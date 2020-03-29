 Законы о земле и банках, предложения Кабмина и экспериментальные лекарства, - план на сессию ВР

Об этом стало известно Цензор.НЕТ.

Парламент рассмотрит:

закон о банках,

закон о земле,

законопроект №2788, который касается процессинга карт через "Укрпочту",

предложения нардепов от "Слуги народа" Михаила Радуцкого и Давида Арахамии по экспериментальным лекарствам,

разработанный Комитетом по экономическим вопросам Дмитрием Наталухой законопроект об экономических мерах,

правительственные законопроекты о стабфонде и секвестре госбюджета,

законопроект об уголовной ответственности за экспорт противовирусных препаратов,

изменения в избирательное законодательство,

изменения постановления о проведении заседаний комитетов онлайн,

кадровые вопросы.

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