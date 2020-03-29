 6 апреля стартует проект "Всеукраинская школа онлайн": 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины, - Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Еще один важный момент - это дистанционное образование во время карантина. Наша задача как государства - обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". В его рамках 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины", - рассказал Зеленский.
желающимвсем не сделать свой курс как раз для таких вот случаев? (+ для заболевших детей будет полезно, + градация уровня учителя, и не на словах, а по результатам работы + закрытый\платный доступ в перспективе) это же 21 век а у нас все действительно как в средние века, обезьяничание с северных территорий все еще в тренде ...