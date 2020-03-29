 За неделю уничтожены пятеро наемников РФ и две единицы техники, - пресс-центр ОС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Также оккупанты потеряли две единицы техники - бронированную машину пехоты и грузовой автомобиль "Урал".

"Командование операции Объединенных сил в очередной раз подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих наши подразделения всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", - отмечается в сообщении.

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Напомним, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное минскими соглашениями вооружение.