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 Маски должны быть в каждой аптеке и не по завышенным в десятки раз ценам, - Зеленский на заседании Кабмина

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании с представителями Кабмина потребовал, чтобы в каждой аптеке появились медицинские маски.

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины, передает Цензор.НЕТ.

29 марта Зеленский собрал на традиционное совещание представителей Кабинета Министров и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Совещание проводилось с помощью средств связи. В нем приняли участие руководители и представители правительства, правоохранительных органов, Генерального штаба, СНБО.

На совещании обсудили нынешнюю ситуацию с COVID-19 в Украине и мире и меры, принимаемые государством для предотвращения распространения коронавируса.

"Уже второй самолет привез сегодня средства для индивидуальной защиты, дезинфекции, необходимое медицинское оборудование. У производителей огромные очереди за вещами, необходимыми для преодоления инфекции. Но для украинского правительства они делают приоритет, благодаря чему нам не нужно ждать закупки неделями. На следующей неделе мы ожидаем прибытие еще нескольких самолетов", - сообщил Зеленский.

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Обсудили также готовность учреждений здравоохранения к принятию больных коронавирусом и обустройство новых объектов для обсервации тех, у кого может быть подозрение на болезнь. Президент отметил необходимость обеспечения населения средствами дезинфекции и защиты.

"В каждой аптеке должны быть маски. И не по завышенным в десятки раз ценам, а по нормальным, доступным. И важно, чтобы были защищены наши медики, ведь они сегодня фактически на передовой. Должны быть защищены нацгвардейцы и обязательно - наши военные", - сказал Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3185194
 
 
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А чего на кабмине? Может надо Радуцкому лично говорить было
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Горжусь своим Президентом и народом Украины за то , что выбрали его ! Маски мають бути в кожній аптеці і не за завищеними в десятки разів цінами, - Зеленський на засіданні Кабміну - Цензор.НЕТ 7342
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Гордишся, бо далеко за кордоном України?
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гордиться, бо несповна розуму, як і всі ЗеБіли.
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Гавкайте , порохоботи. Тільки піною не поперхніться.
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У тебя точно короновирус головного.... Мозга нет
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нет...
думаю Ермак не уйдет....
Клоуну нужен папик - смотрящий.... - и найти такую замену даже Кремлю трудно...



Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·57 мин

Подивився відео з братом Єрмака. Саме так вирішуються питання про призначення на посади.
Зелені настільки були впевнені в тому,що вони прийшли всерйоз і надовго,що навіть не шифрувалися.
Це кінець кар'єри Єрмака.
Думаю за цим відео стирчать вуха Богдана.
Як же це прекрасно.
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Удивительная по глупости фраза.Волга впадает в Каспийское море,вода - она,****,мокрая,покупать мерс за три ляма в кризис хреново,квадрат гиппотенузы равен сумме квадратов катетов.Вова опять вякнул прописную истину,надеясь на понимание и прощение 73% лбюимых лохов.
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Наконец-то Украина выбрала настоящего Президента на выборах. Хотя досталась Володе полная разруха после порошенки и янукевича.
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Нікчема ! Зараз почне скиглити. Хіба таким має бути Голобородько ?
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