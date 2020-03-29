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 На Закарпатье выявили 19 новых случаев COVID-19: все они контактировали во время посещения церкви с ранее инфицированной женщиной, - ОГА

В Закарпатской области обнаружили 19 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил замглавы Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко, передает Цензор.НЕТ.

"Закарпатский лабораторный центр в Ужгороде получил предварительные результаты анализов, проведенных методом ПЦР, контактных лиц жительницы Закарпатья, у которой подтвердили COVID-19. Среди 51 установленного контактного лица, у 19, которые контактировали с женщиной во время посещения церкви, выявлены положительные результаты. Это свидетельствует о возможном массовом инфицировании лиц в условиях несоблюдения карантина", - сообщил Гетманенко.

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С 23 марта все контактные лица женщины находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.

Для подтверждения анализов биоматериалы отправят в Киев в референс лабораторию Минздрава.

По состоянию на утро 29 марта на Закарпатье был зафиксирован один случай коронавируса у женщины из Мукачево. Сейчас она находится в Ужгородской областной инфекционной больнице. Ее состояние удовлетворительное.

На Закарпатье выявили 19 новых случаев COVID-19: все они контактировали во время посещения церкви с ранее инфицированной женщиной, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185202
 
 
 Топ комментарии
 
говорили дебилам, не ходите ВРЕМЕННО БИТЬ ЛОБА, так нет , нужно замусоленную икону лобзать
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В нинішній час краще бути атеїстом
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Это не писанное правило...
Ладно бы как люська янукодла с первого дня нигде не рисовалась...тогда и бы и претензий не было..
А так...как попиарится на чем нить..то вот она на весь экран...а чуть что сразу в Швейцарию...а зарплата с Мистецького арсенала то капает наверное...
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Народный депутат от "Слуги народа" Владимир Ватрас заразился коронавирусом COVID-19.
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В нинішній час краще бути атеїстом
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Бог є всюди,не тільки в церкві,вірити в Бога потрібно всюди а не тільки біля попа
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говорили дебилам, не ходите ВРЕМЕННО БИТЬ ЛОБА, так нет , нужно замусоленную икону лобзать
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попы, иконы, мощи, ладан... всё это не поможет, т.к. COVID 19 - атеист
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І продовжуйте повертатися з за кордону, нам так вас не вистачає.
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шо то Я плохо не понял , она что всем "давала"
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Всё перецеловались.Так же и в Италии все целуются
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27 марта 30-ой страной-членом НАТО официально стала Северная Македония. Об этом сообщил американский Госдеп...

