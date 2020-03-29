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 Людей с COVID-19 в легкой форме госпитализировать не будут, - главный санврач Ляшко

Госпитализировать в больницы будут лишь тех инфицированных коронавирусом, у кого болезнь протекает в средней или тяжелой формах, остальные будут лечиться дома под присмотром медиков.

 Об этом сегодня на брифинге заявил главный санврач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Мы предусматриваем внедрение клинического сортирования. То есть госпитализировать в больницы должны больных со средней и тяжелой степенью болезни. Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением и медико-санитарным контролем", - сказал он.

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Ляшко добавил, что в Минздраве создали экспертную группу, которая будет исследовать передовые методы лечения COVID-19. При этом он напомнил, что специфической терапии пока нет – существует лишь симптоматическое лечение.

Главный санврач подчеркнул, что коронавирус передается, в первую очередь, капельным путем, а не аэрогенным.

"Он передается только капельным путем. Капельки большого размера сразу оседают на поверхности. Когда человек контактирует руками с этой поверхностью, а потом касается слизистых оболочек, вирус может попасть в организм и инфицировать человека", - пояснил он.

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Позже пресс-служба Минздрава уточнила, что амбулаторное лечение запрещено в случае, если пациент находится в группе риска развития осложнений, либо имеет симптомы средне-тяжелого или тяжелого протекания болезни: удушье, затрудненное дыхание, увеличение частоты дыхательных движений, кровохарканье, желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея), изменения психического состояния (спутанность сознания, заторможенность).

Источник: https://censor.net.ua/n3185219
 
 
 Топ комментарии
 
Привет всем, кто делал из санжарских лапидарщиков национальных героев! Людей с COVID-19 в легкой форме госпитализировать не будут, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3387
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Все время так и лечимся - в больницу только в крайнем случае.
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Да капец где такого врача взяли? Какой Бурситет он заканчивал? Если у него в легкой форме то не факт что он не заразит своих родных и близких а если попрется в магазин или аптеку?
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Все время так и лечимся - в больницу только в крайнем случае.
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Ніхто нічого не знає про CoV, у нього є ціль він її виконає

ліків нема, є тільки можливі варіанти врятувати себе щоб не захворіти і варіанти у разі якщо захворів і хвороба протікає тяжко, І то ці варіанти врятуватися 50/50,

100% врятуватися не має, і скоріше всього не буде.
З цим треба змиритися. В Україні все тільки починається.
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К сожалению в этом случае, если определят тяжёлую форму, лечить уже не будут, просто отвезут умирать.
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А как лечить, если лекарств нема? Хоть дома, хоть в больнице. Они смогут только температуру сбить, или ИВЛ поставить. Ну с хроническими болезнями что- то сделать Остальное за твоей иммункой.
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ой бл..вы сами ни х не знаете а советы даете
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Привет всем, кто делал из санжарских ************ национальных героев! Людей с COVID-19 в легкой форме госпитализировать не будут, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3387
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Вот бы был цирк, если б главным санврачом назначили именно того Ляшко... Вирус на вилы!

