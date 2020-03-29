 На Закарпатье выявили 19 новых случаев COVID-19: все они контактировали во время посещения церкви с ранее инфицированной женщиной, - ОГА

Об этом сообщил замглавы Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко, передает Цензор.НЕТ.
"Закарпатский лабораторный центр в Ужгороде получил предварительные результаты анализов, проведенных методом ПЦР, контактных лиц жительницы Закарпатья, у которой подтвердили COVID-19. Среди 51 установленного контактного лица, у 19, которые контактировали с женщиной во время посещения церкви, выявлены положительные результаты. Это свидетельствует о возможном массовом инфицировании лиц в условиях несоблюдения карантина", - сообщил Гетманенко.
С 23 марта все контактные лица женщины находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.
Для подтверждения анализов биоматериалы отправят в Киев в референс лабораторию Минздрава.
По состоянию на утро 29 марта на Закарпатье был зафиксирован один случай коронавируса у женщины из Мукачево. Сейчас она находится в Ужгородской областной инфекционной больнице. Ее состояние удовлетворительное.
Ладно бы как люська янукодла с первого дня нигде не рисовалась...тогда и бы и претензий не было..
А так...как попиарится на чем нить..то вот она на весь экран...а чуть что сразу в Швейцарию...а зарплата с Мистецького арсенала то капает наверное...
Лично я, читаю такие новости с белой завистью и с надеждой, прочитать на утреннем Цензоре: "Украина стала 3..-ой страной-членом НАТО официально. Об этом сообщил американский Госдеп.".. А вечером на Северо-Востоке я хочу видеть огонь от горящих пердаков кацапни!
З інфекційного відділення однієї з лікарень Тернополя через небезпеку захворіти на коронавірус звільнилися 8 лікарів. Головний лікар пояснює, що 4 тисячі гривень зарплати не мотивують медиків наражати себе на небезпеку,про це повідомляє 24 канал з посиланням на "Суспільне".
Не знали учёные всех академий.
Откуда он взялся, откуда он вырос,
Загадочный вирус, загадочный вирус?
Во время весенних и зимних каникул.
Надеятся переждать и вернуться обратно взятки вымогать.
изображением Борис Джонсон и Си ЦзиньпинGetty Images
В Заліщиках свчщеник розніс, тут баба в церкві... Чого не примушують закрити церкви? Поліція приїхала, покурили, поїхала..