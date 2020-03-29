 Враг применил минометы калибра 82 мм против защитников Луганского, с начала суток на Донбассе потерь нет, - пресс-центр ОС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял опорные пункты ОС вблизи Березового (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов), также совершил два обстрела по защитникам Старогнатовки (из стрелкового оружия), единожды открывал огонь неподалеку от Тарамчука (из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов), Авдеевки (из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов).

В то же время, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции военнослужащих Объединенных сил у Луганского (7 мин из минометов калибра 82 мм) и Гладосово (из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

Отмечается, что подразделения Объединенных сил "немедленно реагировали на вражеские вооруженные провокации", "открывали прицельный огонь по позициям противника", применяя штатное вооружение. В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Не зафиксировано и случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Напомним, 28 марта вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской винтовки и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.