 Ни одной гривни не будет срезано из расходов на оборону. Выплаты медиков должны быть на уровне воинов на передовой, - Зеленский

Об этом он заявил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Ни одной гривни не будет срезано по расходам на оборону Украины. Средства на армию остаются в полном объеме, и могут быть увеличены в случае необходимости", - заверил Зеленский.
Зеленский указал, что будут увеличены выплаты врачам, которые противодействуют короновирусу. "Сегодня украинские медики мужественно ведут войну за жизнь и здоровье украинцев, а, значит, их выплаты должны быть на уровне бойцов на передовой", - отметил он.
зебараны, поясните позицию вашего "праметея"?
а это какие-то выплаты должны )))
Вот к выплатам с претензиями пусть медики и обращаются
Выплаты медиков должны
З ним все о.к.?)
Это рычащая жаба
Пусть показывают чем помогли в такой сложный период, бо потом скажут мы помагали, но не афишировали.
Афишируйте, снимайте видео... на слово вам уже никто не поверит.
і, володю, носи маску і пальчатка...нам не треба, щоб історія виправдовувала за іншими причинами - упадок економіки коронавірусом, а передчасний уход президента не дотриманням попереджень і заходів...раніше від федини і зараз оцієї вище...
кріпіться, мамо
Не дождались этой пламенной речи , а то наверно передумали бы
Ни одной гривни не будет срезано из расходов на генералов и медицинских чиновников.
А вот солдатам и врачам - шиш