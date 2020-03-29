 Людей с COVID-19 в легкой форме госпитализировать не будут, - главный санврач Ляшко

Об этом сегодня на брифинге заявил главный санврач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Мы предусматриваем внедрение клинического сортирования. То есть госпитализировать в больницы должны больных со средней и тяжелой степенью болезни. Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением и медико-санитарным контролем", - сказал он.

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Ляшко добавил, что в Минздраве создали экспертную группу, которая будет исследовать передовые методы лечения COVID-19. При этом он напомнил, что специфической терапии пока нет – существует лишь симптоматическое лечение.

Главный санврач подчеркнул, что коронавирус передается, в первую очередь, капельным путем, а не аэрогенным.

"Он передается только капельным путем. Капельки большого размера сразу оседают на поверхности. Когда человек контактирует руками с этой поверхностью, а потом касается слизистых оболочек, вирус может попасть в организм и инфицировать человека", - пояснил он.

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Позже пресс-служба Минздрава уточнила, что амбулаторное лечение запрещено в случае, если пациент находится в группе риска развития осложнений, либо имеет симптомы средне-тяжелого или тяжелого протекания болезни: удушье, затрудненное дыхание, увеличение частоты дыхательных движений, кровохарканье, желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея), изменения психического состояния (спутанность сознания, заторможенность).