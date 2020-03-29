 Зеленский призвал нардепов принять необходимые для помощи МВФ законопроекты: Иначе упадок экономики и угроза дефолта. ВИДЕО

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за коронавируса Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый - принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Это нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса. Второй путь - провал этих законов. Затем - упадок экономики и угроза дефолта. Последние недели Офис Президента и Кабмин делали все, что от нас зависело. Мы договорились о финансовой поддержке для Украины. Мы и правительство свой путь выбрали. Теперь - очередь за народными депутатами.
Завтра народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. Общество поймет - вы слуги народа или прислужники чужих интересов. Осознайте свою ответственность. Выберите завтра правильный путь. Вас привели к власти не отдельные лица, вас избрал Народ Украины. Теперь - ваша очередь выбрать его", - заявил Зеленский.
"Дорогие граждане, продолжайте оставаться дома и не выходите на улицу без крайней необходимости. Как бы ни хотелось это сделать. Сегодня ночью Украина перешла на летнее время. Я верю, что совсем скоро благодаря единству и сплоченности мы все перейдем на здоровое и счастливое время", - призвал президент.
Закон про ***** готовий, але ******* рать готова насрать на усіх і не готова голосувати.
Закон про ***** готовий, але ******* рать готова насрать на усіх і не готова голосувати.
При этом из лагеря аферистов звучит, что по банковскому закону может не хватить голосов. так оно и будет, а по земле у них наверняка хватит.
Фамилии всех кто проголосует за земельный закон и тех кто проголосует против банковского закона должны быть записаны в список позора. А когда поменяется власть, то эти люди должны быть жестко преследоваться.
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·59 мин
Вячеслав Ільченко Чутки В фр\"СН" зараз твориться рейвах-в класичному сенсі слова Після оприлюдн\записів Лероса Практично ВСI депутати панічно бояться,що їх теж хтось записав Всі гарячково ********* в здогадках Ніхто Нікому НЕдовіряє Дивиться на сусіда як на полк\Гестапо чи КГБ
луганчанин
@Lugan4anin
·1 ч
А почему есть угроза дефолта? Ты снял у олигархов дотации? Сократил госаппарат и ликвидировал органы дублирующие друг друга? Национализировал руснявый бизнес? Поставил нормального генпрокурора и начались посадки? Почему мы должны продавать землю и прикрывать ТВОИ ПРО.......ы?