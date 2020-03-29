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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Митрополит Михаил осудил показательное кропление улиц от коронавируса: От пиара больше греха, чем веры

Митрополит Луцкий и Волынский Михаил раскритиковал обрызгивание улиц священнослужителями во время карантина.

Об этом владыка сообщил в программе "Апоговорить", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

По словам митрополита, нужно привлекать к священным действам верующих. Если же действо происходит "на камеру", от этого больше греха, чем веры.

"Есть священнодействие, а есть понты. Если они любят "хорохориться", нечто вроде служения литургии в самолете, когда самолет летит, - это понты. К сожалению, церковь тоже попадается на крючок пиарности, хочет показать, насколько она современная. Надо кропить, совершать крестные ходы, но с участием людей. А если вы сели на машину, окропили и сняли видеоролик - толку от того минимум", - рассказал Митрополит Луцкий и Волынский.

Смотрите также: Священники УПЦ МП в Запорожье на вертолете провели "воздушный крестный ход" против коронавируса. ФОТОрепортаж

Ранее по стране прокатилась волна крапления священнослужителями улиц и городов святой водой для изгнания коронавируса. Часто свои действия борцы с недугом фиксировали на камеру и выкладывали в интернет.

Источник: https://censor.net.ua/n3185193
 
 
 Топ комментарии
 
у обезьян больше ума , чем у этих ряженых
Митрополит Михаил осудил показательное кропление улиц от коронавируса: От пиара больше греха, чем веры - Цензор.НЕТ 1772
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праведный ты наш, а лексус продал и отдал на борьбу с вирусом?
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Сколько можно говорить рашо-ботам --- Не палитесь так тупо, у нас ссылки на Яндекс не открываются. Совсем. Он заблокирован. Вы их показываете сами своим и тупо палитесь. Включайте хоть остатки мозгов.
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у обезьян больше ума , чем у этих ряженых

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Все Украина такая , живет только по понтам и законах дикарей и голосуют за клоунов . Потеряннее люди !
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"Все Украина такая"....Зачем общаешься с потерянными людьми на этом сайте , идеальный ?
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Я не общаюсь, а пишу комментарий на этом сайте .
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По факту написаного мною , возродить ничего ? Тогда гуляй
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Йб...ый стыд! Грёбаное средневековье! Пять минут назад видел, как в моём областном центре попы, стоя в кузове пикапа, брызгали своими вениками.
Православие головного мозга хуже вируса...
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И не только это. Когда мэры городов выпендриваются поливом улиц, типа, дезинфицирующим раствором - это не только пиар, а ещё и кража денег из бюджета в очень не маленьких размерах. Толку - ноль, непонятно чем брызгают, а денег списывается будь здоров. Удобно.
Лучше бы, суки, медперсонал в больницах средствами защиты обеспечили.
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Вірю в Сам Собі та останні набій(патрон)...ИМХО
😇
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Гугл переводчик поправь, "патриот". Спроси у кураторов как.
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Якщо я не помиляюсь то фото це з гапонами кацапського поцріархату з Черкас.
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Митрополит не верит в Бога раз скоропостижно сделал вывод, а священики делают то, что умеют, а там побачым поможет или нет.
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это правильно...нужно найти зараженного попа мп и окунуть его в чан со свяченой водой.а потом собрать как можно больше прихожан мп в тесной церквушке и окропить их этой водой.
тогда это уже будет не пиар,а конкретное дело Митрополит Михаил осудил показательное кропление улиц от коронавируса: От пиара больше греха, чем веры - Цензор.НЕТ 2253
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Если не помогает, то вывод простой - либо вода не такая уж и святая, либо поливальщики не имеют никакого отношения к Богу.
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Ещё вчера ржали как попы УПЦ МП окропляли с вертолёта, сегодня сектанты из ПЦУ подхватили идею.
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возможно церковь и выполняет какие-то положительные функции, но надо ж как-то идти в ногу со временем, прекращать эти пещерные ритуалы, они уже в большинстве своём неактуальны, некоторые просто смешны..... людей же ж прекратили сжигать на кострах
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Ви в корні не праві і займаєтеся точно таким самим дурогонством. Якщо у людей є бажання то, не потрібно заважати, дайте їм антисептик і хай кроплять.
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