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 Больше всего коронавирусом в Украине болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет, - статистика Минздрава

По состоянию на 29 марта в Украине больше всего на COVID-19 болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет.

"Если рассматривать возрастную структуру пациентов с лабораторно подтвержденными случаями заболевания COVID-19 за минувшие сутки, больше всего заболели люди в возрасте от 31 до 40 лет. Это 22% от общего количества", - заявил во время брифинга заместитель Министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Кроме этого, зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией детей до 10 лет. Сейчас это 5,4% от всех заболевших на COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье выявили 19 новых инфицированных COVID-19: все они контактировали во время посещения церкви с ранее заболевшей женщиной, - ОГА

Развернутая статистика заболевания по возрастным группам сейчас такова:

▪ От 0 до 10 лет - 5,4%;
▪ От 11 до 20 лет - 4,5%;
▪ От 21 до 30 лет - 12,5%;
▪ От 31 до 40 лет - 22,4%;
▪ От 41 до 50 лет - 20,4%;
▪ От 51 до 60 лет - 21,3%;
▪ От 61 до 70 лет - 11,9%;
▪ От 71 до 80 лет - 1,4%;
▪ От 81 до 90 лет - 0,2%.

Больше всего коронавирусом в Украине болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет, - статистика Минздрава 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185206
 
 
 Топ комментарии
 
На заробітках певне теж не 10+ чи 70+.
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Пенсионный фонд разочарован.
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пенсионеры все-таки больше карантинные меры соблюдают
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пенсионеры все-таки больше карантинные меры соблюдают
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Не факт . Гуляют с домашними животными без масок и намордников Больше всего коронавирусом в Украине болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет, - статистика Минздрава - Цензор.НЕТ 8629 , в атб - скупились до лета и ждут тыщу гривен доплаты .. . )) . Шутка ))
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З одного боку "діти Чорнобиля", а з іншого - найактивніша і потужніша верства населення. Є над чим подумати.
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" От 61 до 70 лет - 11,9%"
мне 67 - значит гдето %в около 5ти?
Не плохие шансы. Больше всего коронавирусом в Украине болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет, - статистика Минздрава - Цензор.НЕТ 7067
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это статистика ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ...- о СМЕРТНОСТИ еще рано усреднять статистику Больше всего коронавирусом в Украине болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет, - статистика Минздрава - Цензор.НЕТ 251Шучу - Живи сколько Богом отведено - суть не в долготе Жизни....
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Ну а если вы еще и курите, то вы этот грьобаный к.вирус уже пабедили!) Недождамши 9 мая!)))
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В Китае 101-летний дед за неделю выздоровел. Так что не надо печалиться... (с)
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У нас, вообще, очень высокая смертность среди людей среднего возраста. Жизнь тяжелая((
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статья была про заболеваемость, а не смертность
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Болеют в наиболее активном возрасте...
А вот умирают в основном старшие люди, такая статистика в европе.
А какая смертность в Украине от короновируса, в зависимости от возраста, ещё рано говорить.
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Так це здебільшого ще ті, що з закордону приїхали та швендяють всюди. Звичайно ж будуть здебільшого молоді.
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Говорят, после шестидесяти люди не живут, а мстят правительству!
🤣🤣
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Конешно , вирус мутирует - теперь " заробитчане " - прибывшие - заболевшие будут заражать всех остальных .
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В областях так, а от Київ заразили по богатому, куршавельским штаммом.
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Я тепер в АТБ перед касою трохи розмовляю італійською, а потім хустинкою витираю носа😩
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Я не лякаю її, а це вона сама себе лякає!
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Чем лякать? Что какое-то дурко пытается носовым платком вытереть шнобак через обязательную в магазинах маску
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Достался COVID-19 Pro, а простому народу из провинции приходится довольствоваться бюджетной Light версией.
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В минздраве совсем видать делать нехрен, если занимаются статистикой... да еще и по такой жалкой выборке
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В Україні просто пенсіонери в більшості сидять вдома, на відміну від Європи. Це я про 80+
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Моя соседка в 2016 году легла в больницу с пневмонией, а умерла от внутреннего кровотечения в желудке. Я не знаю, врачи виноваты или этому суждено было случиться... Но в причине смерти пневмония даже не упоминалась. Даже в течении самого заболевания, даже в причине, почему ее положили на койку никакой пневмонии. Дети ее добивались правды, а врачи: "Ни о какой пневмонии мы не говорили, вам показалось. Желудок был плохой, аспирина много пила..."
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это оптимальный возраст гастарбайтера и востребованного рабочего
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А яка вибірка? 400 з чимось? Тоді погрішність - квадратний корінь з 400 = 20, що у відсотках дає +- 5%.
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400 человек для пандемии - это вообще не статистика, а погрешность. По такой маленькой цифре делать выводы - неблагодарное дело. А если еще добавить отсутствие нормальной системы тестов и проверок на вирус в Украине - то эти цифры вообще ни о чем.
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Может просто у тех кто старше тесты не делают.
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Наша статистика еще брехливее, чем китайская. Просто тех, кто умирают (а это старше 60 лет) не проверяют.
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ну судя по цензору, в этом возрасте у нас больше ненависти и осуждения, поэтому болезнь таких затрагивает
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