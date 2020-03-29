 От коронавируса скончалась 86-летняя испанская принцесса Бурбон-Парма

О смерти Марии Терезы сообщил ее младший брат, принц Сикст Генрих Бурбон-Пармский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Семья Пармских Бурбонов – младшая ветвь испанской королевской семьи.
Марию Терезу называли "красной принцессой" из-за приверженности идеи "социалистической монархии". Она одновременно поддерживала монархистскую партию карлистов и критиковала капитализм. При этом она считала, что вместо классовой борьбы необходим постоянный поиск согласия. У нее не было детей, так как она никогда не была замужем и жила одна.
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Коронавирусом инфицированы еще двое представителей королевских семей: наследник британского престола принц Чарльз, старший сын Королевы Великобритании Елизаветы II, а также правящий князь Монако Альбер II. У самого испанского короля тест негативный.
Косит всех подряд.
Земля пухом
это сообщение и сообщение о смерти застройщика показывает, что вирус равняет всех:
от принцесс до крутелыков-застройщиков и нищебродов цензорских
очень поучительная картинка
Если человек умер от пневмонии - то где доказательство того, что она была вызвана именно специфическим штаммом коронавируса, а не любым другим вирусом или бактерией? Таких доказательств на сегодняшний день нет. Прошло слишком мало времени для того, чтобы были проведены нормальные исследования, подтверждающие прямую связь между заболеванием COVID-19 и развитием осложненной пневмонии.
Ведь коронавирусы - семейство вирусов, аналогичных вирусам гриппа. Наличие в организме человека вируса еще не означает даже того, что человек заболел (большинство контактов с вирусами и бактериями проходят для нас без всяких последствий).
Вы идиоты.
Вы убиваете собственные экономики и государства, из-за прихотей старых пердунов-банкиров, команды которых вы слушаете.
Они всё равно скоро подохнут; а с вами что будет ?
Вас же сметёт любой полковник, за которым пойдёт батальон БТРов.
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Определить больного зачастую на ранних стадиях невозможно
Но! Те люди, о которых раньше так много говорили и показывали, слава всем святым - ЖИВЫ! Вы вспомните хотя бы итальянцев! Ну тех, которые пели в восьмидесятых годах изо всех и утюгов тоже. Список здесь создавать нет смысла. Их довольно много! Кроме итальянцев, есть еще шведы. Немцы Американцы... Да любую страну возьмите. Кино, сериалы, премии всевозможные, ...
Та ще і соцілістка!