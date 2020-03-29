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Все про:Богдан Андрей (272) Ермак Андрей (183) Лерос Гео (37) Ермак Денис (1)

 Компромат на брата Ермака - это запоздалый привет от Богдана, - эксперт Украинского института будущего Ступак

Документирование брата, тогда ещё помощника Президента Украины Андрея Ермака, проводило СБУ. Все технические мероприятия проводились без ведома Ивана Баканова, по команде Андрея Богдана и через его доверенных людей в СБ Украины

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал ассоциированный эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского института будущего Иван Ступак, передает Цензор.НЕТ.

"Весь тот объём компромата на брата Главы Офиса Президента, который сегодня выбросил Гео Лерос - это запоздалый привет от Андрея Богдана! Поясню почему! В июне 2019 г. Андрей Богдан при создании Офиса президента не включил должность помощника в штатное расписание ОП. Андрей Ермак вышел на Зеленского, и в результате Богдан согласился восстановить должность помощника. Тут и было заложено начало обиды и мести. Запись переговоров брата Андрея Ермака проводилась с использованием профессионального оборудование, т.е. не халтура в барсетке", - рассказал он.

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"У Андрея Богдана, как Главы ОП, была квота на расстановку своих людей на руководящие должности в СБУ (замы руководителей региональных управлений и замы главы СБУ). На фоне этого у Андрея Богдана даже был конфликт с Иваном Бакановым. Надеюсь вы понимаете. Чтобы проводить документирование брата помощника Президента - нужно иметь более чем просто поддержку "наверху". Вывод: Более чем уверен. Документирование брата, тогда ещё помощника Президента Украины, проводило СБУ. Иван Баканов предан Президенту и не пошёл бы на такой откровенно мрачный ход. Поэтому все технические мероприятия проводились без его ведома, по команде Андрея Богдана и через его доверенных людей в СБ Украины", - резюмировал Ступак.

Ранее нардеп от СН Гео Лерос выложил несколько видео, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности.

Компромат на брата Ермака - это запоздалый привет от Богдана, - эксперт Украинского института будущего Ступак 01
Компромат на брата Ермака - это запоздалый привет от Богдана, - эксперт Украинского института будущего Ступак 02

