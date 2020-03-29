 Мораторий на проверки, урегулирование вопроса аренды и освобождение от штрафов: в Раде зарегистрирован новый антикризисный законопроект

Об этом сообщил нардеп из фракции Голос Ярослав Железняк в Facebook. передает Цензор.НЕТ.
Железняк перечислил основные меры, предусмотренные законопроектом, который согласовали все фракции и депутатские группы в Раде.
Для поддержки бизнеса:
- раньше заработает норма об увеличении лимитов для ФОПов;
- до 30 июня продолжится мораторий на проведение плановых неналоговых проверок;
- урегулирован вопрос оплаты аренды, если арендатор не может использовать недвижимость;
- введено освобождение от ответственности за нарушение сроков подачи финотчетности на период карантина плюс 90 дней;
- до 31 мая продолжено освобождение от штрафов и пени и мораторий на проверки по ЕСВ, а также сроки подачи жалоб по налогам и ЕСВ;
- упрощена организация удаленной работы и гибкого графика;
- сняты ограничения на оказание государственной поддержки малому и среднему бизнесу;
- Кабмину и НБУ поручено срочно подготовить льготную кредитную программу для предприятий на поддержку зарплатных фондов;
- Кабмину поручено срочно подготовить экономическую программу выхода из кризиса и поддержки бизнеса.
Для поддержки медицины:
- освобожден от НДС оборот лекарств и медсредств для борьбы с коронавирусом;
- установлен нулевой акциз на спирт для производства дезинфицирующих средств, упростили админпроцедуры производства и закупки такого спирта;
- суммы, которые направляют благотворители на борьбу с коронавирусом, будут освобождены от налога на прибыль и могут быть включены в налоговую скидку НДФЛ без ограничений;
- устранен ряд ограничений для благотворительных организаций;
- местные власти обязаны обеспечить круглосуточную бесплатную перевозку медиков;
- увеличен возможный размер доплат медикам и другим работникам, которые работают над ликвидацией вспышки заболевания.
Для поддержки граждан:
- карантин добавлен в основания для помощи по частичной безработице;
- правительство получит возможность контролировать цены на товары, необходимые для борьбы с коронавирусом, увеличены санкции за нарушения установленного порядка;
- автоматически продлены выплаты социальной помощи на период карантина;
- банкам запрещено повышать процентную ставку по кредитам;
- временно освобождены от штрафов и пени кредиты, которые были взяты до 2017 года;
- судебный процесс адаптирован под реалии эпидемии и карантина;
- Кабмин сможет переносить сроки окончания и начала учебного года;
- Кабмину поручено запустить систему экстренной помощи населению по единому бесплатному телефонному номеру.
Для поддержки громад и госорганов:
- найден компромисс по местным бюджетам, чтобы можно было покрыть недополученные деньги от введенных льгот на землю и недвижимость;
- местная власть получает право давать налоговые скидки по единому налогу для малого и среднего бизнеса;
- органы власти смогут получать помощь в виде товаров для борьбы с коронавирусом;
- органы местной власти смогут проводить заседания онлайн;
- ускорены процедуры и сокращены сроки принятия решений для госорганов.
А всего выделено 2 триллиона долларов на борьбу с короновирусом и поддержку людей, малого и среднего бизнеса.
Сейчас Германия заявила, что так же выделяет 1,5 триллиона евро.
Вот это, я понимаю, реальная поддержка населения в период карантина.
А что наше ворьё предлагает людям, какую поддержку?
А нихрена... Потому что всё разворовали и все деньги есть только у олигархов, которые по своей сущности, никогда ничего людям не дадут, даже во время форсмажорной ситуации.
Сами подыхать будут от короновируса, но ни копейки не дадут для поддержки населения.
Тем временем в Турции...
В среду вечером, 18 марта, Президент Турции Реджеп Тайып Эрдоган обратился в прямом эфире к 83-ти миллионному населению своей страны по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией.
В ходе этого обращения, Президент Эрдоган объявил о пунктах программы размером в 100 миллиардов турецких лир (это 65 миллиардов долларов❗️) принятой на время борьбы с коронавирусом.
1. Откладывается удержание НДС и ежемесячных налогов апреля, мая и июня на 6 месяцев для розничной торговли, торговых центров, металлургической отрасли, автомобилестроения, логистики, транспорта, кинотеатров, гостиниц, производства продуктов питания, текстиля, одежды и организации мероприятий.
2. Налог на проживание не будет взиматься до ноября.
3. Выплата прав на сервитут и доли дохода от аренды отелей за май, июнь и июль отложена на 6 месяцев.
4. На указанные три месяца будет снижена ставка НДС в сфере внутренних авиаперевозок с 18 процентов до 1 процента.
5. Поскольку из-за мер, принятых в связи со вспышкой COVİD-19, у многих компаний ухудшился оборот средств, мы позволим задержать выплату основного долга и процентных платежей банкам как минимум на 3 месяца и предоставим дополнительную финансовую поддержку в случае необходимости.
6. Мы предоставим экспортерам финансовую поддержку в хранении произведенного товара, чтобы поддерживать темпы использования производственных мощностей во время временного замедления экспорта.
7. В этот период мы предоставим предпринимателям (по их заявке) трехмесячную отсрочку выплаты основного долга и процентов по кредитным долгам Halkbank на апрель, май и июнь без наложения штрафных санкций.
8. Мы увеличим лимит фонда кредитных гарантий с 25 млрд. лир до 50 млрд. лир, (для сведения, 650 турецких лир = 100 долларов) и предоставим средства МСП, нуждающимся в ликвидности и имеющие дефицит залогового обеспечения.
9. Мы будем поощрять внедрение кредитных пакетов для социальных целей на выгодных для наших граждан условиях.
10. Мы увеличим сумму кредитования для жилья стоимостью до 500 тысяч лир с 80 до 90 процентов и снизим минимальный первоначальный взнос до 10 процентов.
11. Мы обеспечим, чтобы фирмы, потерпевшие убытки в апреле, мае и июне, имели пометку «форс-мажор» в своем кредитном реестре.
12. Мы откладываем на три месяца выплату подоходного налогов.
13. Мы продолжим поддержку минимальной заработной платы.
14. Мы внесем поправки в законы, касающиеся удаленной работы и работы по гибкому графику.
15. Мы внедрим разрешения на кратковременную работу; процессы, необходимые для его получения, будут упрощены и ускорены. Таким образом, мы предоставляем временную поддержку работникам, которые прерывают свою основную деятельность, а также снижаем расходы работодателей.
16. Мы увеличиваем минимальную пенсию до 1500 лир.
17. Мы выплатим праздничный бонус пенсионерам в начале апреля.
18. Мы выделяем дополнительно 2 миллиарда лир (140 млрд. тенге) на денежную помощь нуждающимся семьям в соответствии с критериями, установленными нашим Министерством по делам семьи, труда и социальной политики.
19. Чтобы обеспечить непрерывность занятости, мы увеличиваем период компенсации с 2 до 4 месяцев.
20. В случае нарушения работы глобальных цепочек поставок, мы будем развивать альтернативные каналы в соответствии с приоритетами, которые мы определили как в производстве, так и в розничной торговле.
21. Для одиноких пожилых людей старше 80 лет мы запускаем периодическую программу наблюдения, состоящую из социальных и медицинских услуг на дому.