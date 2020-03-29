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 У нардепа от "СН" Ватраса выявлен коронавирус, - "слуга народа" Кравчук

Коронавирус обнаружен у еще одного народного депутата Украины, положительный результат теста получил член фракции "Слуга народа" Владимир Ватрас.

Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. передает Цензор.НЕТ.

"Владимир сейчас находится в Хмельницком в инфекционной больнице. На заседании фракции "Слуга народа" в пятницу его не было. Со времени проведения внеочередного заседания 17 марта находился в самоизоляции дома", - рассказала она.

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Ранее стало известно о коронавирусе у нардепов Сергея Шахова ("Доверие"), Сергея Рудыка (внефракционный), Руслана Горбенко (СН), Анны Скороход (внефракционная), Также на симптомы коронавируса пожаловалась Любовь Шпак (СН).

У нардепа от СН Ватраса выявлен коронавирус, - слуга народа Кравчук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185215
 
 
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Прізвище Ватрас начебто натякає. Матрас, набитий ватою? У нардепа от "СН" Ватраса выявлен коронавирус, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5978
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Да шож там такое .....прямо пороблено. Мож в церковь им сходить .Свечки поставить ?
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Депутати вже по 3 рази тести зробили, а я простим громадянам як бути, навіть якщо задихатимеся, але не в Києві живеш ніхто не зробить, бо заборонено, рейтинг падає, підміняють аналізи аби не показувати реальну кількість хворих. Особливо у Харкові, бо Кернесу не вигідно транспорт зупиняти, всі маршрутки та трамваї забиті по 50 осіб поліції немає діла.
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73% стадо должо выстрадать из себя тупость и раболепие
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Нарешті, хоча б одна позитивна новина про коронавірус!
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Всі вони одної масті. Надіюся на коронавірус захворіє вся ВР. І наглі порохоботи, і сєпари із опзж, і безмоглі голосівці. ВСІ!
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Больше всего коронавирусом в Украине болеют люди возрастом от 31 до 40 лет. При этом почти каждый четвертый инфицированный моложе 30 лет.Такие данные состоянием на 29 марта озвучил заместитель Министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга.
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А какой средний возраст голосовавших за х@есоса? Что-то вдруг подумалось... У нардепа от "СН" Ватраса выявлен коронавирус, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 9408
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А знаєте через кого? Через отаких людей як ви, що голосують по приколу і не бачать далі свого носа.
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Наверное, я очень чёрствый бездушный человек и мне ещё нужно очень много над собой работать... У нардепа от "СН" Ватраса выявлен коронавирус, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8736
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это же сколько нужно вип палат по 13 кв.м.что бы всех слуг принять ? Может свои маетки под випы переделаете?
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Будет одна братская "палата"... Как это принято у кацапов.
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с такими зарплатами, которые они себе выписали, то каждый слуга с собой в вип палату и медтехнику таскать.
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Вы уже заболели? Тогда ВИП-палата идёт к Вам!)
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Та шо Вы все на себя примеряете? Я ж про депутата, который заболел! Госпадяяяя ...
Заберите свои слова назад!! Тем более, что для меня ВИП-палаты не предусмотрено (я ж не депутат!), как и для Вас. Или для Вас таки да?
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в общем, сценарий простой.Берешь у Коломойского деньги за неголосование по МВФ, организовываешь положительный тест и вуаля.Завтра так их человек 100 заболеет
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Беня сказал,что у него денег нет-счета арестованы У нардепа от "СН" Ватраса выявлен коронавирус, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1329.Этого нищеброда зеля назначил нам,в Запорожскую область,помогать бороться с пандемией.Похоже,что мы все умрём.А ещё у нас горсовет собирается брать миллионные кредиты в банке и ремонтировать фонтаны,часы(возле мерии).Но для того,что ты написал,этот голодранец,мабуть, наскребёт или взаймы у боголюбова попросит.
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Как вариант...
Не исключаю и это, но там другая мутка...
Завтра узнаем...
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говорят, у рекса был такой скверный характер, потому что из-за коротких рук он не мог себе вздёрнуть
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Та то он просто решил отдохнуть от тяжелой работы)
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І ще один Слуга народа поповнює статистику хворих на коронавірус, роблячи її менш сумною. І хоч VIP-палат досить багато, і в якусь цей широкий фейс та влізе, Володимир Ватрас є, безумовно, прикрасою сьогоднішнього дня!

