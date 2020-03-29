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 На Закарпатье выявили 19 новых инфицированных COVID-19: все они контактировали во время посещения церкви с ранее заболевшей женщиной, - ОГА

В Закарпатской области обнаружили 19 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил замглавы Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко, передает Цензор.НЕТ.

"Закарпатский лабораторный центр в Ужгороде получил предварительные результаты анализов, проведенных методом ПЦР, контактных лиц жительницы Закарпатья, у которой подтвердили COVID-19. Среди 51 установленного контактного лица, у 19, которые контактировали с женщиной во время посещения церкви, выявлены положительные результаты. Это свидетельствует о возможном массовом инфицировании лиц в условиях несоблюдения карантина", - сообщил Гетманенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Закарпатской области подтвержден первый случай коронавируса, - ОГА

С 23 марта все контактные лица женщины находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.

Для подтверждения анализов биоматериалы отправят в Киев в референс лабораторию Минздрава.

По состоянию на утро 29 марта на Закарпатье был зафиксирован один случай коронавируса у женщины из Мукачево. Сейчас она находится в Ужгородской областной инфекционной больнице. Ее состояние удовлетворительное.

На Закарпатье выявили 19 новых инфицированных COVID-19: все они контактировали во время посещения церкви с ранее заболевшей женщиной, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185202
 
 
 Топ комментарии
 
говорили дебилам, не ходите ВРЕМЕННО БИТЬ ЛОБА, так нет , нужно замусоленную икону лобзать
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27 марта 30-ой страной-членом НАТО официально стала Северная Македония. Об этом сообщил американский Госдеп...

Лично я, читаю такие новости с белой завистью и с надеждой, прочитать на утреннем Цензоре: "Украина стала 3..-ой страной-членом НАТО официально. Об этом сообщил американский Госдеп.".. А вечером на Северо-Востоке я хочу видеть огонь от горящих пердаков кацапни!
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А що робить Україна, напала на росію?
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Тот писдец который происходит сейчас в стране - 100% заслуга квартального дурачка
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Эпидемслужбам надо закрыть ВСЕ церкви на карантин другого выхода отлучить бабку от церкви нет . Попов всех в семинарию" на экстренные курсы повышения квалификации" что бы не было желания общаться с паствой
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в обнимку с иконой и пасхой дома , Бог не в церкве,он в душе каждого верующего
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Блин, когда уже начнут писать об выздоравливающих?
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Если не больше... Они ж эти 19 в "самоизоляции".//

http://www.mukachevo.net/ua/news/view/1042142
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Если рухнет здравоохранение, а оно рухнет недели через 3. Умрёт порядка 5% страны.
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ты закоренелый оптимист. 5% умрут если наша медицина будет на высоте.
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и что же их спасет? Святой дух? Бункеры и яхты есть не у всех. Остальные хоть раз да сходят в магазин, в котором достаточно лишь одному хорошо почихать.
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Представь себе что в стране эпидемия Гриппа. От которого смертность 15% при наличии отсутствия медицины. И ты получишь примерно 5% жмуров.
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у гриппа коэф. передачи втрое меньше. И летальность на порядок. Не могу себе представить такой грипп. 5% летальности у короны уже, с работающей медициной. Без нее будет минимум раз в 5 больше.
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Да, здравоохранение издохнет аккурат к календарному концу карантина... отаке.
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Пока человечество не получит хорошенечко по почкам, оно не расставит верно приоритеты. Возможно, правительства начнут выделять чуточку больше внимания науке и медицине и чуть меньше футболистам и артистам. Но это так себе надежда.
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чтобы уж быть абсолютно скрупулезным правильнее было бы сказать: Пока человечество не получит хорошенечко по легким, ....
и далее по тексту))
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Боженьке надо выписать штраф, вместо того чтобы излечивать людей, он способствует их заражению. Но на то божья воля! Противиться божье воле - грех.
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Значит, они провинились перед богом, и он на них болезнь наслал... Может, не исповедовались или мало на церковь жертвовали..
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У бога всего 1 выходной на неделе, понимаю его раздраженность. Только сядешь поиграть на компе в воскресенье, а тут как назло, кто нибудь молится да причитает и что-то просит. И так последние 6-10 тысяч лет.
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Запасов на два месяца: В мире могут закончиться презервативы
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Треба ж якось демографію покращувати, після повальної смертності
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Не бойся, с демографией все ок, за последние 4 месяца население земли выросло на 15-20 миллионов человек.
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Ну, я маю на увазі, що багато народу вимре від коронавірусу
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мировая демография этого не заметит, даже если вымрет сотня миллионов - компенсируется за 2 года.
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А в Європі - ні. Ми вже й так давно у мінус йдемо
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мы - да, в топе снизу) Европа вокруг нуля колеблется, весь прирост за счет иммигрантов.
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МП ніяк не закриє церкви на Закарпатті, анавпаки запрошує людей. МП ніколи не слухає законів України
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Значит, игровые залы прикрыть можно, а самую древнюю финансовую пирамиду(МММ) - низяяя... смотрящего боятся?
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Власть ОБЯЗАНА принудительно до 1 июня ЗАКРЫТЬ все культовые учреждения и запретить проведение церковных обрядов в количестве более 3 человек на расстоянии ближе 2 метров и без масок. Церковь не сдохнет 2 месяца без кассовой выручки, а люди не сдохнут от того, что один год обойдутся без брызгания воды на корзины с закуской на Пасху.

Мракобесы . . .
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ага, в стране где 80% верующих, попробуй закрыть хотя бы одну их лавочку)
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