Источник: https://censor.net.ua/n3185212
 
   
 Топ комментарии
 
М ДА!!!Думаю ШУХЕР будет КАНКРЕТНЫЙ!!
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Зебіл, ти просто жалюгідний! Компромат на брата Ермака - это запоздалый привет от Богдана, - эксперт Украинского института будущего Ступак - Цензор.НЕТ 5690
Компромат на брата Ермака - это запоздалый привет от Богдана, - эксперт Украинского института будущего Ступак - Цензор.НЕТ 7492
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"А який то брат ермака торгує посадами?"-
"Це той,якого убив Порошенко на Донбасі"
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вот шо значит подковёрная зелёная борьба! венедиктова снесла прокурора киева (не исключено, что по указке ермака), в ответ противоположное зелёное крыло слило компромат на самого ермака
крысы в банке
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До речі, Венедиктова мала б дууууже напружитись.
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АТО! Хоча для України це добре. Зєлєнскій програв у будь-якому випадку. Якщо не звільнить Єрмака після цього, то стане співучасником вже документовпного злочину. Та цюй Єрмак зьавииь оберти по затягуванню України в кацапську орбіту, щоб не накидквати собі на шию ще один камінь. А якщо звільнить, то вся попередня чехарда з призначенням повинна закінчитися і Зєлєнскій буде змушений повертатися у правове конституційне поле, ділитися повноваженнями і зважати на опозицію, яка стане запобіжником у надто невдалих рішеннях.
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Выходит, что Богдан по сравнению с Ермаком это чуть ли не святой?
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З моїх джерел - так. Богдан - гандон. Але Єрмак - це взагалі за межею.
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ну и что , это оправдывает сам факт коррупции в окружении президента ?
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ща зебилам насцут в их тупые рожи и они начнут отмазывать это кодло историями "пра папиредников"
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Взагалі то цікаво почути думку главЗебіла з цього приводу!
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думаю мы его неделю не услышим теперь ....
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На зміну одним дебілам, до влади дібралися інші дебіли
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Це ти жалюгідний із своїми тупими мемами
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Чого тупими? Компромат на брата Ермака - это запоздалый привет от Богдана, - эксперт Украинского института будущего Ступак - Цензор.НЕТ 2179 Що не так? Наліпка вже не потрібна? Компромат на брата Ермака - это запоздалый привет от Богдана, - эксперт Украинского института будущего Ступак - Цензор.НЕТ 2179
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А коли вона мені потрібна була? Я простий виборець і якщо влада не реалізовує свої обіцянки, буду голосувати за інших
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Голосувати треба: 1. За інтелектуалів; 2. За свідомих українців-патріотів; 3. За моральних авторитетів. Ким із них є Зе???
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Він був новим обличчям в політиці, людиною з народу, тим кого ми знали
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А не треба обирати простих людей з народу, треба обирати людей з ІНТЕЛІГЕНЦІЇ! Щоб у голові щось було!
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Ну і кого треба було вибирати по вашому?
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Гриценко, Кошулинський (який будучи головою Ради, не ховався від повісток), економіст Новак, полковник Кривонос, комбат Юрій Тимошенко... Варіантів купа була в 1 турі
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Ну ви ж прекрасно розумієте, що вони непрохідні. За них голосувати, це те саме, що зіпсувати бюлетень
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Ви підете лікуватись до знахаря, людини з народу, якого ви знаєте, чи до дипломованого досвідченого лікаря? Риторичне питання. Себе ні, а державу можна віддати на поталу.
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Та ти ж від свого вибору вже відхрестився у гілуі про коронавірус у Ватраса! Компромат на брата Ермака - это запоздалый привет от Богдана, - эксперт Украинского института будущего Ступак - Цензор.НЕТ 123 Вже розчарувався у власному виборі? Компромат на брата Ермака - это запоздалый привет от Богдана, - эксперт Украинского института будущего Ступак - Цензор.НЕТ 123
Компромат на брата Ермака - это запоздалый привет от Богдана, - эксперт Украинского института будущего Ступак - Цензор.НЕТ 999
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Так, у партії СН я частково розчарувався
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Так вас же, довбнів, неодноразово попереджали... Не робить з країни цирк! Біомаса.
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Як будь-то раніше того цирку не було. Вже 30 років у нас один цирк!
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Раньше был "цирк с конями", а сейчас цирк уродов.
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Не, не хватит баранам голосовать,надо как то ,ограничивать олигофренов в избирательном праве ....
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"А який то брат ермака торгує посадами?"-
"Це той,якого убив Порошенко на Донбасі"
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самое ржачное в этой "войне", что слово "дамбас" созвучно английскому "тупая задница"
и когда сепары кричали про "спасти людей дамбаса", вы понимаете как это звучит для англоязычного мира?
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вова, вовачка,пажалуста, купі хоть адну масачку за сваі дєньгі ! Ну сдєлай шота, ну хоть шота, падла. Парахаботи с нас ржут. Гаварят, шоб ми відосіками тваімі лєчілісь ат каранавіруса 😢😢😢
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Фраза "Скажи мне кто твои друзья и я скажу тебе кто ты", приобретает особый смысл!

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Теперь они в 100 раз опасней станут - маски сброшены даже перед зебилами, притворятся не надо. И терять нечего.
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Компромат на брата Ермака - это запоздалый привет от Богдана, - эксперт Украинского института будущего Ступак - Цензор.НЕТ 4722 Прям Санта-Барбара. Мсит бывший фаворит нынешнему Компромат на брата Ермака - это запоздалый привет от Богдана, - эксперт Украинского института будущего Ступак - Цензор.НЕТ 7458 Миледи Моника скомпрометирована
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Завтра заседание Рады. А потому совсем не запоздалый, а очень точно рассчитанный. В том числе и по времени. Но не от бурята, а от бени.
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о, вот он бандит, Богдан,
насрал в штаны зеленскому ...
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Коли прєзідєн кловун, то це логічно, що директор СБУ не знає чим займається СБУ.
А для чого?

