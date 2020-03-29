 6 апреля стартует проект "Всеукраинская школа онлайн": 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины, - Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Еще один важный момент - это дистанционное образование во время карантина. Наша задача как государства - обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". В его рамках 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины", - рассказал Зеленский.

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