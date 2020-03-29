Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.
"В области обнаружили два новых случая коронавируса. Еще 11 тестов показали отрицательный результат, - сообщил Александр Бондаренко. - Регион принимает все возможные меры, чтобы избежать дальнейшего распространения эпидемии. Введен карантин. Госпитальные базы обеспечиваем оборудованием, тестами, средствами защиты. Завтра ждем из Киева уже второй медицинский груз - с масками, респираторами, защитными костюмами для врачей".
Всего на Днепропетровщине зарегистрировали 8 случаев COVID-19, отмечается в сообщении.
Напомним, на утро 29 марта в Украине подтверждены 418 случаев COVID-19, 9 человек умерли, 5 - выздоровели. По данным Минздрава, возраст наибольшего числа инфицированных (более 22%) - от 31 до 40 лет.
Його місце на сцені для людей з відповідним рівнем "розвитку" "інтелекту".
але тут нам у пригоді стає малесеньке здешевлення бареля.
А втримати вторгнення Кацапії - то ганьба ?
Саме тому Порох не торгував, а Зеленський брав гроші у ФСБ
Ніхто в світі про "агента Лолиту" ніде не чув, крім кацапських посіпак