 Сохранили поддержку сельхозпроизводителей и финансирование строительства дорог, - Шмыгаль о секвестре Госбюджета-2020

Об этом в своем Телеграме сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинет Министров просчитывает последствия эпидемии коронавируса, и именно поэтому в обновленном бюджете мы предлагаем продолжить финансирование основных программ поддержки экономики. После детального просмотра и аудита всех бюджетных программ мы планируем сохранить финансирование в полном объеме для наших аграриев и фермеров. Поддержка сельхозтоваропроизводителей не будет уменьшена ни на гривну и составит лишь в этом году 4 млрд грн", - рассказал премьер.

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"Также Правительство продолжает финансирование реформы оборонно-промышленного комплекса. Расходы на новейшие технологии и наращивание мощностей для изготовления оборонной продукции сохранены на уровне 2,5 млрд грн. Предлагаем сохранить почти на 100% финансирования строительства и ремонта дорог в Украине. На развитие сети автомобильных дорог - 37,3 млрд грн, а на субвенцию местным бюджетам для дорожного хозяйство запланированы 21,8 млрд грн. Среди программ, которые Правительство предлагает увеличить - это выделение дополнительных 1,6 млрд грн на реструктуризацию угольной отрасли. Общий объем программы предлагаем установить на уровне 3,6 млрд грн", - добавил Шмыгаль.

"Полностью разделяю утверждение, что деятельность общественного вещания особенно важно в кризисные времена. Именно поэтому на финансирование НОТУ правительство выделяет 1,2 млрд гривен, что больше, чем было предусмотрено в 2019 году. В этом году уже отменены Евровидение и Олимпийские игры, на которые в бюджете закладывались дополнительные средства. Поэтому предложенные изменения не должны быть существенно ощутимыми для Общественного. Мы пересмотрели финансирование культуры с акцентом на наиболее значимые проекты. Так, удалось сохранить 60% финансирования Государственного агентства по вопросам кино. После стабилизации ситуации в стране показатели обязательно будут пересмотрены. Со своей стороны, готов выступать посредником для привлечения частного капитала для украинских кинематографистов", - отметил Шмыгаль.

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"Удалось найти средства на частичное финансирование деятельности Украинского Института книги. А также - сохранение историко-культурного и архитектурного наследия в национальных и государственных заповедниках (469 млн грн). Почти в полном объеме сохранено финансовую поддержку национальных театров (1,2 млрд грн). В этом году в мире отменены или перенесены на следующий год большинство спортивных соревнований. Поэтому Правительство предлагает несколько сократить расходы на спорт", - резюмировал премьер.



