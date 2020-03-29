EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  19080  173
Материалы по теме:
Все про:Кабмин (11936) Минздрав (2404) назначение (1573) Степанов Максим (120)

 Новым главой МОЗ вместо Емца станет Степанов

Новым министром здравоохранения станет Максим Степанов.

Максим Степанов - экс-губернатор Одесской области и медик по образованию. С отраслью знаком, что не может не радовать. Мы собрали на главного претендента на кресло главы МОЗа небольшое досье, пишет Цензор.НЕТ.

Новым главой МОЗ вместо Емца станет Степанов 01

1.Родился в семье медиков. Сам – хирург по первому образованию, жена – нефролог высшей категории.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-глава ОГА Степанов подарил полиции Одессы 4 тысячи респираторов

2.2011-2016 годы – директор Полиграфкомбината "Украина". Максим Степанов "воевал" с паспортной мафией. В результате, "Украина" начала печатать первые в стране ID-карты, которые, кстати, стали дешевле прежних.

3.2017-2019 – губернатор Одесской области. Приоритетами называл медицину, инфраструктуру и образование.

Среди побед Степанова на этой должности в регионе выделяют: запуск телемедицины - он сделал новый для Украины медицинский пилот успешным кейсом; открытие самого большого в стране центра нефрологии; создание "карты реперфузионных клиник" для сердечников по всей области; запуск дистанционного обучения для школьников из отдаленных сел; строительство трассы Одесса-Рени.

4. В 2019 году, во время избирательной президентской кампании, вступил в открытый конфликт с Петром Порошенко. Максим Степанов не захотел тогда раздавать по 1000 гривен из бюджета под выборы, за что был отстранен.

5. Во время вспышки заболеваемости коронавирусом в Украине уже бывший глава ОГА занялся волонтерством и стал помогать одесским больницам. Закупил для медиков защитные костюмы, аппарат ИВЛ и 4000 респираторов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В утвержденном правительством перечне закупаемых лекарств нет ни одного препарата из рекомендуемых врачами Китая, Франции, США, - Степанов

Отметим, за последние семь месяцев у МОЗа сменилось три руководителя. Максим Степанов – четвертый. Наследие он получил сомнительное – разваленную систему здравоохранения, разгар эпидемии страшной болезни и неподготовленных к ней медиков и больницы.

Источник: https://censor.net.ua/n3185232
 
 
 Топ комментарии
 
эта 1000 гривень и была прибавкой к пенсии.
примерно такая, какую ишак обещает в апреле.
но только ишак хер ее даст, а Порох - давал реально.
 показать весь комментарий
 
не мешайте двигать койки! вовка уверен, что это улучшит рейтинг публичного дома
 показать весь комментарий
 
Щас бы верить крысе Портнову...откровенно кацапской подстилке..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
електронна петиція №22/089776-еп
"Повернути Уляну Супрун на посаду міністра охорони здоров'я України"
набрала понад 25000 голосів за 6 днів
 показать весь комментарий
 
 
ЭТО НЕ МИКРОБ ЭТО КАРОНОВИРУС УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА
 показать весь комментарий
 
ПОВЕРНУТИ ЯНУКОВИЧА ЗРАДНИКА НА ТРОН ЛОХА УКРАIНИ
 показать весь комментарий
 
ЗАМОМ ЯНУЧАРА ПРИЗНАЧИТЫ ЗЕ ГОЛОБОРОДЬКА
 показать весь комментарий
 
Чуваки, а може, все таки почуємо інстинкт самозбереження, і повернемо Уляну Супрун?
 показать весь комментарий
 
 
СУПРУН УЛЯНУ В ПРЕЗИДЕНТИ ПОВЕРНЕМО ОБОВ"ЯЗКОВО
 показать весь комментарий
 
Ще один класичний "професіонал" від Зе команди, який дуже знається на медицині....
 показать весь комментарий
 
 
Та тобі апатріду - космополіту, то так.
А от нам в Україні, ні.
 показать весь комментарий
 
