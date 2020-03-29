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 Вспышка COVID-19 на Черкасщине: В Каменке, где выявлены 23 случая коронавируса, ограничат въезд и выезд

В Черкасской области ограничат въезд и выезд из г. Каменка, где зафиксирована вспышка коронавируса в области.

Из 46 инфицированных коронавирусом (43 обнаружены только за последние сутки) 23 - из Каменки. Об этом во время брифинга сообщил председатель ОГА Роман Боднар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Прочерк .

Всего на Черкасщине были проведены 157 ПЦР-тестов, из них 69 - вчера. Тестировали две фокус-группы: тех, кто вернулся из-за границы и тех, кто имеет определенные симптомы. 46 ПЦР-тестов (43 - за последние сутки) дали положительный результат, то есть обнаружена коронавирусная инфекция.

В инфекционных больницах находятся 15 больных коронавирусной болезнью, все они в состоянии средней тяжести. 31 человек лечится амбулаторно.

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Самая крупная вспышка - в Каменке. Из 23 инфицированных там - 5 медработники. Въезд-выезд из Каменки будет ограничен.

Как сообщил городской голова Анатолий Бондаренко, в Черкассах находятся 10 больных, из них 7 - жители Черкасс, остальные - из Каменки, Городища и Черкасского района.

К сожалению, из больных жителей Черкасс - один двухлетний ребенок. Три женщины 41, 62 и 63 года, мужчины в возрасте 25, 28, 48 лет.

Из жителей Каменского, Городищенского и Черкасского районов, которые лечатся от коронавируса в Черкасской инфекционной больницы - мужчины 59 и 39 лет и женщина 59 лет.

- Эти цифры заставляют задуматься. Но никакой паники нет. Результаты ожидаемые, - отметил Роман Боднар.

Как сообщил Роман Боднар, в Черкассах введен особый режим работы медиков, работающих с больными коронавирусом. Они работают 7 дней, затем им делают ПЦР-тест, и они неделю отдыхают. Потом вновь приступают к работе. Все это время они живут не дома, а в черкасской гостинице "Днепр". В случае необходимости есть в резерве еще один отель. Врачи будут получать 200-процентную надбавку.

Источник: https://censor.net.ua/n3185198
 
 
 Топ комментарии
 
какой-то идиот(идиотка) вернулись из Италии и пошли по гостям с фразочкой "Да какой там вирус! Это все амриканцы придумали!"
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Ты очень зря путаешь "нет" и "не выявлено".
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Мабуть заробитчанє неділю гуділи по селу після повернення.
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Пока в николаеве нет ни одного случая,закройте срочно область.Возмржно,пригодится при массовом заражении.Здоровым людям будет куда приехать.
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Ты очень зря путаешь "нет" и "не выявлено".
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Сьогодні можуть бути дані лише двотиждневої давнини приблизно, за відсутністю тестів.
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Если бы что-то и было,то люди бы уже давно скинули видос,показали бы,как отказываются делать тесты,или то,что тестов нет вообще.А так тихо.
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Двое жителей Николаева госпитализированы в Александровскую больницу Киева с подверженным диагнозом коронавирус. Об этом сообщает СВІДОК.info.
Заболевшими являются муж и жена. В середине марта мужчина вернулся из-за границы. Также выяснилось, что от него заразилась его жена.
На данный момент супруги находятся не в Николаеве, а в киевской больнице. Именно за Киевом эти два случая официально и зарегистрированы.
Так что в Николаевской области и самом Николаеве по состоянию на вечер 28 марта не зарегистрировано заболевание коронавирусом.
Т.е. добраться домой они просто не успели (на радость Николаева и области!!!)
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Ну да... Всё то не есть рыба, что не попало в сеть рыбака, по-твоему.
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Мабуть заробитчанє неділю гуділи по селу після повернення.
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какой-то идиот(идиотка) вернулись из Италии и пошли по гостям с фразочкой "Да какой там вирус! Это все амриканцы придумали!"
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Саме основне, що гальмує розповсюдження це відсутність контактів. Сидіти в дома і меньше піддаватися ризику інфекціювання.
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Чую как правоохранители уже установили все контакты носителей вируса от границы до дома, или ошибаюсь и всем насрать.
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Уроды, спасибо что завезли заробитчан без карантина
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Для любітєлєй вєрсіі обичного гріппа.
Las víctimas por el nuevo coronavirus en España ya superan a las muertes por gripe en todo 2019. Este domingo, Sanidad ha registrado 838 nuevos fallecimientos por Covid-19, lo que eleva la cifra total a 6.528, mientras que el año pasado se confirmaron 6.300 muertes por gripe en el país.
Посилання на статтю і нижче переклад.

