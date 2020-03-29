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 Политика Украины
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 Зеленский призвал нардепов принять необходимые для помощи МВФ законопроекты: Иначе упадок экономики и угроза дефолта. ВИДЕО

Завтра должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за коронавируса Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый - принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Это нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса. Второй путь - провал этих законов. Затем - упадок экономики и угроза дефолта. Последние недели Офис Президента и Кабмин делали все, что от нас зависело. Мы договорились о финансовой поддержке для Украины. Мы и правительство свой путь выбрали. Теперь - очередь за народными депутатами.
Завтра народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. Общество поймет - вы слуги народа или прислужники чужих интересов. Осознайте свою ответственность. Выберите завтра правильный путь. Вас привели к власти не отдельные лица, вас избрал Народ Украины. Теперь - ваша очередь выбрать его", - заявил Зеленский.

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"Дорогие граждане, продолжайте оставаться дома и не выходите на улицу без крайней необходимости. Как бы ни хотелось это сделать. Сегодня ночью Украина перешла на летнее время. Я верю, что совсем скоро благодаря единству и сплоченности мы все перейдем на здоровое и счастливое время", - призвал президент.

Зеленский призвал нардепов принять необходимые для помощи МВФ законопроекты: Иначе упадок экономики и угроза дефолта 01
Зеленский призвал нардепов принять необходимые для помощи МВФ законопроекты: Иначе упадок экономики и угроза дефолта 02

Источник: https://censor.net.ua/n3185224
 
   
 Топ комментарии
 
Міг би просто попросити брата Єрмака, той би порішав.
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...Зеленский призвал нардепов принять необходимые для помощи МВФ законопроекты ...А З ЯКИХ ПІР МВФ ЗАЙМАЄТЬСЯ БЛАГОДІЙНІСТЮ ...НЕ НАЗИВАЙТЕ "ІУДИНІ" СРІБНИКИ" "ПОМОЩЬЮ" ...ЦЕ КРЕДИТ ЯКИЙ ТІЛЬКИ ЗБІЛЬШИТЬ ЗАЛЕЖНІСТЬ І НІЧОГО ІНШОГО ...ГНІДА А ЧИМ ВІДДАВАТИ ЩЕ БУДЕМО ЯК ВЛАСНУ ЗЕМЛЮ ПРОСРЕТЕ ?
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зебилы и это говорит президент? Правда к кому я обращаюсь. Эти дебилы только на слово Порошенко реагируют
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Розвал економіки та дефолт - це результат правління Зеленського та його команди. МВФ не рятує від дефолту. Маючи програму співробітництва з МВФ дефолт оголошували: Росія в 1998 р,, Аргентина в 2001 р., Греція в 2012 р., Україна в 2015 р. та багато інших країн. Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат, продаж землі та стратегічних підприємств. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
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Да угомонись ты,прорашистский длбб про дефолт Украины в 15м ,если прекратить сотрудничество с мвф,то дефолт точно наступит ! В спам ,скотыняка лахтинская!
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Вова, у тебя есть шанс все исправить. Уволь и посади твоего нового шепталу, а на его место поставь патриота Украины с работающими мозгами. Тоже самое касается ген. прокурора и Ко. Портнова, Трубу и всех коллаборантов - в лучшем случае назад за поребрик. Будешь продолжать тупить и шансы на исправления ошибок не будет. Время идет. Тик-так..
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Я понял ,это не Зеленский , это подмена , настоящий Зеленский ,он в водолазке , а этот в галстуке Зеленський закликав нардепів ухвалити необхідні для допомоги МВФ законопроєкти: Інакше занепад економіки і загроза дефолту - Цензор.НЕТ 8018 Зеленський закликав нардепів ухвалити необхідні для допомоги МВФ законопроєкти: Інакше занепад економіки і загроза дефолту - Цензор.НЕТ 7147
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Земля не продається, але Закон ще не готовий-переписати треба.......
Закон про ***** готовий, але ******* рать готова насрать на усіх і не готова голосувати.
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Земля не продається, але Закон ще не готовий-переписати треба.......
Закон про ***** готовий, але ******* рать готова насрать на усіх і не готова голосувати.
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Это пример хода аферы тысячелетия. МВФ не нужна продажа земли. Им нужен банковый закон. А аферисты по земельному закону спекулируют на МВФ. Если этот закон и есть в списке МВФ, то только по инициативе аферистов, чтобы спекулировать на МВФ.
При этом из лагеря аферистов звучит, что по банковскому закону может не хватить голосов. так оно и будет, а по земле у них наверняка хватит.

Фамилии всех кто проголосует за земельный закон и тех кто проголосует против банковского закона должны быть записаны в список позора. А когда поменяется власть, то эти люди должны быть жестко преследоваться.
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В этот же список должны попасть и президент, премьеры новый и старый и т.п. А также всякие журналюги, эксперты, политологи и другие, которые агитировали за земельный закон.
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договорняк зе с свыномародером это предательство
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Сволочи! Попробуйте продать землю! Повесим гадов!
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Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·59 мин

Вячеслав Ільченко Чутки В фр\"СН" зараз твориться рейвах-в класичному сенсі слова Після оприлюдн\записів Лероса Практично ВСI депутати панічно бояться,що їх теж хтось записав Всі гарячково ********* в здогадках Ніхто Нікому НЕдовіряє Дивиться на сусіда як на полк\Гестапо чи КГБ
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В смысле дефолт??? При воре-Порошенко все работало без проблем и никаких дефолтов не было даже за горизонтом, а тут при честном Зеленском вдруг дефолт???
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Земля это не только кукурузное поле. Земля это Украина. Украину продавать недопустимо.
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луганчанин

@Lugan4anin

·1 ч

А почему есть угроза дефолта? Ты снял у олигархов дотации? Сократил госаппарат и ликвидировал органы дублирующие друг друга? Национализировал руснявый бизнес? Поставил нормального генпрокурора и начались посадки? Почему мы должны продавать землю и прикрывать ТВОИ ПРО.......ы?
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