Лично я, читаю такие новости с белой завистью и с надеждой, прочитать на утреннем Цензоре: "Украина стала 3..-ой страной-членом НАТО официально. Об этом сообщил американский Госдеп.".. А вечером на Северо-Востоке я хочу видеть огонь от горящих пердаков кацапни!
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Чтобы принять какую-то страну, НАТО должно быть уверено что эта страна в ближайшие 100 лет гарантированно не будет враждовать с кем-то не из блока, тем более со странами с ядерным оружием. А Грузия и Украина все делают наоборот.
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А що робить Україна, напала на росію?
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Жестка напала. Отобрала Ростов по самые Мухосеры.
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Україна "враждуєт" з рашкою згідно з рашкомодічєк.
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Потому что НАТО создавалось не для того чтобы защитить условную Латвию или Украину, а чтобы защитить конкретный, очень короткий, список стран. Нужно быть реалистами. Тогда возможно можно их перехитрить.
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Просто треба стати такою країною, що НАТО захоче захистити.
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Пандемії не уникнути, тому готуйте себе до протистояння цій хворобі.
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Так пандемія вже є. Це ж вже факт. Тепер головне, щоб вона не розповсюджувалася. Інфекція.
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Один із методів це карантин. Але кожен може мити руки, робити вологе прибирання, фізичні навантаження, пити ехинацею, приймати антивірусні препарати амізон...чи ту саму настоянку личинок воскової молі.
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я теж приймаю амізон, а бува і самогон На Закарпатье выявили 19 новых случаев COVID-19: все они контактировали во время посещения церкви с ранее инфицированной женщиной, - ОГА - Цензор.НЕТ 2930
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Они думают отсидется. Типа - когда все будут сидеть по домам - то и вирус пропадет.
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Вона пре зі сходу на захід і навпаки, мають, дійсно, десь в західеій зустрітись. В нас такі пандемії - через рік - стабільно. Та без цифр тут нема про шо розмовляти. А цифр нам не дають.
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Баня, водка, гармонь и лосось (с) плюс телогрейка, ушанка и балалайка
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У Тернополі вісім лікарів інфекційного відділення звільнились через коронавірус.
З інфекційного відділення однієї з лікарень Тернополя через небезпеку захворіти на коронавірус звільнилися 8 лікарів. Головний лікар пояснює, що 4 тисячі гривень зарплати не мотивують медиків наражати себе на небезпеку,про це повідомляє 24 канал з посиланням на "Суспільне".
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Тим більше, що 1 квітня зевлада планувала звільнення лікарів.
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Ну не устраивает, дело каждого. На мусорку пусть занимают очередь.
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Просто курьер может зарабатывать раза в 3 больше. Просто надо понимать, что нет такого понятия как бесплатная медицина. На все надо платить.
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при чем тут она ,чего они ее целовали ?
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Таких эпидемий, таких эпидемий
Не знали учёные всех академий.
Откуда он взялся, откуда он вырос,
Загадочный вирус, загадочный вирус?
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Під контролем лабораторій м.Новосибірськ, росія.
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А от если, к примеру, выгнать Бубочку в Ростов, вирус прекратится? Как вы думаете, зетипиллы?
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От этого гриппа никто не захныкал
Во время весенних и зимних каникул.
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Вот вы как думаете, зетипиллы, если наши воины начнут бросать автоматы на передовой мотивируя это маленькими зарплатами - война прекратится?
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Росиянцы все в рай, Вова сказал, что туда без очереди.
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Сраные богомолы!!! Вот откуда угроза всему живому. Как можно в 21-м веке ещё вестись на такой бред, как любая религия?
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во Львове уже половина "врачей" по отпускам.
Надеятся переждать и вернуться обратно взятки вымогать.
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Как пишет Daily Mail, научные консультанты предупредили британского премьер-министра Бориса Джонсона, что статистика Китая о количестве случаев заражения коронавирусом может быть занижена в 15-40 раз.На Закарпатье выявили 19 новых случаев COVID-19: все они контактировали во время посещения церкви с ранее инфицированной женщиной, - ОГА - Цензор.НЕТ 9404Поделиться
изображением Борис Джонсон и Си ЦзиньпинGetty Images
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Коли і де від коммі хтось колись отримував правдиві дані?
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В Москве через громкоговорители призывают не садится на бутылки
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Пусть садятся! Я за свободу выбора макшаней.
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Без паники. Вести себя как при пандемии грипа. Все на работу, нехер панику разводить. Одуванчики еще не скоро поспеют.
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Говорили ,говорили .Но они тупые ...Двери в церковь ,закрыть на замок .
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Успокойтесь! Я с семьей переболел этой вирусной инфекцией и все окей. От вируса нельзя защититься ничем кроме вакцинации, вирус пройдет через каждого и это просто Законы Природы.
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Правду кажуть, що зараза заразу не бере.🧐
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Я тоже в Ноябре переболел каким то гриппом на ходу без врачей
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Скорее всего это не оно. Но у нас в семье симптомы одинаково прикольные у всех и это радует.
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Западная Украина уже с января под ударом коронавируса. Просто от того что нет тестов на коронавирус, не значит что нет самого вируса
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Все. Тепер Мукачево на карантин! Бо хто знайде контактних цих 19-ти..?
В Заліщиках свчщеник розніс, тут баба в церкві... Чого не примушують закрити церкви? Поліція приїхала, покурили, поїхала..
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Преступление властей,в областном центре зная что вирус коснется каждой области не организована лаборатория по окончательному подтверждению или опровержению наличия заболевания.Для окончательного диагноза в Киеве понадобится только на дорогу 1.5-2 сутки на автомобиле а очередь с анализами может занять вообще неопределенное времья.
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