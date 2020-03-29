 COVID-19 обнаружили у жителей Кривого Рога и Новомосковска, теперь на Днепропетровщине 8 случаев, - ОГА

Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"В области обнаружили два новых случая коронавируса. Еще 11 тестов показали отрицательный результат, - сообщил Александр Бондаренко. - Регион принимает все возможные меры, чтобы избежать дальнейшего распространения эпидемии. Введен карантин. Госпитальные базы обеспечиваем оборудованием, тестами, средствами защиты. Завтра ждем из Киева уже второй медицинский груз - с масками, респираторами, защитными костюмами для врачей".

Всего на Днепропетровщине зарегистрировали 8 случаев COVID-19, отмечается в сообщении.

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Напомним, на утро 29 марта в Украине подтверждены 418 случаев COVID-19, 9 человек умерли, 5 - выздоровели. По данным Минздрава, возраст наибольшего числа инфицированных (более 22%) - от 31 до 40 лет.