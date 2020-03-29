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 Сохранили поддержку сельхозпроизводителей и финансирование строительства дорог, - Шмыгаль о секвестре Госбюджета-2020

Правительство предлагает несколько сократить расходы на спорт.

Об этом в своем Телеграме сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинет Министров просчитывает последствия эпидемии коронавируса, и именно поэтому в обновленном бюджете мы предлагаем продолжить финансирование основных программ поддержки экономики. После детального просмотра и аудита всех бюджетных программ мы планируем сохранить финансирование в полном объеме для наших аграриев и фермеров. Поддержка сельхозтоваропроизводителей не будет уменьшена ни на гривну и составит лишь в этом году 4 млрд грн", - рассказал премьер.

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"Также Правительство продолжает финансирование реформы оборонно-промышленного комплекса. Расходы на новейшие технологии и наращивание мощностей для изготовления оборонной продукции сохранены на уровне 2,5 млрд грн. Предлагаем сохранить почти на 100% финансирования строительства и ремонта дорог в Украине. На развитие сети автомобильных дорог - 37,3 млрд грн, а на субвенцию местным бюджетам для дорожного хозяйство запланированы 21,8 млрд грн. Среди программ, которые Правительство предлагает увеличить - это выделение дополнительных 1,6 млрд грн на реструктуризацию угольной отрасли. Общий объем программы предлагаем установить на уровне 3,6 млрд грн", - добавил Шмыгаль.

"Полностью разделяю утверждение, что деятельность общественного вещания особенно важно в кризисные времена. Именно поэтому на финансирование НОТУ правительство выделяет 1,2 млрд гривен, что больше, чем было предусмотрено в 2019 году. В этом году уже отменены Евровидение и Олимпийские игры, на которые в бюджете закладывались дополнительные средства. Поэтому предложенные изменения не должны быть существенно ощутимыми для Общественного. Мы пересмотрели финансирование культуры с акцентом на наиболее значимые проекты. Так, удалось сохранить 60% финансирования Государственного агентства по вопросам кино. После стабилизации ситуации в стране показатели обязательно будут пересмотрены. Со своей стороны, готов выступать посредником для привлечения частного капитала для украинских кинематографистов", - отметил Шмыгаль.

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"Удалось найти средства на частичное финансирование деятельности Украинского Института книги. А также - сохранение историко-культурного и архитектурного наследия в национальных и государственных заповедниках (469 млн грн). Почти в полном объеме сохранено финансовую поддержку национальных театров (1,2 млрд грн). В этом году в мире отменены или перенесены на следующий год большинство спортивных соревнований. Поэтому Правительство предлагает несколько сократить расходы на спорт", - резюмировал премьер.

Сохранили поддержку сельхозпроизводителей и финансирование строительства дорог, - Шмыгаль о секвестре Госбюджета-2020 01
Сохранили поддержку сельхозпроизводителей и финансирование строительства дорог, - Шмыгаль о секвестре Госбюджета-2020 02

Источник: https://censor.net.ua/n3185205
 
 
 Топ комментарии
 
Среди программ, которые Правительство предлагает увеличить - это выделение дополнительных 1,6 млрд грн на реструктуризацию угольной отрасли.

Бене и Ахметке нужно помочь...
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Погано тобі в росії, путеноїд?
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І знову мовчання про освіту та медицину!
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24.03.2020 г. Уманский (министр финансов) добился таки да Зеленского и имел с ним получасовую беседу. при том это был скорее монолог Уманского в котором он назвал предлагаемый Шмыгалем план по "стабилизационному фонду" "... идиотизмом чистой воды". Ермака, который тоже присутствовал на разговоре и попытался что то возразить, Уманский ...не совсем в цензурных выражениях попросил помолчать. После этого написал заявление на увольнение и отослал Шмыгалю.
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Среди программ, которые Правительство предлагает увеличить - это выделение дополнительных 1,6 млрд грн на реструктуризацию угольной отрасли.

Бене и Ахметке нужно помочь...
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Цього достатньо, щоб зрозуміти суть зевлади. Фінансової кризи не уникнути.
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Она уже, с конца 2019. Перекрывается пирамидой займов.
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Они врут тупо про поддержку с.х. производителей. У них и так забрали

Сохранили поддержку сельхозпроизводителей и финансирование строительства дорог, - Шмыгаль о секвестре Госбюджета-2020 - Цензор.НЕТ 8469
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Як сказав б дід Панас: "отака х..я, малята"..
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Все правильно: избирателям зе не нужен спорт. Пускай их личинки бухают и колятся.
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подтверждаю ! у нас в городе идет капитальный ремонт дорог
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Дороги в Україні можна ще 20 років ремонтувати і не закінчити ремонт.
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в городе-это мэр за средства местного бюджета ремонтирует.субвенции в который шмыгаль почикал.так шо не факт еще ,что до конца доведут.
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Кажется, Шмыгаль умный мужик. Правда по сельскому хозяйству скажу, что это как лошади баян. Ранних овощей уже не будет, поздних, по-видимому, тоже. Поэтому похоже на то, что они знают, что денег все равно не нужно будет давать, поэтому и оставили.
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Тобто, шухєр, спасайся хто як може? А що з медиками? Їм також зуби на полку?
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Запасов на два месяца: В мире могут закончиться презервативы
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деньги для аграриев, это как в прошлый раз. косюку 2 ярда а на всю украину 1,2. а дороги трогать нельзя. там доход такой что наркоторговци отдыхают. мне один и строителей снг говорил. изначально закладываеться от 250 до 400% потом ищут фирмы за 80-90% и все в шоколаде
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