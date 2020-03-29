 От коронавируса скончалась 86-летняя испанская принцесса Бурбон-Парма

О смерти Марии Терезы сообщил ее младший брат, принц Сикст Генрих Бурбон-Пармский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Семья Пармских Бурбонов – младшая ветвь испанской королевской семьи.

Марию Терезу называли "красной принцессой" из-за приверженности идеи "социалистической монархии". Она одновременно поддерживала монархистскую партию карлистов и критиковала капитализм. При этом она считала, что вместо классовой борьбы необходим постоянный поиск согласия. У нее не было детей, так как она никогда не была замужем и жила одна.

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Коронавирусом инфицированы еще двое представителей королевских семей: наследник британского престола принц Чарльз, старший сын Королевы Великобритании Елизаветы II, а также правящий князь Монако Альбер II. У самого испанского короля тест негативный.