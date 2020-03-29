 Вспышка COVID-19 на Черкасщине: В Каменке, где выявлены 23 случая коронавируса, ограничат въезд и выезд

Из 46 инфицированных коронавирусом (43 обнаружены только за последние сутки) 23 - из Каменки. Об этом во время брифинга сообщил председатель ОГА Роман Боднар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Прочерк .

Всего на Черкасщине были проведены 157 ПЦР-тестов, из них 69 - вчера. Тестировали две фокус-группы: тех, кто вернулся из-за границы и тех, кто имеет определенные симптомы. 46 ПЦР-тестов (43 - за последние сутки) дали положительный результат, то есть обнаружена коронавирусная инфекция.

В инфекционных больницах находятся 15 больных коронавирусной болезнью, все они в состоянии средней тяжести. 31 человек лечится амбулаторно.

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Самая крупная вспышка - в Каменке. Из 23 инфицированных там - 5 медработники. Въезд-выезд из Каменки будет ограничен.

Как сообщил городской голова Анатолий Бондаренко, в Черкассах находятся 10 больных, из них 7 - жители Черкасс, остальные - из Каменки, Городища и Черкасского района.

К сожалению, из больных жителей Черкасс - один двухлетний ребенок. Три женщины 41, 62 и 63 года, мужчины в возрасте 25, 28, 48 лет.

Из жителей Каменского, Городищенского и Черкасского районов, которые лечатся от коронавируса в Черкасской инфекционной больницы - мужчины 59 и 39 лет и женщина 59 лет.

- Эти цифры заставляют задуматься. Но никакой паники нет. Результаты ожидаемые, - отметил Роман Боднар.

Как сообщил Роман Боднар, в Черкассах введен особый режим работы медиков, работающих с больными коронавирусом. Они работают 7 дней, затем им делают ПЦР-тест, и они неделю отдыхают. Потом вновь приступают к работе. Все это время они живут не дома, а в черкасской гостинице "Днепр". В случае необходимости есть в резерве еще один отель. Врачи будут получать 200-процентную надбавку.