вместо Емца станет Степанов

Максим Степанов - экс-губернатор Одесской области и медик по образованию. С отраслью знаком, что не может не радовать. Мы собрали на главного претендента на кресло главы МОЗа небольшое досье, пишет Цензор.НЕТ.
1.Родился в семье медиков. Сам – хирург по первому образованию, жена – нефролог высшей категории.
2.2011-2016 годы – директор Полиграфкомбината "Украина". Максим Степанов "воевал" с паспортной мафией. В результате, "Украина" начала печатать первые в стране ID-карты, которые, кстати, стали дешевле прежних.
3.2017-2019 – губернатор Одесской области. Приоритетами называл медицину, инфраструктуру и образование.
Среди побед Степанова на этой должности в регионе выделяют: запуск телемедицины - он сделал новый для Украины медицинский пилот успешным кейсом; открытие самого большого в стране центра нефрологии; создание "карты реперфузионных клиник" для сердечников по всей области; запуск дистанционного обучения для школьников из отдаленных сел; строительство трассы Одесса-Рени.
4. В 2019 году, во время избирательной президентской кампании, вступил в открытый конфликт с Петром Порошенко. Максим Степанов не захотел тогда раздавать по 1000 гривен из бюджета под выборы, за что был отстранен.
5. Во время вспышки заболеваемости коронавирусом в Украине уже бывший глава ОГА занялся волонтерством и стал помогать одесским больницам. Закупил для медиков защитные костюмы, аппарат ИВЛ и 4000 респираторов.
Отметим, за последние семь месяцев у МОЗа сменилось три руководителя. Максим Степанов – четвертый. Наследие он получил сомнительное – разваленную систему здравоохранения, разгар эпидемии страшной болезни и неподготовленных к ней медиков и больницы.
"Повернути Уляну Супрун на посаду міністра охорони здоров'я України"
набрала понад 25000 голосів за 6 днів
А от нам в Україні, ні.
Я дальше Польши не бывал-"бвтрачил".Ну в Росии побывал во многих местах.Ну,а шо было делать в 90-х,начало2000-х?В Украине б здох.
Друг спрашивает.
Но, не долго...
😁
Ну все, єтого достаточно для министра...
Ы-ы-ы. Эти кретины спустили планы по телемедицинским консультациям из-за чего постоянно случались ситуации вроде:
- Меня почти из операционной вытащили. Что случилось?
- Ну... Мы план по консультациям выполняем...
Успешный кейс.
Туда этому предателю и дорога.
Но судя по тому что он согласился работать в зеленом стаде его принципы не далеко ушли от принципов радуцкого...ермака...сивохи...и им подобным...
Воровать и пилить бюджет они будут вместе...
Или ты думаешь что...среди этого гавна этот степанов будет брилиантом??
То что мы увидим в случае с этим чуваком...предсказуемо...
Степанов этот , хоть знает сам ,, что он " поскандалил " с Порохом из за тысячи ?? .