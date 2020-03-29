 Вспышка COVID-19 на Черкасщине: В Каменке, где выявлены 23 случая коронавируса, ограничат въезд и выезд

Из 46 инфицированных коронавирусом (43 обнаружены только за последние сутки) 23 - из Каменки. Об этом во время брифинга сообщил председатель ОГА Роман Боднар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Прочерк .
Всего на Черкасщине были проведены 157 ПЦР-тестов, из них 69 - вчера. Тестировали две фокус-группы: тех, кто вернулся из-за границы и тех, кто имеет определенные симптомы. 46 ПЦР-тестов (43 - за последние сутки) дали положительный результат, то есть обнаружена коронавирусная инфекция.
В инфекционных больницах находятся 15 больных коронавирусной болезнью, все они в состоянии средней тяжести. 31 человек лечится амбулаторно.
Самая крупная вспышка - в Каменке. Из 23 инфицированных там - 5 медработники. Въезд-выезд из Каменки будет ограничен.
Как сообщил городской голова Анатолий Бондаренко, в Черкассах находятся 10 больных, из них 7 - жители Черкасс, остальные - из Каменки, Городища и Черкасского района.
К сожалению, из больных жителей Черкасс - один двухлетний ребенок. Три женщины 41, 62 и 63 года, мужчины в возрасте 25, 28, 48 лет.
Из жителей Каменского, Городищенского и Черкасского районов, которые лечатся от коронавируса в Черкасской инфекционной больницы - мужчины 59 и 39 лет и женщина 59 лет.
- Эти цифры заставляют задуматься. Но никакой паники нет. Результаты ожидаемые, - отметил Роман Боднар.
Как сообщил Роман Боднар, в Черкассах введен особый режим работы медиков, работающих с больными коронавирусом. Они работают 7 дней, затем им делают ПЦР-тест, и они неделю отдыхают. Потом вновь приступают к работе. Все это время они живут не дома, а в черкасской гостинице "Днепр". В случае необходимости есть в резерве еще один отель. Врачи будут получать 200-процентную надбавку.
Заболевшими являются муж и жена. В середине марта мужчина вернулся из-за границы. Также выяснилось, что от него заразилась его жена.
На данный момент супруги находятся не в Николаеве, а в киевской больнице. Именно за Киевом эти два случая официально и зарегистрированы.
Так что в Николаевской области и самом Николаеве по состоянию на вечер 28 марта не зарегистрировано заболевание коронавирусом.
Т.е. добраться домой они просто не успели (на радость Николаева и области!!!)
Las víctimas por el nuevo coronavirus en España ya superan a las muertes por gripe en todo 2019. Este domingo, Sanidad ha registrado 838 nuevos fallecimientos por Covid-19, lo que eleva la cifra total a 6.528, mientras que el año pasado se confirmaron 6.300 muertes por gripe en el país.
Посилання на статтю і нижче переклад.
Постраждалі від нового коронавірусу в Іспанії вже перевищують кількість випадків смерті від грипу протягом усього 2019 року. У цю неділю Healthcare зареєструвала 838 нових смертей від Covid-19, що призвело до загальної кількості 6528, тоді як минулого року було підтверджено 6 300 смерті від грипу в країні.
https://www.rtve.es/noticias/20200329/curva-contagios-muertes-coronavirus-espana-dia-dia/2010514.shtml
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За тиждень 4808.
Основне - якомога меньше контактів. Не лише з людьми але й поверхнями де може зберігатися деякий час вірус. В чому можна зберегтися.
А як буде - так і буде. Від долі не втічеш.
До даного моменту перевезення діяли без обмежень. Вантажні.
Якби всі перекрили сполучення з Китаєм в січні. То вже б все й скінчилося.
По факту лише 14 числа ввели карантин. І ще 14/03 народ без масок, без дистанції з ранку пішов по магазинах. Лише з 16/03 почали тримати дистанцію тощо.
В інфекції довгий інкубаційний період. Людина без симптомів може інфектувати інших. Тобто результати очікують приблизно через 2 тиждні. Зараз очікують (те що кажуть на конференції відповідальні особи), що крива почне спадати. Але це очікують, а там буде видно.
вул.Смілянська 123/2
вул.Героїв Дніпра 57
вул.Сумгаїтська 34
вул.Путейка 52
вул.Смілянська 75
Надпільна 7
Різдв'яна 90
Ці адреси переслали сьогодні після засідання міськвиконкому . Їх будуть обробляти т.як там підтверджені випадки віруса..... 17 людей"
но не знаю насколько правда.