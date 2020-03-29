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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 В "Борисполе" приземлился второй самолет из Китая: доставил 300 тыс. респираторов и 35 тыс. защитных костюмов и почти 2 млн масок, - Зеленский

Сегодня ночью самолет снова вылетит в Китай за следующим грузом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в "Борисполе" приземлился второй самолет из Китая. Он доставил 300 000 специальных респираторов и 35 000 защитных костюмов для врачей, военных и полицейских. Также на борту - почти два миллиона масок для населения. Груз уже распределен, он направляется в регионы Украины. Сегодня ночью самолет снова вылетит в Китай за следующим грузом. В то же время мы ожидаем прибытия отдельной доставкой 100 000 высокоточных ПЦР-тестов", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 600 тысяч некачественных китайских масок и респираторов отозвали из больниц в Нидерландах

Источник: https://censor.net.ua/n3185223
 
   
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скоро в интернет магазинах новая партия масок по 25 гр и защитніх костюмов
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Радіємо китайським маскам?!!! Де власне виробництво?!!!...не ракет, не літаків...МАСООООКК!!!!!
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а ти політичний рефері? чи це твій особистий сайт ?
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разбавляю комменты другим мнением, чтобы вам интереснее было.
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2 млн одноразовых масок на 40 млн населения? Лпдно, пускай на 20 млн активного? Это на сколько часов носки? Это - во-первых. Ну а во-вторых, когда иных достижений нт, а в ативах - один сплошной пройопп размером с отель Риц, тогда канншна, можно напомнить зелени, что презик еще двшит и способен рассмешить с экрана...
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порох за 5 лет разворовал... фиг найдешь
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Ви перевірте перед тим як передавати це все в регіони. Ретельно перевірте.
Щоб потім не витрачати на зворотній транспорт з регіонів.
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Вы серьезно?
Уже пофиг качество!
Пусть будет уже хоть что-то В "Борисполе" приземлился второй самолет из Китая: доставил 300 тыс. респираторов и 35 тыс. защитных костюмов и почти 2 млн масок, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7803
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я не здивуюсь. як продавать то зє ******* впєрєді планєти всєй.
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Нідерланди це все китайське лайно (пальоні маски/распіратори) забракували, тепер неЛох буде втридорога їх нам продавати :/.
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Тобто з початку треба було продати в Китай маски, а потім там їх купити🐸
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Не в Китай,а в ЕС. И возврата небыло,в отличие от китайских.
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ну шо...терь набухаемся... продали ящик хорошей водки- купили три ящика галимого самогона...
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Так а где забирать все это добро? Или речь о том,что нам привезли их,что б продать втридорога? Спасибо,отправляйте обратно в Китай тогда!
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Это такие как из ЕС возвращают? Или еще дешевле?
Тесты которые не определяют,маски которые не защищают.
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Кака ты Петюнчика напоминаєшшшь..
Эстафету перехватил..
🤣🤣
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Петюня би особисто у лікарні передавав..зеля поки не дотягує..
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вирус популизма от петюни подхватил
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Що українці уже не вміють пошити маски, що треба перти з китаю.
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А тести чого не завозять, чи і тих вистачить, та й для чого тестувати нищий народ
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Мабуть ті маски, що від них голандці відмовилися
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Зеленые!, - порохоботы над вами издеваются.... В "Борисполе" приземлился второй самолет из Китая: доставил 300 тыс. респираторов и 35 тыс. защитных костюмов и почти 2 млн масок, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4970
Пишут что все у вас продается и покупается по сходной цене....

В "Борисполе" приземлился второй самолет из Китая: доставил 300 тыс. респираторов и 35 тыс. защитных костюмов и почти 2 млн масок, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2605
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Зелені виродки, а виготовляти такі примітивні вироби в Україні?!! І робочі місця є, і оперативно!
Не кажучи вже про вивезені перед тим засоби! Згорить зелена жидо-шмаркля (зеленський) в крематорії...
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Вот Китай еще в феврале сам нуждался в помощи. А теперь? А теперь Китай спасает планету, отгружая дефицит по всем направлениям в огромных количествах. Сколько Китаю понадобилось времени, чтобы так шустро переориентировать промышленность? А нам сколько понадобится??
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В Китае порядок, а здесь бардак вперемешку со славой...
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Хороший бизнес провернули зе-сранцы. Сначала свои защитные средства продали, а теперь за бюджетные средства закупают.
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наварили на вывозе - теперь наваривают на ввозе.
"богоизбранный народ", ****.
у них это в крови - называется "гешефт".
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вот только смотрю абезьян самолёт с вьетнама припёр. суки двери ломают. прорвались животные домой хотят твари..... не хотят животные карантин проходить... хотят заразить пол страны сами подохнуть и окружающих за собой потянуть...(( https://24tv.ua/ukrayintsi_yaki_pribuli_z_vyetnamu_opirayutsya_observatsiyi_i_virivayutsya_dodomu__video_n1306722
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Поднебесная теперь с лихвой вернет себе средства, потраченные на лечение пациентов внутри страны... продавая по всему миру средства коронаконтрацепции...
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