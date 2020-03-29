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 Глава РПЦ Кирилл призвал верующих не ходить в храмы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с призывом молиться дома, а не в храмах, чтобы обезопасить себя от болезни в дни пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Интерфакс", информирует Цензор.НЕТ.

"Я призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, пока не будет особого патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов, и, если вам кто-то что-то скажет, напомните пример Марии Египетской", - цитирует агентство его заявление после литургии в храме Христа Спасителя.

Предстоятель РПЦ признался, что это решение далось ему нелегко.

По словам Кирилла, церковь сегодня призывает строго исполнять все предписания, которые предлагаются санитарными властями РФ.

В РФ на сегодняшний день зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом. Общее число умерших от осложнений достигло восьми.

Читайте также: Число зараженных COVID-19 в Москве перевалило за 1000

Источник: https://censor.net.ua/n3185190
 
 
 Топ комментарии
 
неправильное решение! усе в храмы к госпаду молиться на хуйла своего! целовать всем иконы ,руки гундяева и толпиться побольше! все должно быть богоугодно! Глава РПЦ Кирилл призвал верующих не ходить храмы - Цензор.НЕТ 8628
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Ну все, растерзают его как архиепископа Амвросия, который во время чумы в Москве молебны запретил. Глава РПЦ Кирилл призвал верующих не ходить храмы - Цензор.НЕТ 8444
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До чого тут реклама прєдпісаній санітарних врачєй рашки?
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Они и не ходят,они только бухают за Царя,за веру и за ОтечествоГлава РПЦ Кирилл призвал верующих не ходить храмы - Цензор.НЕТ 3928.
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Кацапы без мракобесия не какцапы!!!
Бунтовать вздумало ПОПЯПА СМЕРДЯЧЧАЯ?!?!?!?
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неправильное решение! усе в храмы к госпаду молиться на ***** своего! целовать всем иконы ,руки гундяева и толпиться побольше! все должно быть богоугодно! Глава РПЦ Кирилл призвал верующих не ходить храмы - Цензор.НЕТ 8628
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Всё по советски, надо этот сюжет прогнать в 95 квартале ,чтобы всё государство РЖАЛО Глава РПЦ Кирилл призвал верующих не ходить храмы - Цензор.НЕТ 8062
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Коронавирус. Новости на русском.@CoronaviridaeRu





ВАЖНО.
Данные оперштаба Москвы.
Почти 40% пациентов на ИВЛ в Москве моложе 40 лет
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Чего то уже не слушаются русские мракобесы своего пахана Кирилку Гундяева.

Сегодня у Исаакиевского собора, собрались несколько десятков верующих. Они хотели прийти на службу, которую там собирался провести митрополит Варсонофий.
Охрана сначала отказывалась пускать их, говоря о том, что в соборе будет более 40 посетителей, и вообще распоряжением властей все закрыто. Но через некоторое время прихожанам удалось договориться, и их пустили внутрь. Митрополиту также открыли ворота, и он провел молебен. Официально в Исаакиевском соборе не будет служб в течение всей выходной недели. Что будет в остальных церквях, непонятно.
Губернатор Петербурга Беглов постановил закрыть церкви на 7 дней.
Варсонофий отказался это делать, заявил, что чиновник нарушает Конституцию. В итоге в первый день особого режима практически все церкви остались открытыми, там шла торговля и проводили службы.
Не смотря на запрет губернатора. Полиция в происходящее никак не вмешивалась, в отличие от баров, из которых выгоняли людей.
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..а вчера еще кричал со всех тиливизиров, что только моление в церквях РПЦ отведет бяду от расеянцов...видать по ушем отгреб, фюрер зело злой нынче, золотой запас тает, как снег за окном..
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Ну все, растерзают его как архиепископа Амвросия, который во время чумы в Москве молебны запретил. Глава РПЦ Кирилл призвал верующих не ходить храмы - Цензор.НЕТ 8444
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В 1770 году в Москве началась эпидемия чумы. Быстро расширяясь, захватывая все новые районы города, "черная смерть" к августу 1771 года забирала до 1000 человек в день. Улицы и переулки были буквально усыпаны трупами.

Началась паника. Люди, искавшие любые возможности для спасения, толпами собирались у иконы Боголюбской Богоматери, которая считалась чудотворной. Однако чудо, как вы понимаете, не произошло.
Архиепископ Амвросий,, понимал, что ни икона, из которой толпа сделала идола, ни многочисленные денежные приношения, которыми пытались задобрить Бога, не смогут помочь. А все эти столпотворения вызывают лишь большее заражение населения.

