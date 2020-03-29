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 Политика Украины
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 Законы о земле и банках, предложения Кабмина и экспериментальные лекарства, - план на сессию ВР

Верховная Рада на сессии планирует рассмотреть 10 вопросов.

Об этом стало известно Цензор.НЕТ.

Парламент рассмотрит:

  • закон о банках,
  • закон о земле,
  • законопроект №2788, который касается процессинга карт через "Укрпочту",
  • предложения нардепов от "Слуги народа" Михаила Радуцкого и Давида Арахамии по экспериментальным лекарствам,
  • разработанный Комитетом по экономическим вопросам Дмитрием Наталухой законопроект об экономических мерах,
  • правительственные законопроекты о стабфонде и секвестре госбюджета,
  • законопроект об уголовной ответственности за экспорт противовирусных препаратов,
  • изменения в избирательное законодательство,
  • изменения постановления о проведении заседаний комитетов онлайн,
  • кадровые вопросы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185227
 
 
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Не терпится землю распродать ?, пир во время чумы
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Узурпаторы вне закона это захват власти. Кто пойдет за зелей тот приступник.
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Под прикрытием принципиального для правовых стандартов банковского закона будут продавливать земельный дерибан, ибо это - самое важное, что надо отнять у нации, чтобы её уничтожить.

см. "Пространство" - https://maidanfire.blogspot.com/2018/11/blog-post.html

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Сколько земли может иметь банк? Там было неограниченное количество! Они за это молчат.

100 га в одни руки при нашем беззаконии никто контролировать не будет.

Сколько денег, при этом, выводят и вывели в оффшоры наши олигархи, больше 100 млрд, но тех он контролировать не хочет, он способствует захвату земли. Они его послали их он боится. Нас не боится

Развитие в законах, посадках коррупционеров, отсутствии коррупции и наличии вменяемый судов, а не в продаже страны при рейдерах, это путь американских индейцев.

Продавать землю в эпидемию, войну и экономический крах это держ зрада и голосовать за это тоже.
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Уже 100 не устраивает? Так ты ж орала что хотябы 500 Как в польше)
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Так само залишили 10 000 га для юр осіб, лише відстрочка на 3-4 (за різними данними) роки!
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Я с вами на ты не переходила хамский аморальных ботяра, продавши душу и себя.

Я писала не только про ограничение количества но и про НАЛИЧИЕ РАБОТАЮЩИХ ЗАКОНОВ, втч по контролю за использованием земли и этих ограничений, СУДОВ И ОТСУТСТВИИ РЕЙДЕРСТВА и о РАБОТАЮЩЕ антимонопольного законодательстве которого нет. Без этого преступление принимать этот закон.

Без этого всего это захват земли, не рынок.

А в эпидемию и войну это гос преступление.

ПС я всегда писала, что это НЕ ПЕРВАЯ ПРОБЛЕМА, НЕ ПРОДАННАЯ ЗЕМЛЯ, и что решать нужно сначала кучу других проблем.

Но аморальные уроды спят и видят как бы продать страну.

Что такое продуктовая безопасность они не знают.
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Ну блин, уже заболела часть депутатов корновирусом, скоро подыхать будут. И не смотря на это таки будут разбазаривать украинскую землю, даже подыхая и при смерти лезут голосовать и урвать земельки.
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Если они не проголосуют ты же сам будешь тут сцать кипятком почему гривня по 80. Мнение некомпетентных людей, пусть это 70% не беспокоит, 70% уже показали что безмозглые выбирая клоунов.
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Ожидаю комменты от тез кого неделю назад 10000 не устраивало, а 500 как в Польше окю А-у Где-вы? И почему количество Бениных и вгрохолдинговых противников ранка не поменялось??? Совпадение наверно)
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Так само залишили 10 000 га для юр осіб, лише відстрочка на 3-4 (за різними данними) роки!
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Естественно, только даун или комментатор цензор.да может запретить эквивалент зерновой компании с 2-5 миллиона долларов оборота. У холдингов по 500 000 га 100 000 холдингом не считается, єто лохопетов и нищебродов для которіх бизнес это магия 10000га пугали.
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Для этого эти мрази и метро перекрыли, ,опасаясь протестов и гнева народа Переполненные маршрутки намного опаснее
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Это единственное что они правильно сделали, нечего бомжам голосовать за запрет продажи квартир, а безземельным учить аграриев.
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