Постраждалі від нового коронавірусу в Іспанії вже перевищують кількість випадків смерті від грипу протягом усього 2019 року. У цю неділю Healthcare зареєструвала 838 нових смертей від Covid-19, що призвело до загальної кількості 6528, тоді як минулого року було підтверджено 6 300 смерті від грипу в країні.
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Эту информацию по ящику нужно крутить, а то продажи туалетной бумаги упали
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а скoлъкo всегo за неделю умерлo в Испании ?
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Тут є графік - стовбчиками зелені, помаранчеві й сірі. Сірі це ті хто помер.
https://www.rtve.es/noticias/20200329/curva-contagios-muertes-coronavirus-espana-dia-dia/2010514.shtml
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За тиждень 4808.
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А шо зеленский? Он одел второй памперс и спрятался с головой под одеяло. Хотя бы видосик записал, что он еще не обосраный.
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Пандемії не уникнути. Тепер кожному треба піднімати свій імунітет. Думаю, що замість багаточисельних статей про короновірус треба писати які є варіанти боротьби проти цієї хвороби.
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Говорив сьогодні зі знайомим лікарем, у нас в області с початку року на пневмонію перехворіло 10 000, він такого не пам'ятає.
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Перше і настоянка личинок воскової молі піднімає імунітет так, що грип не має шансів. Є також інші методи.
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Продукти бджільництва. Цікавтеся у пасічників. У мене вже це є, бо товаришую і допомагаю пасічнику.
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Про імунітет треба було думати раніше. Зараз вже не встигнути. Якщо є вітаміни, лімон, трохи масла коров"ячого кожного дня легенів. Фізичні вправи і добрий бадьорий настрій. Ніяких депресій. І зробити висновки на майбутнє. Меньше панікувати. Меньше дивитися негативних новин.
Основне - якомога меньше контактів. Не лише з людьми але й поверхнями де може зберігатися деякий час вірус. В чому можна зберегтися.
А як буде - так і буде. Від долі не втічеш.
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Я вище написав. Настоянка личинок воскової молі за перший день підніме імунітет.
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Ну грузовые перевозки, надеюсь, оставят. Без них наступит голод.
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В Іспанії з завтрашнього дня вводять більш жорсткий карантин. Списку того що залишиться поки не бачив.
До даного моменту перевезення діяли без обмежень. Вантажні.
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Висока щільність населення. Поруч Італія. В Барселоні найбільша група імігрантів це італійці. Піздно ввели карантин. Всі ж боялися за економіку. А зараз вже не до економікі.

Якби всі перекрили сполучення з Китаєм в січні. То вже б все й скінчилося.
По факту лише 14 числа ввели карантин. І ще 14/03 народ без масок, без дистанції з ранку пішов по магазинах. Лише з 16/03 почали тримати дистанцію тощо.
В інфекції довгий інкубаційний період. Людина без симптомів може інфектувати інших. Тобто результати очікують приблизно через 2 тиждні. Зараз очікують (те що кажуть на конференції відповідальні особи), що крива почне спадати. Але це очікують, а там буде видно.
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водій маршрутки заразив цих людей під час поїздки. але це тільки квіточки.
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"вул.Чорновола 245/1
вул.Смілянська 123/2
вул.Героїв Дніпра 57
вул.Сумгаїтська 34
вул.Путейка 52
вул.Смілянська 75
Надпільна 7
Різдв'яна 90

Ці адреси переслали сьогодні після засідання міськвиконкому . Їх будуть обробляти т.як там підтверджені випадки віруса..... 17 людей"
но не знаю насколько правда.
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оперативно, не прошло и суток. причём позавчера только первого инфицированного шофёра нашли, а уже вчера вечером тех, кому он успел эту болячку развезти. и там судя по инфе в самом обласном уже сегодня утром их семнадцать. но о них традиционно завтра расскажут.
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маски не нужны, сказал кореш зеленского радуцкий ...
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на своей странице Живого Журнала написал российский экономист Андрей Илларионов. По его словам, при таких раскладах число погибших в мире превысит 100 тысяч человек."По состоянию на 28 марта пандемия охватила 205 стран и территорий мира, число заболевших - 670 тыс чел. Хотя еще неделю назад составляло вдвое меньше - 307 тыс.чел.. В последние три дня число заболевших увеличивалось в среднем на 72 тысячи в день. Число умерших в мире на 28 марта превысило 30 тысяч, и в последние три дня увеличивалось вдвое - до 3,5 тысяч. Исходя из этого, до 2 апреля вирусом заболеет 1 миллион человек, а смертность превысит 100 тысяч человек к 7-8 апреля. Летальность от коронавирусной инфекции в мире почти в 50 раз превышает летальность от обычного гриппа", - спрогнозировал Илларионов.
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