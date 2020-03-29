EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия
  485  19
Материалы по теме:
Все про:Нацполиция (11146) Шеремет (443) Офис генерального прокурора (197)

 Полиция просит продлить досудебное следствие по делу об убийстве Шеремета до июня, - прокурор Зузак

Следователи Нацполиции обратились в Офис генпрокурора с ходатайством о продлении сроков досудебного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом hromadske сообщил прокурор по делу Сергей Зузак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, для передачи дела в суд сделано недостаточно, нужно еще провести ряд следственных действий и экспертиз.

"Еще не закончили проведение около 20 экспертиз, также проводятся допросы", - сказал прокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство Шеремета: суд над Антоненко перенесли на 2 апреля, в СИЗО отказали в организации видеоконференции

Он добавил, что все трое подозреваемых - Яна Дугарь, Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко - отказались от прохождения полиграфа, а некоторые из них - от психологической и антропологической экспертизы.

Адвокаты подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь подали возражения по этому ходатайству, отметив отсутствие доказательств, опровергающих доводы защиты.

"Нет ни одного доказательства, которое бы опровергало аргументы защиты о несоответствии роста (несовпадение 10 см), ни одного свидетеля, который бы отрицал показания более 10 свидетелей в пользу Дугарь, несоответствия портретной экспертизы из-за наличия в частности тату, а проведение экспертизы только по методу визуального сопоставления - делает такую экспертизу фейковой, как и экспертизу походки. Нет ни одного доказательства контактов Дугарь с Антоненко, а с Кузьменко - до 2019 года, следствием не опровергнуты документы алиби и тому подобное. Более чем достаточно доказательств закрыть производство по Дугарь. Зато сторона обвинения придумывает ненужные экспертизы, чтобы было формальное основание продолжать следствие", - сказал в комментарии hromadske адвокат Яны Дугарь Виталий Коломиец.

Также читайте: Многие сомневаются в невиновности Антоненко, Кузьменко и Дугарь из-за непонимания сути обвинений, - Маслов изложил детали дела Шеремета

Следователи просят продлить сроки еще на два месяца - до июня 2020 года. Ответ от Офиса генерального прокурора ожидают 30 марта. В случае продления сроков, в ближайшие дни должны состояться судебные заседания по продлению подозреваемым сроков мер пресечения, которые истекают в начале апреля.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Читайте также: "Есть все основания говорить о конце утверждения в Украине новой прокуратуры", - Трепак

Источник: https://censor.net.ua/n3185221
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Конченные. Просто тупо отрабатывают заказ "выличайшего" мстительного сцикуна. Ну ничего, судя по всему издеваться им безнаказанно недолго осталось.
 показать весь комментарий
 
 
Зузак-Ипанак просит до июля
надеется что дуба врежет к этому сроку

наде
 показать весь комментарий
 
Одним из аргументов в защиту подсудимых адвокаты называют их антропометрические параметры. Так, первоначальная экспертиза записей с камер наблюдения, проведенная в августе 2016 года, установила, что рост убийцы - около 170 см. Рост же Антоненко, по данным адвокатов, около 180 см. Соответственно, он намного выше запечатленного на видео мужчины.
 показать весь комментарий
 
Беня-діктова буде на ділі "ручна". Продовжить.
 показать весь комментарий
 
О несоответствии роста запечатленной на видео женщины реальному росту подозреваемой Дугарь заявляют также ее защитники. Кроме того, адвокаты утверждают, что военный медик прошла проверку на полиграфе (детекторе лжи), которая якобы подтвердила ее непричастность к убийству Шеремета.
 показать весь комментарий
 
Прокуратура показала новые доказательства вины Антоненко
Полиция просит продлить досудебное следствие по делу об убийстве Шеремета до июня, - прокурор Зузак - Цензор.НЕТ 4302
 показать весь комментарий
 
полное осутствие юмора у прокуратуры
 показать весь комментарий
 
Наибольшие проблемы у следствия возникли с обоснованием в суде "ультранационалистических взглядов" подозреваемых. Они были заявлены как основной мотив преступления. Для подтверждения прокурор Зузак показал в суде две картинки с мэмами о Гитлере и Деде Морозе в нацистской форме, взятые, по его словам, со страниц Антоненко в соцсетях.
 показать весь комментарий
 
Прокуратура показала новые доказательства вины Антоненко

Полиция просит продлить досудебное следствие по делу об убийстве Шеремета до июня, - прокурор Зузак - Цензор.НЕТ 8204
 показать весь комментарий
 
только коронавирус спасет страну от мудаков
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх