 Финансирование нужд Минобразования в проекте госбюджета сокращено лишь на 4%, - Шмыгаль

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточняет, что уменьшение составляет 4%, и "существенно не затронет важнейшие государственные программы".

"Никакие чрезвычайные ситуации не должны влиять на сферу образования и науки. Это фундамент, на котором строится будущее страны. Поэтому задачей правительства является обеспечение его бесперебойной работы", - подчеркнул Шмыгаль.

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Напомним, 24 марта Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект №3254 "О внесении изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год "относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих".

Комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций выступил с категорическим протестом против предложенных изменений в Госбюджет-2020, так как документ, среди прочего, предполагал почти полную отмену финансирование образования и науки, кроме зарплат. То же касалось сферы культуры. Против чего выступили культурные деятели.

29 марта Кабинет Министров завершил предварительную работу над изменениями в государственный бюджет на 2020 год.

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