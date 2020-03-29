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 600 тысяч некачественных китайских масок и респираторов отозвали из больниц в Нидерландах

Респираторы, которые должны обеспечивать уровень защиты FFF2, неплотно прилегают к лицу, а фильтры, которые должны задерживать частицы вируса, в них слишком тонкие.

Об этом сообщает Нидерландское общественное вещание NOS, информирует Цензор.НЕТ.

Всего Нидерланды закупили в Китае 1,3 млн масок и респираторов. Почти половина этой партии — 600 тысяч — была признана непригодной к использованию.

"Маски были отозваны, поскольку они не соответствуют требованиям безопасности. Они плохо прилегают к лицу или их мембраны не функционируют должным образом, а фильтры, которые должны задерживать вирус, очень тонкие", — сообщает NOS.

Читайте на Цензор.НЕТ: Маски, респираторы, защитные костюмы, - в Украине приземлился самолет из Китая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Респираторы должны обеспечивать защиту FFF2, но на самом деле это "какой-то FFP 0.8 в лучшем случае", — сказал журналистам анонимный источник в руководстве одной из больниц.

"На международном рынке сейчас много мусора. Есть люди, пытающиеся воспользоваться нынешним кризисом и заработать много денег", — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь больницы св. Катарины в Эйндховене.

Также на Цензор.НЕТ: Минздрав: Здоровым людям не надо носить маски, если только они не оказывают помощь больному COVID-19

Нидерланды испытывают серьезную нехватку медицинских масок. Из-за этого врачи вынуждены стерилизовать одноразовые маски и использовать их по несколько раз.

Источник: https://censor.net.ua/n3185191
 
 
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А нам звісно ж поставили найвищої якості? 600 тысяч некачественных китайских масок и респираторов отозвали из больниц в Нидерландах - Цензор.НЕТ 3201
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Однозначно. Этой ситуацией с закупками руководит лично Зе. В его профессионализме я не сомневаюсь.
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и не сомневайся!!(для пиара ,,какая разница??" всё сойдёт!!)
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встречайте ети маски скоро в украине
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Они сначала наши, классные, размародерили. А народу теперь везут всякие фекалии.

600 тысяч некачественных китайских масок и респираторов отозвали из больниц в Нидерландах - Цензор.НЕТ 6829
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зверніться до нашого віслючка. він з держрезерву залишки Вам перепродасть!
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Это такой же всем ненужный непотреб прислали в Украину.... 600 тысяч некачественных китайских масок и респираторов отозвали из больниц в Нидерландах - Цензор.НЕТ 1622
В Китае взяли бесплатно причем...)
Срочно, срочно всем ордена и медали с квартирами раздать!
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Головне - не забувати про мерседеси: вони зара є основою боротьби з цією заразою 600 тысяч некачественных китайских масок и респираторов отозвали из больниц в Нидерландах - Цензор.НЕТ 9165
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В мерседеса просто всередині штучна вентиляція працює сама собою.
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наверное нужно было платить в китае за утилизацию, так взяли и прислали бесплатно
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Свежие новости.Наше правительство заботясь о народе в Нидерландах закупило 600 тысяч одноразовых масок которые будут продаваться в Украине по доступным ценам.
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новый владелец уже ожидает их на пункте утилизации. скоро они во всех магазинах Украины.
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Можете представить качество тех которые прилетели к нам .
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Якщо до Європи китайці шлють таку фігню, то що ж вони вислали нам??? Зате піар пройшов, "галочку" поставлено, "нарід" заспокоєний...
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Tatamurcia@Tatademurcia 23 ч

Ты знаешь как работает китайская пропаганда в Испании?
Обязывают какого-то мелкого лавочника на свои деньги накупить в Амазоне масок и подарить их полицейскому офису, снимая это на телефон и выкладывая видео с комментами: китай-благородная сила или друг познаётся в беде
Да!
Я видела эти ролики. Читала комментарии.
Начинает первый: Китай не виноват, это всё США/Андорра/Ватикан и пошло поехало...
Главное сегодня на это не акцентировать внимание, а показать, как там все выздоровели и хотят помочь другим в этом.
А этот бред, про нулевого пациента?
Компании без лицензии в своей стране, но продающие всем мед.тесты и оборудования. Европа тест на ************* не прошла!
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в этом и разница!!что в европе всё отбраковывают!!по телеку смотрел немцы тоже имеют проблемы с масками и в передаче указывали на то что в сутки идут до сотни предложений однако реальных которые бы отвечали немецким требованиям нет!!(это и меня напрягло!!как так??немцы не способны закупить а украине отсыпают как из рога изобилия по любым запросам и любым категориям запрашиваемого продукта) 600 тысяч некачественных китайских масок и респираторов отозвали из больниц в Нидерландах - Цензор.НЕТ 1132 600 тысяч некачественных китайских масок и респираторов отозвали из больниц в Нидерландах - Цензор.НЕТ 629
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На Филиппинах, в Австралии, Японии и некоторых других странах отказались уже и от китайских тестов, у них погрешность 40%, очень большая. Отправляют назад.
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Они определяют только 30% больных, а 70% пропускают.
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не выбрасывайте, зелохвастов на них гешефт замутит
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ну так китай, так то в нормальную страну прислали, представляю какой брак прислали нам
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Слуги зебілів впарять зебілам китайське гівно у вигляді масок і тестів і зебіли будуть їсти ще й причмокувати.
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И не только в Нидерландах, но и в Испании, Италии так же отказываются от некачественных китайских масок и тестов...
И лишь только один наш долбодятел Зеля завозит всякий хлам из Китая самолётами, при этом ещё пиарясь.
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Кажеш, "долбодятел Зеля"? А ти хто - коли рік тому за нього топив?
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Український інститут зміг виготовити українську версію тестів так відразу закрили і відправили у відпустки - не заважайте слугам бабло пилити.
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"На международном рынке сейчас много мусора. Есть люди, пытающиеся воспользоваться нынешним кризисом и заработать много денег", хорошо у нас таких нелюдей нет, или почти нет.
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
25 марта в 03:46 ·

А от і більш-менш вичерпна хроніка Великої Китайської Брехні про те, як Китай "перемагав" епідемію(((, - сподіваюсь, знайдуться в Україні ЗМІ, які це перекладуть.
Справжня ж Велика Інформаційна Війна, з "зачисткою" свідків цілими реґіонами і т.п. страхіттями, що досі були виключною доменою фентезі, у нас усіх ще попереду (як, власне, й сама епідемія) - на Си Цзіньпіна зараз пухне багатомільярдний позов, в міру того, як світова економіка летить у прірву (бо це вам не мільйони українців виморити голодом, а потім безкарно ржати з "голодоморцев", тут серйозні дядьки попадають на серйозні бабки, а вони цього страх не *******!), тож Китай, можна не сумніватись, упаде на свою версію "Голодоморанєбило" всіма своїми інформресурсами, а вони в нього кууууди крутіші навіть од рашинських, і тому в найближчі роки нас чекає невтомно динамічне шоу, не перемикайтесь, хто виживе, шов маст ґоу он...

(Так, це й є ті "війни тонкого плану", про які я писала в передмові до "І ЗНОВ Я ВЛІЗАЮ В ТАНК...", - що й дає мені право на весь цей скорбний гумор, бо писати то я писала, але що воно помогло, і кого зупинило?..))https://www.nationalreview.com/the-morning-jolt/chinas-devastating-lies/
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Радуцкий и Зеленский ЗАКУПАЙТЕ! По 10 евро за 1 штуку. И видосик получится для пиара и маме с детишками на молочишко заработеете и Ермаку на Феррари.
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