Якщо можна просто зняти ролік для зєлєбидла.
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Що це міняє - єрмак все рівно зрадник і корупціонер!!!!
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Шоб быть предателем, нужно сначала быть хоть каким-то гражданином.А Ермак всегда был русским.
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пришибут и байдана от цоря пу как и у его тёзки на дно у тянет
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...зажигает Бохдан этот, обещал же по уходу, что будет весело, держит слово... Компромат на брата Ермака - это запоздалый привет от Богдана, - эксперт Украинского института будущего Ступак - Цензор.НЕТ 8203
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Дивлячись на весь цей злитий компромат на Гончарука, Юзіка, Трубу, Єрмака, розумієш що на Пороха в русні і Бєні немає НІ-ЧО-ГО. Бо якби було, то неодмінно б це було вкинуто під вибори, але крім Свинарчуків і "барига-апшори-мальдіве" вони нічого не знайшли і не змогли придумати Компромат на брата Ермака - это запоздалый привет от Богдана, - эксперт Украинского института будущего Ступак - Цензор.НЕТ 9814
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тем не менее, 73% тупого быдла было достаточно просто галимой московской говнопропаганды!
73% быдло жрало этого говно лопатами и просило добавки
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Весь этот компромат - полный пшик! Чтобы публику порохоботов повеселить. Вижу, они в комментах откликнулись, как мотыльки на свет.
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так это погибщий в рукопашной с самим гиви и мотрыло братишка ермака который по его словам погиб выпошлняя преступный приказ пороха трахнуть гиви и мотрыло Компромат на брата Ермака - это запоздалый привет от Богдана, - эксперт Украинского института будущего Ступак - Цензор.НЕТ 9554
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да, в той помойке, в которую превратило странц 73% стадо, это действительно просто медийный пшик! в цивилизациях, по меньше мере, руководитель офиса президента, уже свалил бы в остатвку, после чего начались бы расследования этих тем!
но в нашей помойке это будет просто пшик
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согласен . брат Ермака торгует должностями . какая мелочь особенно в сравнении с тем что сам Ермаки торгует Украиной Компромат на брата Ермака - это запоздалый привет от Богдана, - эксперт Украинского института будущего Ступак - Цензор.НЕТ 9708
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твой убогий комментарий показывает что сами зебилы немного в растерянности
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А ты на ЦН трешься,скотыняка,а тебе давно уже надо солью и свечами запасаться ,на рф идет гигантский писец лохматый ,голод и тотальная нищета !
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Іван Острубацький

@6almU2D7MVm3w5a

·59 мин

В історії з Єрмаком і його братом лишився малопоміченим факт, що це той самий брат, фото якого Єрмак показував американським посадовцям, розказуючи, що братика на війні вбили. Шкода, власник "красивой русской фамилии" не розкриває деталей чудесного воскресіння...
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Покойный брат Ермака, погибший от рук Порошенко , торговал должностями ?
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Да, Бубочка, а впереди сколько еще суровых будней, скандалов и подстав. Может назначишь советником кого-нибудь из ближайшего к Офису Президента Серпентария, дабы понять логику мысли и действий своего окружения?
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ща поскребут по сусекам, найдут там самого зашквареного и сделают главой офиса зебанариума
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"прогнило что то в королевстве Датском " Уильям Шекспир
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трогал не я а классик . к нему все претензии Компромат на брата Єрмака - це запізнілий привіт від Богдана, - експерт Українського інституту майбутнього Ступак - Цензор.НЕТ 6500
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Дай Боже, что бы эти пауки в банке сами себя сожрали
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"Брате-2" українською на всіх каналах
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Факты коррупции или есть или нет, и насрать кто и с какой целью их публикует.
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