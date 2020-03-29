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 В Черновицкой области трое пациентов с коронавирусом и двое с подозрением на него в тяжелом состоянии на кислородной дотации, - ОГА

В Черновицкой области трое пациентов, у которых диагностирован коронавирус, находятся в тяжелом состоянии. Также в тяжелом состоянии еще два пациента с подозрением на коронавирус.

Об этом в Facebook сообщает Черновицкая областная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 14:00, 29 марта в больницах области пятеро пациентов находятся на кислородной дотации, их состояние стабильно тяжелое. У трех из них коронавирус диагностировали 27 марта, у двух есть подозрения на Covid-19", - говорится в сообщении.

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Как отметили в ОГА, остальные инфицированных коронавирусом буковинцы чувствуют себя хорошо.

Напомним, по состоянию на утро 29 марта в Украине подтверждено 418 случаев Covid-19. Из них 9 - летальные, а 5 пациентов выздоровели. В Черновицкой области подтверждено 59 случаев Covid-19.

В Черновицкой области трое пациентов с коронавирусом и двое с подозрением на него в тяжелом состоянии на кислородной дотации, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185222
 
 
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Лежать в тяжкому стані двоє і ще не знають, чи є в них та зараза. З такими темпами обстеження переплюнуть всіх.
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Всім треба до мінімума звести контакти. Це не жарти. Реальна картина інфікованих з"являється з затримкою в пару тижднів. Треба дивитись на досвід інших країн і не жартувати. Мінімум контактів.
Це повинно зменьшити одночасний наплив хворих в лікарні. Навантаження на лікарів і апарати штучної вентиляції легенів.
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Кому вы расказываете.это быдло приехало при бабках и гуляет вокруг да около дебилы конченые
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Я сподіваюсь, що мене читають також нормальні люди. В тому числі й такі які можуть на пальцях пояснити тим хто не розуміє, що треба сидіти вдома.
Кожен "не контакт" зменьшує шанси на розповсюдження віруса.
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А яких країн Італії чи США?Україні може допомогти тільки досвід Китаю де за порушення сажали на реальні сроки аж до рострілу.
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Та любих країн. Все вводять карантин, а потім його роблять ще жорсткішим. Не треба чекати, а зразу треба вводити жорсткий.

Але це в основній масі потрібно, щоб люди усвідомлювали самі.
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