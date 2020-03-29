 Людей с COVID-19 в легкой форме госпитализировать не будут, - главный санврач Ляшко

Об этом сегодня на брифинге заявил главный санврач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Мы предусматриваем внедрение клинического сортирования. То есть госпитализировать в больницы должны больных со средней и тяжелой степенью болезни. Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением и медико-санитарным контролем", - сказал он.
Ляшко добавил, что в Минздраве создали экспертную группу, которая будет исследовать передовые методы лечения COVID-19. При этом он напомнил, что специфической терапии пока нет – существует лишь симптоматическое лечение.
Главный санврач подчеркнул, что коронавирус передается, в первую очередь, капельным путем, а не аэрогенным.
"Он передается только капельным путем. Капельки большого размера сразу оседают на поверхности. Когда человек контактирует руками с этой поверхностью, а потом касается слизистых оболочек, вирус может попасть в организм и инфицировать человека", - пояснил он.
Позже пресс-служба Минздрава уточнила, что амбулаторное лечение запрещено в случае, если пациент находится в группе риска развития осложнений, либо имеет симптомы средне-тяжелого или тяжелого протекания болезни: удушье, затрудненное дыхание, увеличение частоты дыхательных движений, кровохарканье, желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея), изменения психического состояния (спутанность сознания, заторможенность).
ліків нема, є тільки можливі варіанти врятувати себе щоб не захворіти і варіанти у разі якщо захворів і хвороба протікає тяжко, І то ці варіанти врятуватися 50/50,
100% врятуватися не має, і скоріше всього не буде.
З цим треба змиритися. В Україні все тільки починається.
Какой вы, пан Владимир, недогадливый. Вам многословно сообщили банальную вещь: при большом количестве больных мест на всех в больницах не хватит. Всё остальное - бла бла бла
Необходимо иметь норм экономику, зарабатывать, и только затем - норм тратить заработанное. А разговоры, что нужнее Украине - дороги или больницы - пустые: денег нет ни на то ни на другое. Это если пытаться закрыть реал потребности, а не сделать очередную презентацию или флешмоб.
Из сотни здоровых людей из Китая сделали срач на полстраны, а то что за месяц до закрытия границы въехал минимум миллион чел - власти не интересно.
Будем лечить!
😷😷
tZE inform
@tZEinform
·3 ч
Мы всех поздравляем. Придурки Зеленского купили те же маски, от которых отказались Нидерланды ...
В Штатах количество заболевших и умерших в один день удвавивается за 5-6 дней, в крупных городах мед система уже не справляется. В Италии стариков с короной вводят в искусственную кому - чтоб не мучилась. Мрут старики ((((
Ты просто за ручку в супермаркете возмешся, а потом поковыряешся в носу, этого будет достаточно.
а как понять легкая форма или средняя и когда она перейдет в достойную для госпитализации? а карантин? а как вымолить тест-систему для спокойствия? а если нет возможности самоизолироваться в отдельной комнате в отдельном подъезде отдельной многоэтажки.. то шо ? заражать остальных?
короче - самодиагностика-самоизоляция-самолечение-саморазвлечение -самовыздоровление... и на фига нам то государство? для сбора налогов?
В Италии почему то наоборот,у кого тяжелая форма того уже не трогают а у кого есть еще шанс того госпитализируют.
А это или итальянская медицина такая дебильная или наша украинская найлучшая в мире.
Так делают во всем мире.
А вообще, такая заява напоминает анекдот из СССР, когда сестра на каталке везет больного… куда-то 😉
- Сестра, может… - в реанимацию..?!
- Доктор сказал «в морг», значит - В МОРГ!
І це в нас Голова ОДА заявив!!!
https://zak.depo.ua/ukr/zak/na-zakarpatti-zaraz-blizko-5000-infikovanikh-golova-oblradi-202003291140129
Тоді в чому справа? Чому така реакція влад, ЗМІ, політиків, лікарів, інформованих людей?
Справа в тому, що зупиняти епідемію треба всіма засобами, головний з яких - виконання населенням протиепідемічних заходів.
Чому?
Тому що без протидії епідемії швидко захворіє дуже велика частина населення - мільйони людей. Серед яких лікарі і медсестри. Без лікування буде не 3-4% померлих, а 10%, а то й більше. Скільки це?
10% від мільйона хворих - це 100 тисяч трупів, одночасно.
З температурою 39 і вище будуть лікарі і військові, поліцейські і водії фур, касири супермаркетів і оператори атомних електростанцій... Вони не зможуть виконувати свій обов'язок.
Припиниться підвіз продовольства. Не буде електроенергії. Будуть закриті лікарні. Не буде поліції. Не гаситимуть пожеж.
Що буде з країною?
Дайте самі відповідь на це питання і подумайте, чи стосуватиметься це вас.
красть тесты для перепродажиработать".