У нардепа от "СН" Ватраса выявлен коронавирус, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 9709
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Почему, если депутат, так обязательно лицо, не отягощенное интеллектом и пузо, отягощенное жиром? Или там у "слуг народа" мазги?
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Прізвище Ватрас начебто натякає. Матрас, набитий ватою?
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Короновірус знаходить тих, хто знищує медицину в Україні.
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Так вот чего бабка из села в Тернопольской области загнулась. Медицину она уничтожала !
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Читати навчися, а потім думати. Поки тебе в спам, зебіл.
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Зебил, ты выражать свои мысли научись
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Було б доцільно в Україні міряти морди, животи й "талії" народних депутатів. При чому кожного дня. І щоб кожного дня можна було відслідкувати динаміку покращення розміру морд "народних" депутатів. І вагу. Щоденно.
Набрав 5% - забрати мандат і додому. Народ би підтримав.
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Та тут достатньо світлини цього Ватного Матраса - оно яку будку "свинарчук" розхарчував...
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Що цікаво, страшні борошна пандемії не минули "слуг наріду" - почався відмінок VIP-персон, і смороду зрозуміли, що теж мешкають у важкі годинники.
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Чем больше заболеет зебилов и соевых подсвинков, тем больше шансов, что они не смогут принять закон о деребане земли
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почему зебилы так любят демонстрировать свою тупость?
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Причем делают это, задавая тупые вопросы
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Так косит только вас, рыгов, и слуг, а ты тут в истерике извивайся сколько влезет))
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Майдан! Пока зебобики не уронили Украину
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Командиры бригад знают более быстрый вариант. Хотели хунту - нате вам хунту.
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електронна петиція №22/089776-еп
"Повернути Уляну Супрун на посаду міністра охорони здоров'я України"
набрала понад 25000 голосів за 6 днів
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Это, кстати, далеко не факт. Коронавирус - это сегодня самый удобный повод сдриснуть из "слуг" от греха подальше. Дезертирство, особенно когда Коломойский всех этих шавок нагнул, чтобы довести Украину до дефолта. А за это придется отвечать, и очень не исключено, что глоловой.
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Зелені, які верещали, що війну розпочав Порошенко! Ану доведіть,що вірус розпочав не Зеленський!
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НівєрюВиУсьоВрьоті!
У ніх "иммунітєт" деПутанскій!
🤣🤣
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Мы вам, клоунам, еще покажем! Всем Слугам-барыгам посвящается ВИДЕО
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В сеть попало показательное фото Шмыгаля и Арахамии5.9т18:13, 29.03.2020Читать материал на украинскомВ сеть попал снимок премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, сделанный на встрече нардепов с кандидатами на должности двух возможных министров.Он был опубликован в телеграмм-канале "Темный рыцарь". Сделан он был как раз во время встречи "слуг" с кандидатами на должности министра здравоох
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Хочется услышать фамилии ====== Шуфрич,Рабинович,Ахметов,Пинчук,Кучма,Добкин,Лукаш,Бондаренко,Вилкул,Коломойский....-И так что б уже они были на концерте у Кобзона
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А знаете в чем позитив короновируса для Украины? Это то что все эти випы и типаэлита не может поехать лечится в клиники германий да австрий всяких, ибо там тоже карантин. А в Украине эти 314доры за 29 лет так ничего и не построили. 😷
Эз если бы еще и гниломордый срачку поймал, чтобы и ему больница будущего вспомнилась 😷
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вы не открыли омеригу, эта мысль уже давным-давно посетила всё здравомыслящее население!
прикол в том, что заразная элита - заразит своих домохозяек, водителей и садовников...
а те пойдут заражать плебс
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Kyrylo Loukerenko

@K_Loukerenko 8 ч

У Литві під час епідемії коронавірусу виробляють дверні ручки, які можна відкривати передпліччям, щоби уникнути зайвих контактів з потенційно небезпечною поверхнею

https://twitter.com/LatvisLT/status/1244001312011956224
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В распространении болезни виноваты евробляхеры, и только принятие закона о земле способно остановить пандемию!
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і це тільки початок епідемії, думаю звільниться не мало посад.
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