 Восемь врачей инфекционного отделения в Тернополе уволились из-за риска заразиться коронавирусом, - главврач Чайковский

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в программе "Тема дня" на "Общественном" сообщил главный врач Тернопольской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский.
"8 сотрудников уже уволились из инфекционного отделения даже еще не контактируя с больными коронавирусом. Ибо есть опасения, есть риски для собственного здоровья. У кого-то хронические заболевания, у кого-то малые дети. И чтобы не подвергать семью опасности, люди уволились с работы. Этого могло бы не произойти, если бы у наших работников была мотивация. Получая 4 тыс. грн зарплаты мало кто может отдавать себя работе в таких опасных условиях", - отметил Чайковский.
По его словам, сейчас медикам выплатили лишь надбавку в размере должностного оклада, предусмотренную постановлением городского головы Тернополя Сергея Надала для медработников, которые контактируют с больными коронавирусом.
В то же время обещанные правительством 200% надбавки еще не выплачивали.
Также для безопасности семей медработников, для работников больницы предоставили номера отеля "Галичина". "Со вчерашнего дня работники инфекционного отделения в нерабочее время отдыхают в отеле "Галичина". Трое наших работников поселились там. Они не возвращаются в семью, чтобы не подвергать родственников риску", - сказал Чайковский.
А хто отримує- так це в урології.
ИВЛ в гараже стоит?
В семье сколько человек?
Даже ленка зеленская со своими личинками по-тихому свалила зарубеж
все давно закрыто. ты в своем крыжополе не слышал?
хотя выглядит все как том перефразированном анекдоте: классная работа в нашей больнице - доплаты, надбавки за вредность, "благодарности" от больных... но как эпидемия - хоть увольняйся!
Интересно. в других странах тоже увольняются или только в Украине.
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Так нам також говорять про реформи в турборежимі, що аналізи безплатні, УЗД і інші послуги.....Це все обман.На рахунок аналізів - у них немає реактивів і завжди відправляють робити аналізи в приватні заклади, які ростуть як гриби навкруг полікліники. УЗД в поліклініках також платні, до того ще і потрібно чекати декілька днів у черзі, простіше зробити в платному закладі.
Но по человечески я их понимаю.Нет ничего,чтобы их сберегло,НИЧЕГО.Только маски самодельные и халатики за свои деньги и стирать дома.Спасибо родине родной ,мы выпьем за ваш упокой.