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 Поддержку кино предлагается сократить на 40%, культурного фонда - почти впятеро, туризма - убрать полностью, - "слуга народа" Кравчук о секвестре Госбюджета

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук обнародовала проект секвестра государственного бюджета Украины, согласно которой финансовая поддержка театров сохраняется почти полностью, а Украинского института книги сокращается в несколько раз.

"Получила предварительную таблицу по секвестру бюджета… Завоевали на государственную поддержку кинематографии 450 млн грн (-303.3 млн грн). Нам удалось максимально, насколько это возможно, сохранить финансовую поддержку национальных театров в размере 1.265 млрд грн (уменьшилась на 120 млн грн)… Однако, обеспечение деятельности Украинского института книги практически полностью утрачено. Осталось всего 22.16 млн грн (-129.5 млн грн)", - написала Кравчук на своей странице в Facebook в воскресенье, передает Цензор.НЕТ.

Она также отметила, что планируется значительно сократить финансирование Украинского культурного фонда (УКФ) и Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), так, что "очень остро стоит проблема (их. - Ред.) жизнеспособности".

"Украинский культурный фонд получил всего 150.86 млн грн (-546.57 млн грн). Он через свои грантовые программы обеспечивал деятельность целого ряда проектов, которые представляли нашу культуру как внутри страны, так и на международных площадках. Практически это только бюджет содержания. У НОТУ забирают 478.31 млн грн. Таким образом, уже нет средств на погашение долгов НОТУ перед EuroNews, а следовательно счета будут заблокированы. Если найти средства и погасить долг, то в Кабмин вернулись бы 15 млн евро, которые EuroNews заблокировал 3 года назад в Швейцарии. Это были гарантийные средства правительства. В противном случае компания прекратит свое существование", - написала парламентарий.

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По словам Кравчук, поддержку туризма убрали полностью.

В комментариях она сообщила, что вдвое предлагается сократить финансирование Украинского института национальной памяти, а финансирование образовательной программы "Новая украинская школа" частично возвращено.

При этом парламентарий отметила, что согласна не со всеми положениями проекта и не намерена поддерживать его в текущей редакции.

"Я разделяю мнение правительства по программе мобильности молодежи, которая сейчас совсем не время. А вот 100 млн на капитальное строительство (музеи) логичнее перенести на следующий год (позже она уточнила, что речь о Музее голодомора. - Ред.). Между тем половина средств на госфинансирование партий осталась. Политическая партия "Слуга народа" уже отказалась от государственной поддержки, однако остальные партии так и остались "на совести" бюджета. Надеюсь, правки еще будут внесены до заседания правительства в 18:00", - написала Кравчук.

Поддержку кино предлагается сократить на 40%, культурного фонда - почти впятеро, туризма - убрать полностью, - слуга народа Кравчук о секвестре Госбюджета 01
Поддержку кино предлагается сократить на 40%, культурного фонда - почти впятеро, туризма - убрать полностью, - слуга народа Кравчук о секвестре Госбюджета 02
Поддержку кино предлагается сократить на 40%, культурного фонда - почти впятеро, туризма - убрать полностью, - слуга народа Кравчук о секвестре Госбюджета 03
Поддержку кино предлагается сократить на 40%, культурного фонда - почти впятеро, туризма - убрать полностью, - слуга народа Кравчук о секвестре Госбюджета 04

Источник: https://censor.net.ua/n3185201
 
   
 Топ комментарии
 
Пенсионеров - нет. А снимать кино которое никто не смотрит, за государственные деньги - особенно когда не хватает даже масок - преступление.
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кино вообще нужно перевести на самоокупаемость.
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Пенсионеров - нет. А снимать кино которое никто не смотрит, за государственные деньги - особенно когда не хватает даже масок - преступление.
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Что значит "пенсионеров"? Они платили налоги в казну, разве это их проблема, что власть все спи*дила? Пусть тогда отменяют обязательные платежи в пенсионный фонд, народ будет пользоваться частными.
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Они власть 30 лет выбирают, поэтому это их проблема
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главное, что бабло на содержание ОП(Г) - увеличат.. Та и про 17 млрд.грн, что припрятал себе моника зе!лох из бюджета - молчать.. (кста, а укда оно потратило 3 млрд.грн с января - тоже тишина)
Власть еще не выделила ни копейки на чрезвычайную ситуацию из фонда на чрезвычайные ситуации РНБО, 17 млрд. гривен которого лежит на счетах аппарата офиса президента.



