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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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Все про:Днепропетровщина (1489) карантин (1694) ОГА (1687) COVID-19 (2472) коронавирус (1102)

 COVID-19 обнаружили у жителей Кривого Рога и Новомосковска, теперь на Днепропетровщине 8 случаев, - ОГА

На Днепропетровщине лабораторно подтвердили еще два случая коронавируса.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"В области обнаружили два новых случая коронавируса. Еще 11 тестов показали отрицательный результат, - сообщил Александр Бондаренко. - Регион принимает все возможные меры, чтобы избежать дальнейшего распространения эпидемии. Введен карантин. Госпитальные базы обеспечиваем оборудованием, тестами, средствами защиты. Завтра ждем из Киева уже второй медицинский груз - с масками, респираторами, защитными костюмами для врачей".

Всего на Днепропетровщине зарегистрировали 8 случаев COVID-19, отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выздоровел первый заболевший коронавирусом житель Днепропетровской области, - ОГА

Напомним, на утро 29 марта в Украине подтверждены 418 случаев COVID-19, 9 человек умерли, 5 - выздоровели. По данным Минздрава, возраст наибольшего числа инфицированных (более 22%) - от 31 до 40 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3185220
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленський- це Війна, Ганьба, Дефолт і Пандемія.
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зєлєнський в кріслі президента це насміхання над здоровим глуздом.

Його місце на сцені для людей з відповідним рівнем "розвитку" "інтелекту".
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Зеленський- це Війна, Ганьба, Дефолт і Пандемія.
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зєлєнський в кріслі президента це насміхання над здоровим глуздом.

Його місце на сцені для людей з відповідним рівнем "розвитку" "інтелекту".
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І в перспективі те, чого бажають кацапи: зникнення України з політичної мапи світу і перетворення на щось подібне до Сомалі, коли кожне село буде "народной республикой", "княжеством", "баронатом" (а скоріше просто паханатом).
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Здавалося б,

але тут нам у пригоді стає малесеньке здешевлення бареля.
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Так. Навіть у гіршому випадку це нам у пригоді, бо кацапщині вже буде не до "собирания земель"...
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Війна, Ганьба были уже при папереднике...Дефолт і Пандемія - ноухау Зе...
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Війна була і до попередника.

А втримати вторгнення Кацапії - то ганьба ?
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ганьба - це торгувати з кацапами під час війни.
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Повністю погоджуюсь.

Саме тому Порох не торгував, а Зеленський брав гроші у ФСБ
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Знову ж таки, мем "Анент Лолита" вигаданий в ФСБ і поширюється агентами ФСБ через таких кацапів, як ти.

Ніхто в світі про "агента Лолиту" ніде не чув, крім кацапських посіпак
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Ні... це відповідь Всесвіту на обрання лицедія та коміка на керівну роль в народі.
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Вирус в Украину завес єлекторат Петра Алексеевича, которьіе ни копейки не платили налогов в Украине, а теперь прибежали лечиться. А виноват оказьівается Зеленский. Кто им мешал самоизолироваться, Зеленский? Нет. Тот же **********, которьій заставил голосовать за мародера. А если бьі Зеленский запретил им в'езд, то начался бьі скулеж, что гнобят цвет нации.
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Кривий Ріг це радянський регіон русько мовний судячи по моїм знайомим і не тілки з відки Зелень
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І шо ти хотів цим сказати? Ти хоть в курсі, що більшість загиблих на цій війні - вихідці з Дніпропетровської області, в тому числі з Кривбасу.Поки бандерівці на заробітках в москві, ці люди захищають і твій жирний зад.
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И..? Вам сказать, сколько руськомовних регионов в Украине..или сами узнаете? Или руськомовные не защищают Украину с оружием в руках.. на востоке? Поинтересуйтесь сначала, сколько погибло именно с Кривого рога человек, а потом открывай рот
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в зеркало посмотри.. там его увидишь
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достали эти задомои и любители дешманской жрачки в египтах
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в нормальных странах ведут общую статистику по стране и отмечают наиболее проблемные р-ны. у нас же решили делать обьявления по каждому нас. пункту от киева до самого маленького села.. так делают тогда когда хотят засрать мозги населению. дайте общую статистику по Украине но правдивую а по р-нам пусть местные сми анимаются. не нагнетайте и до того хреновую обстановку
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После Полоний,Новичок и короновиРуся ,следующее дерьмо РАБссия назовет Путлер капут...
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А Помолова не з Кривого Рогу, бо ми могли би почути її пряму мову?
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Эта гниль зелёная, Бондаренко, распустил без осмотра заробитчан... теперь хвастается результатом! Тварь. Мэрия уже выгнала эту свору из Мечникова, теперь их надо гнать и из области. Уже всем понятно, что "ЗЕлёные попугаи" - это проект ФСБ РФ, с резидентом янелохом.
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Тю, тут Петро Олексійович без осмотру приїхав з епідемічного району. Не цілуйся з ним більше
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Сибирскую язву придумала не сраная РАБссия...Ютьюб,.и Новосибирская лаборатория тут не при делах....да крысы кремлевские...
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А сколько тестов было сделано по области? Правильно, 19... Дебилоиды.
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Порошенко даже напал на Крым и ДАУНбасс,хотел отобрать у Жириновского этот островок рюсскага быдла... COVID-19 обнаружили у жителей Кривого Рога и Новомосковска, теперь на Днепропетровщине 8 случаев, - ОГА - Цензор.НЕТ 9078 COVID-19 обнаружили у жителей Кривого Рога и Новомосковска, теперь на Днепропетровщине 8 случаев, - ОГА - Цензор.НЕТ 9078
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