 Законы о земле и банках, предложения Кабмина и экспериментальные лекарства, - план на сессию ВР

Об этом стало известно Цензор.НЕТ.
Парламент рассмотрит:
- закон о банках,
- закон о земле,
- законопроект №2788, который касается процессинга карт через "Укрпочту",
- предложения нардепов от "Слуги народа" Михаила Радуцкого и Давида Арахамии по экспериментальным лекарствам,
- разработанный Комитетом по экономическим вопросам Дмитрием Наталухой законопроект об экономических мерах,
- правительственные законопроекты о стабфонде и секвестре госбюджета,
- законопроект об уголовной ответственности за экспорт противовирусных препаратов,
- изменения в избирательное законодательство,
- изменения постановления о проведении заседаний комитетов онлайн,
- кадровые вопросы.
см. "Пространство" - https://maidanfire.blogspot.com/2018/11/blog-post.html
100 га в одни руки при нашем беззаконии никто контролировать не будет.
Сколько денег, при этом, выводят и вывели в оффшоры наши олигархи, больше 100 млрд, но тех он контролировать не хочет, он способствует захвату земли. Они его послали их он боится. Нас не боится
Развитие в законах, посадках коррупционеров, отсутствии коррупции и наличии вменяемый судов, а не в продаже страны при рейдерах, это путь американских индейцев.
Продавать землю в эпидемию, войну и экономический крах это держ зрада и голосовать за это тоже.
Я писала не только про ограничение количества но и про НАЛИЧИЕ РАБОТАЮЩИХ ЗАКОНОВ, втч по контролю за использованием земли и этих ограничений, СУДОВ И ОТСУТСТВИИ РЕЙДЕРСТВА и о РАБОТАЮЩЕ антимонопольного законодательстве которого нет. Без этого преступление принимать этот закон.
Без этого всего это захват земли, не рынок.
А в эпидемию и войну это гос преступление.
ПС я всегда писала, что это НЕ ПЕРВАЯ ПРОБЛЕМА, НЕ ПРОДАННАЯ ЗЕМЛЯ, и что решать нужно сначала кучу других проблем.
Но аморальные уроды спят и видят как бы продать страну.
Что такое продуктовая безопасность они не знают.