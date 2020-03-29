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 Восемь врачей инфекционного отделения в Тернополе уволились из-за риска заразиться коронавирусом, - главврач Чайковский

В Тернополе из инфекционного отделения больницы уволилось 8 врачей из-за опасности заболеть на коронавирус.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в программе "Тема дня" на "Общественном" сообщил главный врач Тернопольской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский.

"8 сотрудников уже уволились из инфекционного отделения даже еще не контактируя с больными коронавирусом. Ибо есть опасения, есть риски для собственного здоровья. У кого-то хронические заболевания, у кого-то малые дети. И чтобы не подвергать семью опасности, люди уволились с работы. Этого могло бы не произойти, если бы у наших работников была мотивация. Получая 4 тыс. грн зарплаты мало кто может отдавать себя работе в таких опасных условиях", - отметил Чайковский.

По его словам, сейчас медикам выплатили лишь надбавку в размере должностного оклада, предусмотренную постановлением городского головы Тернополя Сергея Надала для медработников, которые контактируют с больными коронавирусом.

В то же время обещанные правительством 200% надбавки еще не выплачивали.

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Также для безопасности семей медработников, для работников больницы предоставили номера отеля "Галичина". "Со вчерашнего дня работники инфекционного отделения в нерабочее время отдыхают в отеле "Галичина". Трое наших работников поселились там. Они не возвращаются в семью, чтобы не подвергать родственников риску", - сказал Чайковский.

Источник: https://censor.net.ua/n3185188
 
 
 Топ комментарии
 
ти диви які мудаки. навіть не хочуть помирати просто так.
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Нічого дивного. Нас уже попередили що скоро масштабне скорочення, до 75% медиків.
За 4000 гривень ризикувати життям, знаючи що вже влітку тебе скоротять- на фіг треба?
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это только начало....скоро так будет по всей Украине...
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Внеплановая была, острая боль... гной в желчном
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Вы не правильно написали. Нормальные деньги получают только врачи, а вот медперсонал получает копейки, а именно на нем держится вся медицина.
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Інфекціоністи, педіатри, дерматологи і фтизіатри нормальних не отримують.
А хто отримує- так це в урології.
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так в стать говорится именно про врачей!!!
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Штуцер баксов приготовил?
ИВЛ в гараже стоит?
В семье сколько человек?
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Скоро ми побачимо, що в нас купа лікарів - зрадників, які не хочуть бесплатно лікувати від корони. Аналогія з військовими в Криму в 2014м.
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І не тільки в Криму. Багато по всій Україні пішли у відставку...бо війна, а в них діти, внуки...
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...это реальная жесть!!!..о таком впервые слышу... Восемь врачей инфекционного отделения в Тернополе уволились из-за риска заразиться коронавирусом, - главврач Чайковский - Цензор.НЕТ 1038
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Если бы они были обеспечены спецодеждой, как китайские врачи, которые похожи на космонавтов, то я бы осудил их. А так....
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В Италии 20% врачей инфицированны коронавирусом.
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скоро путин на камазах завезет врачей и всех остальных.
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уже и легенда есть что вирус боится только зеленых человечков ну и чуть меньше поребрик.
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Их тоже можно понять очень много врачей заражаются в Италии, Испании и США
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Контакт з лікарем по інтернету.Є закон ,що це дозволяє.
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Потім подзвонити в аптеку і їх кур'єр в масці доставить ліки до дверей.
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Потім напишуть, займався самолікуванням та запізно свернувся за медичною допомогою)
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да хотели больному сделать тестирование, а он не пустил в дом.
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https://www.youtube.com/watch?v=9zIfiSgeoQg Ілля Ємець - як діагноз президента Зеленського. Нездоровий міністр здоров'я.
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Кличко сказал например стоматологам не работать вообще. А можно было бы их обеспечить надежными масками-респираторами , термометрами для проверки температуры пациентов и защитными очками. Ну все так и делается в стране...
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А где ты видел бесплатных зубных врачей в Киеве? Пускай сами себе все покупают - там денег немеренно
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Те кто ходил на выборы по-приколу, теперь будут лечится от короновируса по-приколу.
Даже ленка зеленская со своими личинками по-тихому свалила зарубеж
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какой зарубеж, даун?
все давно закрыто. ты в своем крыжополе не слышал?
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Зелохи, давайте срочно заражайтесь, переболеете по быстрому, и волонтерами в больницы идите. Надо же клована выручать.
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Ну, прям образцовые врачи, дававшие клятву!
хотя выглядит все как том перефразированном анекдоте: классная работа в нашей больнице - доплаты, надбавки за вредность, "благодарности" от больных... но как эпидемия - хоть увольняйся!
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"обещанные правительством 200% надбавки медикам еще не выплачивали" - нема звідки бабло взяти; очікують траншу МВФ...
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Це мабуть ті які співали гімн коли до них не направили евакуйованих з Китаю?
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Уже 20 раз для зедебилов рассказали и показали, что пели они не тгода, а совсем в другое время, а вам, ***** все одно, Порошенко срет в штаны, твари.
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В Италии вы думаете медсёстры получают огромные деньги?
Интересно. в других странах тоже увольняются или только в Украине.
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Пока чиновников тысячами не начнут ставить к стенке по всей стране ничего не изменится ни в одной отрасли. Страной 30 лет правят бандиты-клептократы и они построили систему под себя.
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К эпидемии приготовился ? ИВЛ в хозяйстве есть ? Нет ? Ну тогда хоть лопату приготовь .
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Отлично сейчас отсеется половина наших бездарей, с которых и так толку никогда не было, останутся только настоящие врачи.
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Уволились, что бы не заболеть в больнице... ну заболеют вне ее, большинство все равно рано или поздно переболеет, мед работники они или нет, просто те одними из первых. Сейчас зараза уже во всех областях Украины. Пускай в глухой лес на пол года, минимум, уходят.
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Всё верно---жить хочется всем. Не за горами тот час,который заставит клоуна поверить,что он давно не на сцене и игра идёт не понарошку,что жёсткий контакт с действительностью может закончиться плачевно, и для него самого.
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те кто уволился ошиблись с выбором профессии. врач или лечит или идет накуй.
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В то же время обещанные правительством 200% надбавки еще не выплачивали.

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Так нам також говорять про реформи в турборежимі, що аналізи безплатні, УЗД і інші послуги.....Це все обман.На рахунок аналізів - у них немає реактивів і завжди відправляють робити аналізи в приватні заклади, які ростуть як гриби навкруг полікліники. УЗД в поліклініках також платні, до того ще і потрібно чекати декілька днів у черзі, простіше зробити в платному закладі.
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Ога да,как уже ПИСАЛОСЬ,самых умных на сортировку тяжёлых,лёгких и типа нормальных больных,последним сидеть дома на парацетамоле,пройдет-хорошо,нет-к тяжёлым,легким-сопеть молча в две дырки без всяких там масок,тяжелым-как карта ляжет...ну,а умным-немедленно повысить ***** зарплату!
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Это настоящий патриотизьм.Хозяева своего слова.Хочу клятву дал,хочу обратно отыграл.
Но по человечески я их понимаю.Нет ничего,чтобы их сберегло,НИЧЕГО.Только маски самодельные и халатики за свои деньги и стирать дома.Спасибо родине родной ,мы выпьем за ваш упокой.
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Пусть супруниха с компанией идёт работать медсестрой в одну из наших нищих больниц, за нищенскую зарплату. Сволочи, все кто убивал 28 лет медицину, кто её уничтожил, кто опустил ниже плинтуса труд медиков, шоб вы сдохли от коронавируса! Вы этого заслужили!
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