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Разве пенсионеры не получают те средства, что перечисляли в ПФ? За исключением конечно блатных депутатов, судей и прочих тунеядцев.
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На съемку новых серий "Сватов" думаю деньги выделят
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снимайте такое кино, куда бы люди ходили, а не типа оптимистическая трагедия в совке, куда загоняли принудительно от предприятий
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помню как при совке на предприятиях распространяли билеты в театр
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А билеты в оперу раздавал оперуполномоченный.
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если талант - он бесплатно в ютубе раскрутится......спилберги куевы....токо шлак снимать могут!
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пожарніков на самоокупаємость і хозращот - сколько... потушат - всьо їхнє!
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Кловуни й без коронавіруса вже були накєрували. А зараз буде просто жах. Не дарма Аваков змастив автомата і заявив, щоб до упора буде захищати ту руку яка його кормить.
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Кіно не можна, бо Бубочкін Квартал займається кіноіндустрією, туризму і так не буде, бо після карантину не буде грошей навіть на нормальну їжу. А чим зеленим культурний фонд не догодив? Підозрюю, вони на нього давно зуб мали, просто нагоди не випадало. Тепер новітні вандали вчергове пройдуться по Риму.
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"Между тем половина средств на госфинансирование партий осталась." Это идиотизм. Почему вообще выделяются эти деньги даже в простое время. А сейчас,,, Партии должны быть на самофинансировании. Членские взносы и меценацтво. Все эти деньги (а они немалые) на Борьбу с эпидемией!!! Поддержку кино предлагается сократить на 40%, культурного фонда - почти впятеро, туризма - убрать полностью, - "слуга народа" Кравчук о секвестре Госбюджета - Цензор.НЕТ 4512 Источник:https://censor.net.ua/n3185201"
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Кіна не будет, все логічно, туристів поки що теж не треба.
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Это нужно было сделать уже давно. И нужно сократить на 100%!
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Потому что не до жиру. Не объявлять же дефолт из-за поддержки музеев.
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Лучше объявить из-за поддержки бени.
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Цена вже настала "ера благополуччя", чи ще ні? Дохазяйнувались,бл.. Ну що в нас за народ? Вічно йому пригодницькі треш-квести подавай.
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Чому не пишуть, що скорочують фінансування освіти і медицини?
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А это между прочим тысячи безработных, которые будут только усиливать кризис
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В Америке как-то обходятся без финансовой поддержки Госдепа .
И ничего , снимают фильмы не хуже украинских ...
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В буфете парламента кардинально отнеслись к экономии, и теперь на бутерброде вместо
400 черных икринок 398, но мы не ропщем и продолжаем работу но в удаленном режиме.
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Секвестр бюджету - це знищення економіки та зубожіння людей. Єдину статтю яку треба скоротити - це витрати на обслуговування держборгу. Це допоможе зробити дефолт. Треба годувати свій народ, а не міжнародних фінансових спекулянтів.
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ми воюємо за культуру (С)
А який тоді смисл у боротьбі??? Жити мона і в ярмі, раб не хвилювався за житло/одяг/їжу, а в тюрмє сєйчас макарони по-флоцкі (С)
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аби бєзопасность нє пострадала (с) - шоп судді получили "чистими" бєз вичєта налогов, шоп пси сАбакова довольні, та кантора, шо на врага работайєт, не знала огранічєній, шоп прокурви мали новенькі лендкрузєри
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а шо на карантіні робити? Карантінкі посилати?
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А как же с " Нафтогазом Украині" и милионные премии Коболева ,Витренко и их Наблюдательными советами с гражданами Англии,Италии,США и всех чиновников ? -Судей,прокуроров ,министров , бесполезніх новосозданых НАБУ ,САБУ ? Это ж мародёры во время чумы .
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а оральная вакцинация хищников с воздуха еа 200 млн. пройдет штатно?

а псевдоветераны "мычээс,фсбу,прокуратуры,мэвэдэ",и прочих тоже?

ПС у нас есть 3 категории ветранов:ВМВ,Афгана,АТО/ООС.
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Судя по ходу мысли этого ублюдка Кравчука он враг Украинского Народа .То есть про чиновников с миллионными зарплатами эта тварь не говорит ..
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