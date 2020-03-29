 В Черновицкой области трое пациентов с коронавирусом и двое с подозрением на него в тяжелом состоянии на кислородной дотации, - ОГА

Об этом в Facebook сообщает Черновицкая областная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 14:00, 29 марта в больницах области пятеро пациентов находятся на кислородной дотации, их состояние стабильно тяжелое. У трех из них коронавирус диагностировали 27 марта, у двух есть подозрения на Covid-19", - говорится в сообщении.

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Как отметили в ОГА, остальные инфицированных коронавирусом буковинцы чувствуют себя хорошо.

Напомним, по состоянию на утро 29 марта в Украине подтверждено 418 случаев Covid-19. Из них 9 - летальные, а 5 пациентов выздоровели. В Черновицкой области подтверждено 59 случаев Covid-19.