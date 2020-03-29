 Новым главой МОЗ вместо Емца станет Степанов

Максим Степанов - экс-губернатор Одесской области и медик по образованию. С отраслью знаком, что не может не радовать. Мы собрали на главного претендента на кресло главы МОЗа небольшое досье, пишет Цензор.НЕТ.

1.Родился в семье медиков. Сам – хирург по первому образованию, жена – нефролог высшей категории.

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2.2011-2016 годы – директор Полиграфкомбината "Украина". Максим Степанов "воевал" с паспортной мафией. В результате, "Украина" начала печатать первые в стране ID-карты, которые, кстати, стали дешевле прежних.

3.2017-2019 – губернатор Одесской области. Приоритетами называл медицину, инфраструктуру и образование.

Среди побед Степанова на этой должности в регионе выделяют: запуск телемедицины - он сделал новый для Украины медицинский пилот успешным кейсом; открытие самого большого в стране центра нефрологии; создание "карты реперфузионных клиник" для сердечников по всей области; запуск дистанционного обучения для школьников из отдаленных сел; строительство трассы Одесса-Рени.

4. В 2019 году, во время избирательной президентской кампании, вступил в открытый конфликт с Петром Порошенко. Максим Степанов не захотел тогда раздавать по 1000 гривен из бюджета под выборы, за что был отстранен.

5. Во время вспышки заболеваемости коронавирусом в Украине уже бывший глава ОГА занялся волонтерством и стал помогать одесским больницам. Закупил для медиков защитные костюмы, аппарат ИВЛ и 4000 респираторов.

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Отметим, за последние семь месяцев у МОЗа сменилось три руководителя. Максим Степанов – четвертый. Наследие он получил сомнительное – разваленную систему здравоохранения, разгар эпидемии страшной болезни и неподготовленных к ней медиков и больницы.