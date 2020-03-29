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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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Все про:Укроборонпром (879) Каневский Глеб (1) Ермак Андрей (183) Таран Андрей (14) Ермак Денис (1)

 То, что брат Ермака проводит кастинги на госдолжности по ресторанам - это угроза нацбезопасности Украины, - глава StateWatch Каневский

Андрея Ермака необходимо уволить с должностей в оборонном секторе, а также в Офисе Президента, после обнародования видео с его братом.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, передает Цензор.НЕТ.

"Андрей Ермак является членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром". Андрей Таран, новый министр обороны - креатура Ермака. От эффективного сотрудничества без коррупции "Укроборонпрома" и Министерства обороны Украины зависит, чем завтра ВСУ дадут отпор российскому агрессору. То, что брат Андрея Ермака уверенно проводит кастинги на государственные должности по ресторанам - это угроза национальной безопасности государства Украина", - заявил он.

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"Мы уже проходили "свинарчуков", которые за 5 лет "решалова" довели оборонный комплекс до такого состояния, что бронетанковые заводы не могли сложить партию новых БТР. ️ Считаю, что Президент Украины должен немедленно уволить Ермака из Наблюдательного совета "Укроборонпрома" и отстранить от любых вопросов в сфере обороны. Собственно, возмущает сам факт кадровых назначений в ресторане в органы власти в стране, пережившей Майдан и войну, по принципу "красивая девочка". Лично я бы уволил бы Ермака и ОПУ сразу после обнародованных видео. Все заявления Ермака в СБУ и ГБР являются пустыми. Ведь и СБУ, и ГБР, и ОГПУ сегодня вполне подконтрольные ОПУ. Поэтому Президент не имеет морального права ждать результатов расследования", - резюмировал Каневский.

Ранее нардеп от СН Гео Лерос выложил несколько видео, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности.

То, что брат Ермака проводит кастинги на госдолжности по ресторанам - это угроза нацбезопасности Украины, - глава StateWatch Каневский 01
То, что брат Ермака проводит кастинги на госдолжности по ресторанам - это угроза нацбезопасности Украины, - глава StateWatch Каневский 02

Источник: https://censor.net.ua/n3185208
 
   
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В нормальной стране, Ермака, как минимум, отстранили от должности на время проведения расследования.
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в нормальной стране не избрали бы потешное недоразумение главой государства..
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Эти Иуды продали страну с потрохами.
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В коментарі під дописом Лероса про брата Єрмака з'являються оптимістичні дописи, які починаються зі слів: "А Ваші Свинарчуки...". Тобто Зелібоби погоджуються з тим, що у них з'явилися свої свинарчуки. І наших свинарчуків за рік так ніхто і не посадив). А ваших посадять).
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во во, это самое страшное в украине люди совсем голову потеряли))
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хватит фантазировать, что думают зелебобы. Я как нормальный зелебоб вижу, что ермак - тотальнейший провал кадровой политики Зеленского. И отставка кабмина тоже провал. Первоначальные люди были профанами, но хотя бы не запятнаны, а сейчас профи. Профи по дерибану.
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это фиаско, братан. Ермак все, тащите следующего.
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Ага, щас!
Для слуг уродов, все непотребства, коррупция и извращения в порядке вещей...
Никто никого не уволит, это в нормальных странах прокатывает, а мы, идем в таежный союз... ЭТО - наше будущее... То, что брат Ермака проводит кастинги на госдолжности по ресторанам - это угроза нацбезопасности Украины, - глава StateWatch Каневский - Цензор.НЕТ 5274
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Все хотят командовать Президентом.Смешно.
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В нормальной стране они оба уже уволились по своему желанию. Но расследование продолжалось бы. Но Украина не нормальная страна. Здесь у власти бывшие коммунисты, нквдисты и их сынки.
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Воскрєсє брат Андрія Єрмака. Тепер офіційно. Саме його Андрій Єрмак поховав живим і півідомив Заходу, що той загинув на фонті, а винен у цьому Порошенко.

То, что брат Ермака проводит кастинги на госдолжности по ресторанам - это угроза нацбезопасности Украины, - глава StateWatch Каневский - Цензор.НЕТ 7857
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Та Свинарчук по сравнению с Ермаками - СВЯТОЙ ЧЕЛОВЕК!
Подпольно закупал на Рашке жизненно необходимые ВСУ запчасти - это вам не КАПИТУЛЯЦИЮ в Минске подписывать за миллионы Уйла.
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Новые лица, велосипед, никаких олигархов... ага
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Как обычно, рекомендую изучить деятельность АЛЕНЯ и примерно наказать. Например-расстрелять!
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Убитый Порошенко брат Ермака барыжит должностями- хреновая черная комедия от зеленой мрази...
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