Поэтому во избежание дальнейшего распространения эпидемии им было принято волевое решение кассу для пожертвований запечатать, а икону убрать и спрятать.
Обезумевшая от ужаса чернь видя, что забирают ее последнюю надежду на исцеление, вломилась в здание Донского монастыря, и убила там Архиепископа Амвросия...

Вывод таков, что не нужно русским мракобесам мешать умирать.
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Бес обуял Кирилла. Товарищи лаптеноги, вы должны игнорировать слова своего главпопа, он сам не ведает, что бормочет. Спасенье только с остальными верующими вместе в храме Божьем.
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В Москве около 45% больных коронавирусом с тяжелым повреждением легких - это люди моложе 60 лет, 15% тяжелых пациентов приходятся на возрастную группу моложе 40 лет

Подробнее на РБК:
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А так борются с вирусом на Ростове-на-Дону
Глава РПЦ Кирилл призвал верующих не ходить храмы - Цензор.НЕТ 7833
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Поместье Януковича горит? наверное крестьяне бунтуют?
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Ростов та Ростов-на-Дону - це два різних міста
(хоча... не знати кацапську геогріфію - нічого страшного )
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Сейчас ем сало,шкурку,могу ватникам предложить, Глава РПЦ Кирилл призвал верующих не ходить храмы - Цензор.НЕТ 1926
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усик поедет защищать граждан или кого оно там хотело защитить.
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Физлицо.....ужас нас сейчас власть имеет как физ лицо и не более ,мы сейчас не граждане с правами своей земли, мы просто для власти физлица Глава РПЦ Кирилл призвал верующих не ходить в храмы - Цензор.НЕТ 5372 .
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....нада им предложить ХЕР зашкуренный , а не шкурку от САЛА ((((
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Илан Маск потратил на защиту от Короновируса миллиарды долларов,видимо хочет обосцать доброго самаритянина кремлевского ХМЫРЯ... Глава РПЦ Кирилл призвал верующих не ходить храмы - Цензор.НЕТ 8145
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Московити! Вважаю, що ніякого коронавірусу на москві немає! Це все придумали в США! Парадобєсіє на 9 майя повинно бути!!!
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Та буде у них 9 мая... Навіть якщо епідемія не закінчиться, то відрепортують, що побороли і поженуть всіх на паради!
Цікаво, коли кацапи тепер рехверендум проводить будуть?
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Парад відміняти не можна!!! Має бути, обов'язково!
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Страшно подумати , що в нас буде. Люди безвідповідальні. Ходять, їздять, без масок лізуть в магазини і транспорт, хоча на дверях написано не заходити. Зробила зауваження: ніби молоді, років 40 чоловік і жінка, огризаються, мовляв маски мають носити хворі, а про те що симптомів перший тиждень немає, таке враження що ніхто і не чув. На дитячих майданчиках ********* діти, молодь компаніями на шашлики йде. Безголове, легковажне стадо. Безвідповідальне і жорстоке. Напевно ми і Італію і США разом взяті випередимо по кількості хворих і померлих. І крематоріїв в нас нема, цілком може бути що на вулицях лежати будуть, бо не буде кому збирати.
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але ти й дурепа.... от коли випередимо тоді і будеш руки заламувати .а поки що все що ти робиш це намагаєшся сіяти паніку .тому пішла *****!
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Поп Гундяй такой блатной над Мацквою златом Чахнет..
Там рюсскае гоффно крутое КГБэшное и дурью пахнет
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Главное предстоятель Киевско-Печерской Лавры УПЦ МП, сказал всем ходить в храмы и причащаться, а его хозяин из-за поребрика насрал на все скрепы и засцал.
Может под шумок короновируса пора прикрыть УПЦ МП, как нарушающих закон о санитарной защите населения.
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УСИК и ЛОМАЧЕНКО об этом знает ????? два МОСКАЛЬСКИХ долбодятла !!!
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А как же тогда быть с освящением всего на свете, включая баллистические ракеты, если сам храм уже не является святым местом, наверное, кто то его испаганил, можно даже пальцем не показывать, и так все знают кто.
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Но как говорил мессир Воланд, беда не в том, что человек смертен, а в том, что он внезапно смертен...
😇
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Чем больше рюсских тварей подохнет в ЧЕЧНЕ в 2 войнах с Дудаевым,.тем сильнее ненависть к Бандеровцам Порошенко и Яценюку.....
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Предал Украину гундяй. сектанты должны были стать главными заражателями москалей.
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нихренасе, даже у япончика мозг включился
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