Та я свой,шо вы зразу "космополит"?
Я дальше Польши не бывал-"бвтрачил".Ну в Росии побывал во многих местах.Ну,а шо было делать в 90-х,начало2000-х?В Украине б здох.
 показать весь комментарий
 
Можно поподробнее раскрыть пункт 4?
Друг спрашивает.
 показать весь комментарий
 
Будем пассматреть..
Но, не долго...
😁
 показать весь комментарий
 
 
НЕ КУЙ СМАТРЕТЬ УЖЕ ТУПО ЛОЖИСЬ В ГРОБ ЧУДИЛО
 показать весь комментарий
 
 
О Господи! "Медик", "губернатор"... Когда же это прекратится? ((( Он - врач. Он - экс глава ОДА.
 показать весь комментарий
 
Давайте скинемось і купимо посаду УлянІ Супрун.
 показать весь комментарий
 
 
"Родился в семье медиков"...
Ну все, єтого достаточно для министра...
 показать весь комментарий
 
 
Навіть одного першого слова достатньо...
 показать весь комментарий
 
 
Емец - новый министр, Степанов - суперновый Новым главой МОЗ вместо Емца станет Степанов - Цензор.НЕТ 3571
 показать весь комментарий
 
 
Емец списал 65-ти летних. Этот спишет 60-ти летних!
 показать весь комментарий
 
Этот будет рассказывать "Все хорошо прекрасная Маркиза"
 показать весь комментарий
 
"...запуск телемедицины - он сделал новый для Украины медицинский пилот успешным кейсом..."
Ы-ы-ы. Эти кретины спустили планы по телемедицинским консультациям из-за чего постоянно случались ситуации вроде:
- Меня почти из операционной вытащили. Что случилось?
- Ну... Мы план по консультациям выполняем...
Успешный кейс.
 показать весь комментарий
 
У лікарнях начмеди з головними лікарями все все ...дять, до дупи ці рокіровки.
 показать весь комментарий
 
Та поверніть вже Гончарука. У того 2000 лікарень готові були до епідемії. Новым главой МОЗ вместо Емца станет Степанов - Цензор.НЕТ 8904
 показать весь комментарий
 
 
інфляція мінністрів, скоро буде кожен день - новий мінстр. Так може і до мене дійде.
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас министр здравохранения смертный приговор для политика.
Туда этому предателю и дорога.
 показать весь комментарий
 
 
Чувак у брательника ермака себе портфель министра купил..
 показать весь комментарий
 
 
Степанов - это хорошее назначение, человек он принципиальный
 показать весь комментарий
 
Осталось только узнать..а каковы его принципы???
Но судя по тому что он согласился работать в зеленом стаде его принципы не далеко ушли от принципов радуцкого...ермака...сивохи...и им подобным...
 показать весь комментарий
 
 
А как может быть по другому? Порядочный человек.. с такими как радуцкий...ермак...сивохо...на одном гектаре срать не сядет ...не говоря уже о том что бы работать вместе с ними...
 показать весь комментарий
 
 
Не может...
Воровать и пилить бюджет они будут вместе...
 показать весь комментарий
 
 
😃 Посмотри на экономику Украины...на мерсы ермака...на баксы в конвертах зеленому стаду в раде...
Или ты думаешь что...среди этого гавна этот степанов будет брилиантом??
 показать весь комментарий
 
 
им деваться некуда раз его назначают
 показать весь комментарий
 
😃 А он что большой спец в медицине?? Вирусолог?? У него медицинских знаний как у оманского осла юридических....только диплом...
 показать весь комментарий
 
министр вирусологией не занимается, там в основном организационные моменты, кроме того родственники у него врачи.
 показать весь комментарий
 
 
😃 Аааа родственники...ну так это же в корне меняет все дело...у низ будет семейный подряд...и они победят вирус...толпой задавят..
 показать весь комментарий
 
 
ну он сможет быстро проконсультироваться в некоторых вопросах, если ему будет нужно, хотя по образованию он хирург
 показать весь комментарий
 
