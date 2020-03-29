 То, что брат Ермака проводит кастинги на госдолжности по ресторанам - это угроза нацбезопасности Украины, - глава StateWatch Каневский

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, передает Цензор.НЕТ.

"Андрей Ермак является членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром". Андрей Таран, новый министр обороны - креатура Ермака. От эффективного сотрудничества без коррупции "Укроборонпрома" и Министерства обороны Украины зависит, чем завтра ВСУ дадут отпор российскому агрессору. То, что брат Андрея Ермака уверенно проводит кастинги на государственные должности по ресторанам - это угроза национальной безопасности государства Украина", - заявил он.

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"Мы уже проходили "свинарчуков", которые за 5 лет "решалова" довели оборонный комплекс до такого состояния, что бронетанковые заводы не могли сложить партию новых БТР. ️ Считаю, что Президент Украины должен немедленно уволить Ермака из Наблюдательного совета "Укроборонпрома" и отстранить от любых вопросов в сфере обороны. Собственно, возмущает сам факт кадровых назначений в ресторане в органы власти в стране, пережившей Майдан и войну, по принципу "красивая девочка". Лично я бы уволил бы Ермака и ОПУ сразу после обнародованных видео. Все заявления Ермака в СБУ и ГБР являются пустыми. Ведь и СБУ, и ГБР, и ОГПУ сегодня вполне подконтрольные ОПУ. Поэтому Президент не имеет морального права ждать результатов расследования", - резюмировал Каневский.

Ранее нардеп от СН Гео Лерос выложил несколько видео, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности.



