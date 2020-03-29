 600 тысяч некачественных китайских масок и респираторов отозвали из больниц в Нидерландах

Об этом сообщает Нидерландское общественное вещание NOS, информирует Цензор.НЕТ.

Всего Нидерланды закупили в Китае 1,3 млн масок и респираторов. Почти половина этой партии — 600 тысяч — была признана непригодной к использованию.

"Маски были отозваны, поскольку они не соответствуют требованиям безопасности. Они плохо прилегают к лицу или их мембраны не функционируют должным образом, а фильтры, которые должны задерживать вирус, очень тонкие", — сообщает NOS.

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Респираторы должны обеспечивать защиту FFF2, но на самом деле это "какой-то FFP 0.8 в лучшем случае", — сказал журналистам анонимный источник в руководстве одной из больниц.

"На международном рынке сейчас много мусора. Есть люди, пытающиеся воспользоваться нынешним кризисом и заработать много денег", — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь больницы св. Катарины в Эйндховене.

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Нидерланды испытывают серьезную нехватку медицинских масок. Из-за этого врачи вынуждены стерилизовать одноразовые маски и использовать их по несколько раз.