Людей с COVID-19 в легкой форме госпитализировать не будут, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8360
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Откуда ж мне знать - передёрнул ты, или так обтрухался. Посмотри сам. Людей с COVID-19 в легкой форме госпитализировать не будут, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7748
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Я про тебя спрашивал! Я блеванул! А ты походу передёрнул!
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Та не. Ты блеванул и обтрухался одновременно! Людей с COVID-19 в легкой форме госпитализировать не будут, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 2259
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Ну не суди о людях по себе! Людей с COVID-19 в легкой форме госпитализировать не будут, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8718 Обтрухаться только Ляшкофилы могли к которым ты относишься у остальных это фото вызывает рвотныйт рефлекс!
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Ты эту тему поднял - тебе и "карты" в руки, трухастик кулачковый.
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Я фото Ляшка не ставил. Но если оно тебя возбуждает то я спросил до какой степени! У нормальных людей оно вызывает брезгливость!
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С какой стати? Ляшко не мой кумир! Так что не преписывай свои подвиги мне!
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Та какие там у тебя подвиги. В кулачок задуть для тебя обыденность
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Ты тупой? Если ты передёргнул на Ляшка то не думай что это все делают!
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Это ж твоя фантазия, значит ты и передёрнул, трухастик
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Да капец где такого врача взяли? Какой Бурситет он заканчивал? Если у него в легкой форме то не факт что он не заразит своих родных и близких а если попрется в магазин или аптеку?
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Да капец где такого врача взяли? Какой Бурситет он заканчивал? Если у него в легкой форме то не факт что он не заразит своих родных и близких а если попрется в магазин или аптеку?
Какой вы, пан Владимир, недогадливый. Вам многословно сообщили банальную вещь: при большом количестве больных мест на всех в больницах не хватит. Всё остальное - бла бла бла
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Так необходимо не дороги строить а больницы!
Необходимо иметь норм экономику, зарабатывать, и только затем - норм тратить заработанное. А разговоры, что нужнее Украине - дороги или больницы - пустые: денег нет ни на то ни на другое. Это если пытаться закрыть реал потребности, а не сделать очередную презентацию или флешмоб.
Из сотни здоровых людей из Китая сделали срач на полстраны, а то что за месяц до закрытия границы въехал минимум миллион чел - власти не интересно.
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Тебе лучше и не ехать в больницу, если у тебя в легкой форме. Там уж точно тяжелой формой заразишься.
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во всем мире больных с легкой формой в больницу не берут.
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Проблема в тому, що навіть інфікованих в легкій формі ніхто не бажає виявляти. Приховують реальну картину захворювання сподіваючись, що буде менше паніки.
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В вашем организме слишком много денег!
Будем лечить!
😷😷
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tZE inform

@tZEinform

·3 ч

Мы всех поздравляем. Придурки Зеленского купили те же маски, от которых отказались Нидерланды ...
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А главное что они есть. Можно отчитаться о заботе о народе. Себе они нормальные купили!
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Суть медичної рехформи у тому, щоб "по своєму ліжку простягати ніжки...🤔
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А раніше з ГРІ у нас не так було, статисти?
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Якщо в вас не буде запалень легень а симптоми як при простому грипі то нема смислу вас тримати в лікарні! В ЄС та США роблять так само ! Загугліть наприклад про Ольгу Куриленко ! Не треба панікувати !
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В ЄС та США роблять так само !

