 Компромат на брата Ермака - это запоздалый привет от Богдана, - эксперт Украинского института будущего Ступак

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал ассоциированный эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского института будущего Иван Ступак, передает Цензор.НЕТ.

"Весь тот объём компромата на брата Главы Офиса Президента, который сегодня выбросил Гео Лерос - это запоздалый привет от Андрея Богдана! Поясню почему! В июне 2019 г. Андрей Богдан при создании Офиса президента не включил должность помощника в штатное расписание ОП. Андрей Ермак вышел на Зеленского, и в результате Богдан согласился восстановить должность помощника. Тут и было заложено начало обиды и мести. Запись переговоров брата Андрея Ермака проводилась с использованием профессионального оборудование, т.е. не халтура в барсетке", - рассказал он.

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"У Андрея Богдана, как Главы ОП, была квота на расстановку своих людей на руководящие должности в СБУ (замы руководителей региональных управлений и замы главы СБУ). На фоне этого у Андрея Богдана даже был конфликт с Иваном Бакановым. Надеюсь вы понимаете. Чтобы проводить документирование брата помощника Президента - нужно иметь более чем просто поддержку "наверху". Вывод: Более чем уверен. Документирование брата, тогда ещё помощника Президента Украины, проводило СБУ. Иван Баканов предан Президенту и не пошёл бы на такой откровенно мрачный ход. Поэтому все технические мероприятия проводились без его ведома, по команде Андрея Богдана и через его доверенных людей в СБ Украины", - резюмировал Ступак.

Ранее нардеп от СН Гео Лерос выложил несколько видео, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности.



