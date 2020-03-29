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 Финансирование нужд Минобразования в проекте госбюджета сокращено лишь на 4%, - Шмыгаль

В предложенном проекте Госбюджета на нужды Министерства образования и науки предполагается 126 млрд грн.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточняет, что уменьшение составляет 4%, и "существенно не затронет важнейшие государственные программы".

"Никакие чрезвычайные ситуации не должны влиять на сферу образования и науки. Это фундамент, на котором строится будущее страны. Поэтому задачей правительства является обеспечение его бесперебойной работы", - подчеркнул Шмыгаль.

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Финансирование нужд Минобразования в проекте госбюджета сокращено лишь на 4%, - Шмыгаль 01

Напомним, 24 марта Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект №3254 "О внесении изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год "относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих".

Комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций выступил с категорическим протестом против предложенных изменений в Госбюджет-2020, так как документ, среди прочего, предполагал почти полную отмену финансирование образования и науки, кроме зарплат. То же касалось сферы культуры. Против чего выступили культурные деятели.

29 марта Кабинет Министров завершил предварительную работу над изменениями в государственный бюджет на 2020 год.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185226
 
 
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А при Порошенко, который всё украл, бюджет и финансирование в разных сферах росло как на дрожжах.
И 73% процентам это ооочччень не нравилось.
Теперь все довольны. Финансирование нужд Минобразования в проекте госбюджета сокращено лишь на 4%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 398
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про 4к баксов учителям и вспоминать как то уже не удобно...
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Треба розуміти, що у світі криза, так що тепер уже буде не 4000, а 3840$ на місяць. Финансирование нужд Минобразования в проекте госбюджета сокращено лишь на 4%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7958
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Кстати, учителя самые продажные.
Им больше всех шло увеличение зарплат и они первыми бежали голосовать за ЗЕ.
Им первым и отменили повышение зарплат.
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они купились на фразу Голоборотько... -
Что президент должен жить как простой учитель, а учитель как президент...
Лоханулись вообщем...
Подумали что серьезно это.... Финансирование нужд Минобразования в проекте госбюджета сокращено лишь на 4%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7836
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