В Штатах количество заболевших и умерших в один день удвавивается за 5-6 дней, в крупных городах мед система уже не справляется. В Италии стариков с короной вводят в искусственную кому - чтоб не мучилась. Мрут старики ((((
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Напевно, саме тому за кількістю померлих і хворих вони вже обігнали Китай...
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В Китае тоже с легкой формой в больницу не брали.
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В сухой погоде вирус почти не распространяется если капельки летают?
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Он и при мокрой не летает.
Ты просто за ручку в супермаркете возмешся, а потом поковыряешся в носу, этого будет достаточно.
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а потом - поздно обратились к врачу ???
а как понять легкая форма или средняя и когда она перейдет в достойную для госпитализации? а карантин? а как вымолить тест-систему для спокойствия? а если нет возможности самоизолироваться в отдельной комнате в отдельном подъезде отдельной многоэтажки.. то шо ? заражать остальных?
короче - самодиагностика-самоизоляция-самолечение-саморазвлечение -самовыздоровление... и на фига нам то государство? для сбора налогов?
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Ніколи не путайте три речі: народ, країна та держава. Держава це, група людей, яка об'єдналася за попереднім зговором з метою експлуатації метеріальних та людських ресурсів країни. Метою держави є утримання політичного стану при якому ця експлуатація буде можлива. Власниками і єдиними отримувачами вигоди від держави є чиновники/бюрократи. Держава є їх підприємством з якого вони отримують девіденти.
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"...будут лечиться дома под присмотром медиков..." - яких медиків, якщо вони самі бояться зарази більше ніж хворі.
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а мне интерестно, как пойдет в беларуссии, пишут же, что они изолируют всех кто был в контакте с инфицированым, не на самоизоляцию, а забирают и увозят....
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Иными словами Ляшка кого еще можна спасти то пускай остаются дома пока не дойдут до нужной кондиции.
В Италии почему то наоборот,у кого тяжелая форма того уже не трогают а у кого есть еще шанс того госпитализируют.
А это или итальянская медицина такая дебильная или наша украинская найлучшая в мире.
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Абсолютно правильно.
Так делают во всем мире.
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Койок не вистачає для VIP-персон то ж, не ма чого бидлу туди сунутися. Подумайте скільки у нас високопосадовців, депутатів різних рівнів, суддів з прокурорами і помножте це на членів їх сімей та коханок і поділіть на загальну кількість койкомісць.
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Выходит будем подыхать дома.А в Украине все больницы станут VIP.
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Правильно! Нечего койки занимать, на депутатов не хватит! Потом это чудо будет орать в видосиках: «Убивайте меня, режьте, рубите, но не трогайте детей и внуков, не жгите хату!»
А вообще, такая заява напоминает анекдот из СССР, когда сестра на каталке везет больного… куда-то 😉
- Сестра, может… - в реанимацию..?!
- Доктор сказал «в морг», значит - В МОРГ!
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"Треба розуміти що реально в області зараз близько 5000 інфікованих, які щосекунди сіють вірус. Вони ніяк не можуть зрозуміти, що районні лікарні не готові до масового поступлення хворих і надіються сперти все однією інфекційною лікарнею, в якій всього 70 ліжок.

І це в нас Голова ОДА заявив!!!

https://zak.depo.ua/ukr/zak/na-zakarpatti-zaraz-blizko-5000-infikovanikh-golova-oblradi-202003291140129
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Так медична реформа і розрахована на зменшення собівартості медицини за рахунок перекладання основних витрат на хворого і членів його сім'ї.
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Потрібно розуміти, що заразяться більшість, хоч і не всі. Із заражених не всі захворіють. З тих, хто захворіє, не всі матимуть важку форму інфекції. І далеко не всі, хто матиме важку форму - помруть.
Тоді в чому справа? Чому така реакція влад, ЗМІ, політиків, лікарів, інформованих людей?
Справа в тому, що зупиняти епідемію треба всіма засобами, головний з яких - виконання населенням протиепідемічних заходів.
Чому?
Тому що без протидії епідемії швидко захворіє дуже велика частина населення - мільйони людей. Серед яких лікарі і медсестри. Без лікування буде не 3-4% померлих, а 10%, а то й більше. Скільки це?
10% від мільйона хворих - це 100 тисяч трупів, одночасно.
З температурою 39 і вище будуть лікарі і військові, поліцейські і водії фур, касири супермаркетів і оператори атомних електростанцій... Вони не зможуть виконувати свій обов'язок.
Припиниться підвіз продовольства. Не буде електроенергії. Будуть закриті лікарні. Не буде поліції. Не гаситимуть пожеж.
Що буде з країною?
Дайте самі відповідь на це питання і подумайте, чи стосуватиметься це вас.
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Враховуючи загальний стан лікарень - у деяких таки є шанс вижити..
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А как вы определите у них коронавирус ? Ведь тесты на вирус делают только тем, у кого уже тяжелое состояние. Если человек с кашлем и температурой хочет сдать тест, то его обзывают симулянтом и говорят "иди домой, не мешай красть тесты для перепродажи работать".
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Лохов без корочки депутатской, а также родственников и знакомых депутатов, чиновников не будут госпитализировать .
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