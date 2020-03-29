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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Ни одной гривни не будет срезано из расходов на оборону. Выплаты медиков должны быть на уровне воинов на передовой, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что изменения в бюджет не будут касаться расходов на оборону страны и Вооруженные силы Украины, а также предусмотрено увеличение зарплат украинским медикам.

Об этом он заявил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Ни одной гривни не будет срезано по расходам на оборону Украины. Средства на армию остаются в полном объеме, и могут быть увеличены в случае необходимости", - заверил Зеленский.

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Зеленский указал, что будут увеличены выплаты врачам, которые противодействуют короновирусу. "Сегодня украинские медики мужественно ведут войну за жизнь и здоровье украинцев, а, значит, их выплаты должны быть на уровне бойцов на передовой", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3185229
 
 
 Топ комментарии
 
Медсестри дякують препиЗденту за увагу до їхньої праці.

Ни одной гривни не будет срезано из расходов на оборону. Выплаты медиков должны быть на уровне воинов на передовой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2896
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Бля, он правда думает что если говорить лозунгами, то это работает?
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Почему Ю. Тиможенко ничего не делает, снова по тихому в кустах отсидится.
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Потрібно було дивитись Шустера в п"ятницю щоб не задавати дурні запитання.
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нее, ну в этот раз он же точно сказал правду? Ни одной гривни не будет срезано из расходов на оборону. Выплаты медиков должны быть на уровне воинов на передовой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7308
зебараны, поясните позицию вашего "праметея"?
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***, он правда думает что если говорить лозунгами, то это работает?
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Получается, что это не он должен выплатить медикам,

а это какие-то выплаты должны )))

Вот к выплатам с претензиями пусть медики и обращаются
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Дружина лаборант в райлікарні. Через неї проходять всі. 4800 за такий подвиг як раз норм! Нє?
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все претензии к выплатам, которые должны.

Выплаты медиков должны
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Медсестри дякують *********** за увагу до їхньої праці.

Ни одной гривни не будет срезано из расходов на оборону. Выплаты медиков должны быть на уровне воинов на передовой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2896
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Одни тупые декларации, как собачий вальс хе...м по роялю.
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Ну то ваще капэць какой-то! Невже саме бубочко, без суфльра таке нявкнуло?!) з
З ним все о.к.?)
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Сказав все правильно.По тексту.Спостерігаєм за виконанням.
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Печатный станок в 3 смены включат , интересно а этот придурок уже дорожку новой тысячной задувал?Интересно это было по приколу или это прояв его патриотизма?
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Куди просрав бабло яке залишив тобі Грося? Казьол.
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Да есть, но с другого конца хребта.
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Почему Юлия Тимошенко и другие "лидеры" ничего не делает, вы же очень богатые люди или просто по тихому в кустах отсидитесь и дальше воровать

Пусть показывают чем помогли в такой сложный период, бо потом скажут мы помагали, но не афишировали.
Афишируйте, снимайте видео... на слово вам уже никто не поверит.
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Ты задолбал всюду Тимошенко вставлять.бубочка всрався а убирать другим. У слуг уродов вся полнота власти
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не зарікайся...якщо не проголосують завтра землю і банка, то всяке може бути...
і, володю, носи маску і пальчатка...нам не треба, щоб історія виправдовувала за іншими причинами - упадок економіки коронавірусом, а передчасний уход президента не дотриманням попереджень і заходів...раніше від федини і зараз оцієї вище...
кріпіться, мамо
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В Тернополе из инфекционного отделения больницы уволилось 8 врачей из-за опасности заболеть на коронавирусИсточник: https://censor.net.ua/n3185188

Не дождались этой пламенной речи , а то наверно передумали бы
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оце буде мєсіво між лікарями та вчителями. жесть!
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кто знает, какие зарплаты на передовой? если медикам начнут нормально платить (это не менее 1000 евро в месяц), есть шанс что народ не будет массово увольняться....
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Зеленский год во власти и ни какой ЗРАДЫ.
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я конечно против зе но сейчас не то время что бы гнать на него!
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Перефразируя.
Ни одной гривни не будет срезано из расходов на генералов и медицинских чиновников.

А вот солдатам и врачам - шиш
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