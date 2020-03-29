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 Медики в Бельгии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом домашнего кота

Ветеринарная служба Бельгии зафиксировала наличие вируса COVID-19 у кота. Медики говорят, что болезнь передалась животному от его хозяина, а ранее аналогичный случай заражения подтвердили у собаки из Гонконга.

Во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что вирус COVID-19, из-за которого в начале 2020-го по всему миру началась эпидемия, имеет животное происхождение, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Сегодня же известны случаи, когда вирус наоборот передается от людей к животным. Об одном из таких заявили в Бельгии: местная ветеринарная служба подтвердила наличие коронавируса у домашнего кота.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мифы о COVID-19: В мире нет подтвержденных случаев инфицирования от животных, - Минздрав

Медики сообщают, что животное заразилось вирусом от своего хозяина, у которого начали проявляться симптомы болезни за неделю до этого.

У кота появились проблемы с дыханием и диарея, но сейчас у питомца и его хозяина стабильное состояние.

Специалисты говорят, что этот случай не является показательным, и передача вируса от людей к животным происходит крайне редко.

"Мы хотим подчеркнуть, что это единичный случай. Кроме того, в данном случае речь идет о передаче вируса от человека к животному, а не наоборот. Нет признаков того, что это распространено. Риск передачи от животного к человеку очень мал", — объясняет бельгийский вирусолог Стивен Ван Гухт.

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Ранее коронавирус подтвердили у собаки из Гонконга: позитивный тест на COVID-19 зафиксировали у 17-летнего померанского шпица, который умер через несколько недель после этого.

Его хозяйка — 60-летняя женщина — также была госпитализирована из-за коронавируса, но ее болезнь вылечили и она вернулась домой.

Источник: https://censor.net.ua/n3185228
 
 
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Хана собакам и котам. Обезумевшее стадо, а это видно по коментариям, убьет всех собак и котов.......Вирус шизофрении поразил всю Планету....
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Да, немногие дочитал и что путь передачи от животных к человеку ничтожно мал
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Ну не все сошли с ума с этой истерией вокруг короновируса.
Президент США Дональда Трамп передумал вводить жесткий карантин в штате Нью-Йорк. Об этом сообщила американский президент вTwitter.
Трамп отказался закрывать штат на въезд и выезд.
Более того, Швеция и Беларусь не ввели даже карантин у себя.
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Хм.. Ну результатов ждать не долго, чтоб оценить правильно они делают.. Или это роковая ошибка.
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не очень оно покажет. чтоб показало очень, нужны 2 одинаковых страны, при этом в одно карантин буИт, в другой - нет. ни от куда не следует, что итальянские меры эффективны (я про домашний арест населения)
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Хм.. о таком мог подумать и написать только шизофреник как ты.
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Млин, моих двух дикарей на дом.карантин посадить - легче из Моники сделать Гетьмана. Медики в Бельгии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом домашнего кота - Цензор.НЕТ 3621
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Через летучих мышей и людей вирус добрался до котов.
Такая вот сложная месть от полевых мышей...

Макиавелли отдыхает!

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Летучие мыши не виноваты. Их ученные называют природными резервуарами для переноса различных вирусов. Такими их сделала природа. Это как пчёлы переносят пыльцу, птички семена растений и так д. Вирусы тоже играют важную роль в экосистеме планеты как и бактерии.
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да, тонкая месть! уникальная многоходовочка Медики в Бельгии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом домашнего кота - Цензор.НЕТ 9536
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запугивание как запугивание. кроме омерзения к итальянским долбодятлам других чувств не вызывает.
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Хорошо у меня собака в карман помещаеться.Не так заметно.Вышел на прогулку,достал из-за пазухи погуляла,в карман и домой.
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короновирус гад!.. на святое покусился!!!.. на котика!!!
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Все ппц котам . Истребить всех .
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короновірусу піпєц - на святоє святих зазіхнув!
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В Румынии десятки инженеров,медиков,менеджеров,студентов разработали аппарат для ИВЛ,который предстанет через два дня перед врачами.В случае если этот прибор полностью удовлетворит медиков,то немедленно заводы Dacia,Ford;Renault начнут производство этих ИВЛ.
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Це виходить.що людина щей тваринок заражає.
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и коты хотят ..путешествовать на другие плагнеты..
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Для невнимательных.Человек заразил кота, а не наоборот.Случаев заражения котами человека вирусом не было.берегите котиков
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ну зачем такой бред писать.
после конченого китая, где забивали палками собак, уже доказано, что вирус не передается от животного к человеку и наоборот...
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Русня болеет, значит заражение животных давно доказанный факт.
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Больные ублюдки, вносите опровержение - бо вы представить себе не можете, с какими дебилами и быдлом имеете дело!
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То капець! Тепер будь-який ссавець(коти, пси, щурі, миші і єноти) можуть стати носіями! Їм, як і касабам, одноразові рукавиці і маски не одягнеш...
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Сейчас Кличко запретит выгул собак
Уже один м.дило своего пса в приют сдал. Разгонят истерику и против животин.
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эта новость не интересная...давай следующую...
Медики в Бельгии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом домашнего кота - Цензор.НЕТ 648

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