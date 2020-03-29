 Поддержку кино предлагается сократить на 40%, культурного фонда - почти впятеро, туризма - убрать полностью, - "слуга народа" Кравчук о секвестре Госбюджета

"Получила предварительную таблицу по секвестру бюджета… Завоевали на государственную поддержку кинематографии 450 млн грн (-303.3 млн грн). Нам удалось максимально, насколько это возможно, сохранить финансовую поддержку национальных театров в размере 1.265 млрд грн (уменьшилась на 120 млн грн)… Однако, обеспечение деятельности Украинского института книги практически полностью утрачено. Осталось всего 22.16 млн грн (-129.5 млн грн)", - написала Кравчук на своей странице в Facebook в воскресенье, передает Цензор.НЕТ.

Она также отметила, что планируется значительно сократить финансирование Украинского культурного фонда (УКФ) и Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), так, что "очень остро стоит проблема (их. - Ред.) жизнеспособности".

"Украинский культурный фонд получил всего 150.86 млн грн (-546.57 млн грн). Он через свои грантовые программы обеспечивал деятельность целого ряда проектов, которые представляли нашу культуру как внутри страны, так и на международных площадках. Практически это только бюджет содержания. У НОТУ забирают 478.31 млн грн. Таким образом, уже нет средств на погашение долгов НОТУ перед EuroNews, а следовательно счета будут заблокированы. Если найти средства и погасить долг, то в Кабмин вернулись бы 15 млн евро, которые EuroNews заблокировал 3 года назад в Швейцарии. Это были гарантийные средства правительства. В противном случае компания прекратит свое существование", - написала парламентарий.

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По словам Кравчук, поддержку туризма убрали полностью.

В комментариях она сообщила, что вдвое предлагается сократить финансирование Украинского института национальной памяти, а финансирование образовательной программы "Новая украинская школа" частично возвращено.

При этом парламентарий отметила, что согласна не со всеми положениями проекта и не намерена поддерживать его в текущей редакции.

"Я разделяю мнение правительства по программе мобильности молодежи, которая сейчас совсем не время. А вот 100 млн на капитальное строительство (музеи) логичнее перенести на следующий год (позже она уточнила, что речь о Музее голодомора. - Ред.). Между тем половина средств на госфинансирование партий осталась. Политическая партия "Слуга народа" уже отказалась от государственной поддержки, однако остальные партии так и остались "на совести" бюджета. Надеюсь, правки еще будут внесены до заседания правительства в 18:00", - написала Кравчук.







