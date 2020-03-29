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 Медицинская система Украины не выдержит, если больше 5% населения одновременно заболеют COVID-19, - Зеленский

Есть три сценария распространения коронавируса в Украине. Два из них украинская медицинская система не выдержит.

Об этом заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня есть три сценария развития событий. Первый - от 3% до 5% одновременно больных коронавирусом. Это болезненные цифры. Но такой сценарий не является катастрофой. Поэтому мы должны быть собранными и дисциплинированными: продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без надобности. Тогда мы переживем этот шторм. Второй сценарий - 25% больных коронавирусом. Третий - более 50% одновременно больных коронавирусом. Второго и тем более третьего сценария наша медицинская система не выдержит. Наши врачи не выдержат одновременного наплыва такого количества больных", - подчеркнул он.

Президент еще раз напомнил, что карантин - это не каникулы: "Солнечная погода, парки, пляжи, шашлыки - все это подождет. Все это ничто, по сравнению с собственным здоровьем и жизнью. А потому, дорогие граждане, продолжайте оставаться дома и не выходите на улицу без крайней необходимости. Как бы ни хотелось это сделать. Оставайтесь дома".

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Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

16 марта президент Владимир Зеленский рассказал украинцам, что будет просить правительство запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек.

Позже в тот же день министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в связи с эпидемией коронавируса в Украине с полудня 18 марта прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Также не будут работать метрополитены.

Позже карантин продлили до 24 марта.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185231
 
 
 Топ комментарии
 
Гнусвьlй гном "докерувався" .На вьlход-однозначно!
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Не удивили, она и 1 процента не выдержит ! дай бог что бы она не выдержала именно на тех кто все эти годы "реформировал" медицину!
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не... нада назначить назначенца из Техаса... Своих уже пробовали 30 лет вподряд - никуя не получается...(
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Зеленський все вірно сказав - зараз всі справжні українці повинні об'єднатися з владою задля протидії пандемії , аби вона не стала фатальною !
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Це не в їх інтересах - доб'ють країну отже доб'ють і себе !
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Как раз добить Украину - это и есть их цель. Нет страны - нет ответственности за ее 30 летний дерибан! По каким законам их судить тогда? Включи мозг.
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А за рахунок чого (і кого) вони тоді будуть "харчевацца" ...?
Ці паразити живуть за рахунок економіки держави ...не буде держави - їх також не буде !
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Медицина в сраці вже 30 років. Тут за пару місяців нічого абсолютно не підготуєш. Та й бабла неміряно коштує хороша медицина.
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Я пострадавший от этой горе медицины
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Таких дуже багато. Але ви принаймі живі.
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Уже нашел. Правда флаг у "I am Conscious" то Украйнский, то Французкий....
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Если украинская медицина не выдержит я надеюсь президент за это супрун расстреляет?
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Ja NeUmerHerwam

@neumerherwam

·24 мин

#Зеленський вивіз свою родину до Швеції - блогер Чаплига. А вы #лошары подыхайте в Украине!
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Если не отдадим концы от коронавируса то от голода точно...
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а че не пишут как прибывшие из вьетнама вырывались из аэропорта
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мне не понятно почему не пишут, зеленые ссут плохих новостей
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Ночью 25 октября 1917 года товарищ чЛенин начал Мировую революцию...За одну ночь в одном Питербурге было убито 237 000 человек...
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хочу извиниться, простите, сорвался
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Неспроможність медицини - це результат діяльності, як Зеленського, так і попередників.
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Наступает очень удобный момент показать "хозяевам жизни" (олигархам, проокурорам, мусорам и всей чиновничьей армии в Украине) кто есть кто в этой стране.
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А еще передайте Зелепузику, что когда коронавирус разойдется по всей рашке, то в Украину хлынут сотни тысяч ОРКОВ в поиске элементарной еды. А нам украинцам нужно к тому времени быть готовыми отстреливаться от этих орд! И я не паникую, Просто элементарный анализ причинно-следственных связей это мне подсказывает.
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А де гарантія що не буде навпаки ?
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Паника и Хаос друг Путлера даже в Венесуэле и Сирии...
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коронавирус очистит страну и покажет кто есть кто
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Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

21:29 29.03.2020
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Вах вах .. Этy?
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Женщина, у контрой была диагностирована коронавирусная инфекция, сбежала из больницы в Коммунарке. Она пришла домой на Профсоюзную улицу, по дороге ее зафиксировали камеры видеонаблюдения. В настоящее время она найдена и помещена обратно в больницу в Коммунарке»
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Вона навіть невитримає одного відсотка.
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Сильніші виживуть і дадуть здорове потомство )
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значит им налоги 5% от общей суммы надо платить!
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Смердюче,вошиве падло Медична система України не витримає, якщо понад 5% населення одночасно захворіють COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6053 П'ять відсотків від 40 млн - 2млн Медична система України не витримає, якщо понад 5% населення одночасно захворіють COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2350 Медична система України не витримає, якщо понад 5% населення одночасно захворіють COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2350 Немає 100тис інфекціоністів, хто забезпечуватиме існування хворих Хто збиратиме й утилізуватиме трупи. Це,без мови про інші суттєвості,цього Смердежу!!!! Єдине,що ,хоч як сприйнятне, що,цього лайна Зесмердюка,вже, Небуде Медична система України не витримає, якщо понад 5% населення одночасно захворіють COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6053
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Через місяць відбою не буде від бажаючих попрацювати в похоронних командах за миску баланди.
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Для этого он привёз из зон с очага и всех кого можно и нельзя и не проверяет людей внутри страны?
Что это?
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