 У нардепа от "СН" Ватраса выявлен коронавирус, - "слуга народа" Кравчук

Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. передает Цензор.НЕТ.
"Владимир сейчас находится в Хмельницком в инфекционной больнице. На заседании фракции "Слуга народа" в пятницу его не было. Со времени проведения внеочередного заседания 17 марта находился в самоизоляции дома", - рассказала она.
Ранее стало известно о коронавирусе у нардепов Сергея Шахова ("Доверие"), Сергея Рудыка (внефракционный), Руслана Горбенко (СН), Анны Скороход (внефракционная), Также на симптомы коронавируса пожаловалась Любовь Шпак (СН).
Заберите свои слова назад!! Тем более, что для меня ВИП-палаты не предусмотрено (я ж не депутат!), как и для Вас. Или для Вас таки да?
Не исключаю и это, но там другая мутка...
Завтра узнаем...
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Набрав 5% - забрати мандат і додому. Народ би підтримав.
"Повернути Уляну Супрун на посаду міністра охорони здоров'я України"
набрала понад 25000 голосів за 6 днів
У ніх "иммунітєт" деПутанскій!
🤣🤣
Эз если бы еще и гниломордый срачку поймал, чтобы и ему больница будущего вспомнилась 😷
прикол в том, что заразная элита - заразит своих домохозяек, водителей и садовников...
а те пойдут заражать плебс
Kyrylo Loukerenko
@K_Loukerenko 8 ч
У Литві під час епідемії коронавірусу виробляють дверні ручки, які можна відкривати передпліччям, щоби уникнути зайвих контактів з потенційно небезпечною поверхнею
https://twitter.com/LatvisLT/status/1244001312011956224