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 6 апреля стартует проект "Всеукраинская школа онлайн": 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины, - Зеленский

Государство должно обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Еще один важный момент - это дистанционное образование во время карантина. Наша задача как государства - обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". В его рамках 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины", - рассказал Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185225
 
 
 Топ комментарии
 
Що, на сватів та квартал вже не клює ніхто?
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Біда. що для тебе, зеленого дебіла, вчителя не знайшлося!
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Біда. що для тебе, зеленого дебіла, вчителя не знайшлося!
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Що, на сватів та квартал вже не клює ніхто?
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Ну так и учите по такой схеме всегда. Нахй содержать колоссальную ораву дармоедов большей частью тупых как пробки, которые умственно и морально калечат ваших детей, а не обучают??
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и 40 учителям вполне можно платить обещанные 4000 баксов
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За цим варіантом освіти майбутнє.Мало тепер дійсно вчителів.Все більше викладачі в школах працюють.Викладе свій текст і батьки дома наздоганяють або репетитори за гроші.Навантаження як в універі якщо все задане виконувати. А так зняли б базові основи доступно на відео щоб дитина в школі індивідуально це з вчителем закріпила то буде більше толку. Ще треба переглянути чи все те що вчать в житті пригодиться.Бо наше суспільство потребує вузьких спеціалістів а не філософів-універсалів.
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Реформа образования от ЗЕублюдков: с сегодняшнего дня можно закрывать все школы, институты и детские садики. Школьников и студентов будут учить 40 учителей, а детей же, соответственно, будут нянчить "инвестиционные няни"
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а почему только Киев? и как выбирали кандидатов? в Одессе вон физик один давно в онлайне. да и по другим городам представителей посмотреть не мешало бы. везде есть своя специфика.
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Той фізик вчить росіян , а не українців.
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ну поэтому хотелось бы какие-то критерии отбора. добровольно\принудительно\добровольно-принудительно, бесплатно, с гонораром, сколько, где, и т.п. и почему бы желающим всем не сделать свой курс как раз для таких вот случаев? (+ для заболевших детей будет полезно, + градация уровня учителя, и не на словах, а по результатам работы + закрытый\платный доступ в перспективе) это же 21 век а у нас все действительно как в средние века, обезьяничание с северных территорий все еще в тренде ...
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Це там, де використовується програмне забезпечення без українського інтерфейсу?
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все думаю, як вони тепер будуть збирати гроші на штори, фарбу і т.д.
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І чого збираються навчати дітей невігласи і розробники "пруЄктів", яким невідомі орфографічні норми і правила української мови, в якій є іншомовне слово в усталеній формі - проект.Завтра стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн": 40 педагогів із Києва на час карантину стануть вчителями для всієї України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 45
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Зеленскому,что не сказали,что уже две недели как это уже работает.
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