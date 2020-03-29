 Компромат на брата Ермака - это запоздалый привет от Богдана, - эксперт Украинского института будущего Ступак

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал ассоциированный эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского института будущего Иван Ступак, передает Цензор.НЕТ.
"Весь тот объём компромата на брата Главы Офиса Президента, который сегодня выбросил Гео Лерос - это запоздалый привет от Андрея Богдана! Поясню почему! В июне 2019 г. Андрей Богдан при создании Офиса президента не включил должность помощника в штатное расписание ОП. Андрей Ермак вышел на Зеленского, и в результате Богдан согласился восстановить должность помощника. Тут и было заложено начало обиды и мести. Запись переговоров брата Андрея Ермака проводилась с использованием профессионального оборудование, т.е. не халтура в барсетке", - рассказал он.
"У Андрея Богдана, как Главы ОП, была квота на расстановку своих людей на руководящие должности в СБУ (замы руководителей региональных управлений и замы главы СБУ). На фоне этого у Андрея Богдана даже был конфликт с Иваном Бакановым. Надеюсь вы понимаете. Чтобы проводить документирование брата помощника Президента - нужно иметь более чем просто поддержку "наверху". Вывод: Более чем уверен. Документирование брата, тогда ещё помощника Президента Украины, проводило СБУ. Иван Баканов предан Президенту и не пошёл бы на такой откровенно мрачный ход. Поэтому все технические мероприятия проводились без его ведома, по команде Андрея Богдана и через его доверенных людей в СБ Украины", - резюмировал Ступак.
Ранее нардеп от СН Гео Лерос выложил несколько видео, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности.
крысы в банке
Через пол года признание что голосовал за Зе...
"Це той,якого убив Порошенко на Донбасі"
и когда сепары кричали про "спасти людей дамбаса", вы понимаете как это звучит для англоязычного мира?
насрал в штаны зеленскому ...
А для чого?
Якщо можна просто зняти ролік для зєлєбидла.
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73% быдло жрало этого говно лопатами и просило добавки
но в нашей помойке это будет просто пшик
Іван Острубацький
@6almU2D7MVm3w5a
·59 мин
В історії з Єрмаком і його братом лишився малопоміченим факт, що це той самий брат, фото якого Єрмак показував американським посадовцям, розказуючи, що братика на війні вбили. Шкода, власник "красивой русской фамилии" не розкриває деталей чудесного воскресіння...