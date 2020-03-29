 Медики в Бельгии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом домашнего кота

Во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что вирус COVID-19, из-за которого в начале 2020-го по всему миру началась эпидемия, имеет животное происхождение, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
Сегодня же известны случаи, когда вирус наоборот передается от людей к животным. Об одном из таких заявили в Бельгии: местная ветеринарная служба подтвердила наличие коронавируса у домашнего кота.
Медики сообщают, что животное заразилось вирусом от своего хозяина, у которого начали проявляться симптомы болезни за неделю до этого.
У кота появились проблемы с дыханием и диарея, но сейчас у питомца и его хозяина стабильное состояние.
Специалисты говорят, что этот случай не является показательным, и передача вируса от людей к животным происходит крайне редко.
"Мы хотим подчеркнуть, что это единичный случай. Кроме того, в данном случае речь идет о передаче вируса от человека к животному, а не наоборот. Нет признаков того, что это распространено. Риск передачи от животного к человеку очень мал", — объясняет бельгийский вирусолог Стивен Ван Гухт.
Ранее коронавирус подтвердили у собаки из Гонконга: позитивный тест на COVID-19 зафиксировали у 17-летнего померанского шпица, который умер через несколько недель после этого.
Его хозяйка — 60-летняя женщина — также была госпитализирована из-за коронавируса, но ее болезнь вылечили и она вернулась домой.
Президент США Дональда Трамп передумал вводить жесткий карантин в штате Нью-Йорк. Об этом сообщила американский президент вTwitter.
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Более того, Швеция и Беларусь не ввели даже карантин у себя.
Такая вот сложная месть от полевых мышей...
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после конченого китая, где забивали палками собак, уже доказано, что вирус не передается от животного к человеку и наоборот...
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Уже один м.дило своего пса в приют сдал. Разгонят истерику и против животин.
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