ОН СПЕЦ НЕ В МЕДИЦИНЕ А В ВЫБОРАХ ПРОТИВ ПОРОХА
 показать весь комментарий
 
В зеленом стаде никого не назначают просто так...
 показать весь комментарий
 
 
ну как-бы ситуация в здравоохранении сейчас поджимает. Ты не заметил??
 показать весь комментарий
 
И каким боком тут этот чувак? У которого кроме диплома более ничего от медицины нет?
 показать весь комментарий
 
 
ну посмотрим по работе его, чего тут переливать из пустого в порожнее.
 показать весь комментарий
 
На зеленое стадо мы уже посмотрели...на осла оманского тоже...
То что мы увидим в случае с этим чуваком...предсказуемо...
 показать весь комментарий
 
 
с ослом не спорю и с зеленым стадом тоже, но он думаю справится
 показать весь комментарий
 
ПУСТОЕ УЖЕ ЗАПОЛНИЛИ КАЛАМОЙЦЫ ТЕПЕРЬ ПОРОЖНЕЕ ЗАПОЛНЯЙ ПОЦ
 показать весь комментарий
 
да шож такое с зелей, второго порохобота за день назначает))
 показать весь комментарий
 
ЗЕЛИК ИЛИ ЖИДЕНЫШ ЕЩЕ НЕ ТАВО НАТВАРИТ ИДИОТ
 показать весь комментарий
 
Екс-губєрнатар? Виходить Степанов жив ще за часів російської імперії, бо з тих пір очільників області не називали губєрнатарамі. Достойний медик, стільки прожити Новым главой МОЗ вместо Емца станет Степанов - Цензор.НЕТ 7095.
 показать весь комментарий
 
Почему не Степанко( Степаненко),а Степанов(Степанин)?
 показать весь комментарий
 
С каким пафосом Зеленский говорил о Супрун, что она "доктор смерть". Но, что-то пошло не так. И вот, на кону четвертый министр.
 показать весь комментарий
 
 
Тобто доктор Смерть максимально поширив вірус,заблокував закупівлі ліків і засобів захисту,а цьому дядьку все розгрібати ?
 показать весь комментарий
 
 
Зєлю нафіг з пляжа! Зєля уявляє владу, як щось "солоденьке", а не, як служіння українцям. Зєля трохи сплутав. Дострокові
 показать весь комментарий
 
По правде говоря , это выборци сплуталы ,, Голобородька с Зеленским . Новым главой МОЗ вместо Емца станет Степанов - Цензор.НЕТ 8839 .
 показать весь комментарий
 
Новым главой МОЗ вместо Емца станет Степанов - Цензор.НЕТ 3882 ....Снова тысяча , на сей раз уже Петина . Вы бы хоть сумму меняли что ли.! А то уже " приелось ", всё тысяча и тысяча . Которой кстати , никто никогда в глаза не видел , но все про неё знают .

Степанов этот , хоть знает сам ,, что он " поскандалил " с Порохом из за тысячи ?? Новым главой МОЗ вместо Емца станет Степанов - Цензор.НЕТ 8020 .
 показать весь комментарий
 
 
Искренне удачи новому министру. А то как-то трафаретно получается ЗЕ вместо тупых назначает придурков. Надеюсь круг будет разорван.
 показать весь комментарий
 
Ходють слухи тут и там Новым главой МОЗ вместо Емца станет Степанов - Цензор.НЕТ 9525 ,, что на очереди ( вслед а Емцем ) Криклий и Уманский . Шось не прёт Вове с министрами .
 показать весь комментарий
 
Хитро суки делают,министры нагадят нагадят и их меняют и из никого никакого спроса.Какой спрос будет из Степанова почему неподготовлены больницы, почепу нет всего необходимого.Он скажет это не я это папередник а Емец скажет а какой из меня спрос я уже не министр пускай Степанов отчитывается.И так во всех ветках власти министры меняются а за то что страна в дупе никто не отвечает.
 показать весь комментарий
 
Не захотел раздавать тыщу - это идёт не в плюс, а в жирный минус.
 показать весь комментарий
 
Медицина в такому сумному стані за 30 років, що і Гіпократ не справиться. З гівна конфетки не зліпиш.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх