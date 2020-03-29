 В "Борисполе" приземлился второй самолет из Китая: доставил 300 тыс. респираторов и 35 тыс. защитных костюмов и почти 2 млн масок, - Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в "Борисполе" приземлился второй самолет из Китая. Он доставил 300 000 специальных респираторов и 35 000 защитных костюмов для врачей, военных и полицейских. Также на борту - почти два миллиона масок для населения. Груз уже распределен, он направляется в регионы Украины. Сегодня ночью самолет снова вылетит в Китай за следующим грузом. В то же время мы ожидаем прибытия отдельной доставкой 100 000 высокоточных ПЦР-тестов", - заявил Зеленский.
Щоб потім не витрачати на зворотній транспорт з регіонів.
Уже пофиг качество!
Пусть будет уже хоть что-то
За це все заплатив Пєтя...
Тесты которые не определяют,маски которые не защищают.
Эстафету перехватил..
🤣🤣
Пишут что все у вас продается и покупается по сходной цене....
Не кажучи вже про вивезені перед тим засоби! Згорить зелена жидо-шмаркля (зеленський) в крематорії...
"богоизбранный народ", ****.
у них это в крови - называется "гешефт".