 Ни одной гривни не будет срезано из расходов на оборону. Выплаты медиков должны быть на уровне воинов на передовой, - Зеленский

Об этом он заявил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Ни одной гривни не будет срезано по расходам на оборону Украины. Средства на армию остаются в полном объеме, и могут быть увеличены в случае необходимости", - заверил Зеленский.

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Зеленский указал, что будут увеличены выплаты врачам, которые противодействуют короновирусу. "Сегодня украинские медики мужественно ведут войну за жизнь и здоровье украинцев, а, значит, их выплаты должны быть на уровне бойцов на передовой", - отметил он.