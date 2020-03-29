 600 тысяч некачественных китайских масок и респираторов отозвали из больниц в Нидерландах

Об этом сообщает Нидерландское общественное вещание NOS, информирует Цензор.НЕТ.
Всего Нидерланды закупили в Китае 1,3 млн масок и респираторов. Почти половина этой партии — 600 тысяч — была признана непригодной к использованию.
"Маски были отозваны, поскольку они не соответствуют требованиям безопасности. Они плохо прилегают к лицу или их мембраны не функционируют должным образом, а фильтры, которые должны задерживать вирус, очень тонкие", — сообщает NOS.
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Респираторы должны обеспечивать защиту FFF2, но на самом деле это "какой-то FFP 0.8 в лучшем случае", — сказал журналистам анонимный источник в руководстве одной из больниц.
"На международном рынке сейчас много мусора. Есть люди, пытающиеся воспользоваться нынешним кризисом и заработать много денег", — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь больницы св. Катарины в Эйндховене.
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Нидерланды испытывают серьезную нехватку медицинских масок. Из-за этого врачи вынуждены стерилизовать одноразовые маски и использовать их по несколько раз.
В Китае взяли бесплатно причем...)
Срочно, срочно всем ордена и медали с квартирами раздать!
Ты знаешь как работает китайская пропаганда в Испании?
Обязывают какого-то мелкого лавочника на свои деньги накупить в Амазоне масок и подарить их полицейскому офису, снимая это на телефон и выкладывая видео с комментами: китай-благородная сила или друг познаётся в беде
Да!
Я видела эти ролики. Читала комментарии.
Начинает первый: Китай не виноват, это всё США/Андорра/Ватикан и пошло поехало...
Главное сегодня на это не акцентировать внимание, а показать, как там все выздоровели и хотят помочь другим в этом.
А этот бред, про нулевого пациента?
Компании без лицензии в своей стране, но продающие всем мед.тесты и оборудования. Европа тест на ************* не прошла!
И лишь только один наш долбодятел Зеля завозит всякий хлам из Китая самолётами, при этом ещё пиарясь.
25 марта в 03:46 ·
А от і більш-менш вичерпна хроніка Великої Китайської Брехні про те, як Китай "перемагав" епідемію(((, - сподіваюсь, знайдуться в Україні ЗМІ, які це перекладуть.
Справжня ж Велика Інформаційна Війна, з "зачисткою" свідків цілими реґіонами і т.п. страхіттями, що досі були виключною доменою фентезі, у нас усіх ще попереду (як, власне, й сама епідемія) - на Си Цзіньпіна зараз пухне багатомільярдний позов, в міру того, як світова економіка летить у прірву (бо це вам не мільйони українців виморити голодом, а потім безкарно ржати з "голодоморцев", тут серйозні дядьки попадають на серйозні бабки, а вони цього страх не *******!), тож Китай, можна не сумніватись, упаде на свою версію "Голодоморанєбило" всіма своїми інформресурсами, а вони в нього кууууди крутіші навіть од рашинських, і тому в найближчі роки нас чекає невтомно динамічне шоу, не перемикайтесь, хто виживе, шов маст ґоу он...
(Так, це й є ті "війни тонкого плану", про які я писала в передмові до "І ЗНОВ Я ВЛІЗАЮ В ТАНК...", - що й дає мені право на весь цей скорбний гумор, бо писати то я писала, але що воно помогло, і кого зупинило?..))https://www.nationalreview.com/the-morning-jolt/chinas-devastating-lies/