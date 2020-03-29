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Все про:госбюджет (756) культура (651) Ткаченко Александр (83) НОТУ (120)

 Финансирование Украинского культурного фонда и Института книги убрали почти полностью, НОТУ под угрозой закрытия, - депутат СН Ткаченко об урезании бюджета

Депутат от "Слуги народа", глава Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко рассказал об изменениях в проекте бюджета.

Об этом Ткаченко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"За ночь проект бюджета претерпел не лучшие изменений для культуры. Так, на кино оставили 450 млн (а 50 млн долга - забыли по дороге), но не срезали театры, и с музеями все тоже как ок", – написал он.

При этом, по словам Ткаченко, практически без финансирования остались Украинский культурный фонд и Институт книги. Национальная общественная телекомпания Украины оказалась под угрозой закрытия.

"Однако оставили 100 млн на строительство (!) для земляков премьера из другой партии. За такой бюджет - голосовать не буду", — добавил Ткаченко.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Начнем пересмотр госбюджета с себя", - Шмыгаль хочет вдвое урезать зарплаты чиновникам, которые получают больше 47 тыс. гривен

Ранее в воскресенье премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет Министров завершил предварительную работу над изменениями в государственный бюджет на 2020 год. По его словам, "Несмотря ни на что, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование - сохранены".

Финансирование Украинского культурного фонда и Института книги убрали почти полностью, НОТУ под угрозой закрытия, - депутат СН Ткаченко об урезании бюджета 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185183
 
 
 Топ комментарии
 
во время войны Черчиллю принесли на рассмотрение бюджет страны. Полистав документ, он спросил:
- А где же затраты на культуру?
- Так война же идёт! Какая культура?
- Если нет культуры, так зачем мы тогда воюем? - удивился Черчилль.
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На шабаш "95квартал" надеюсь увеличили?
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Так он и критикует это только потому что против Бени хотят закон принять. Если бы не этот факт, то он бы урезание горяче поддерживал. Ткаченко беспринципный подонок
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Правильно сделали ,урезать котов по максимуму а Бабу Ягу воспитаем в своём коллективе ... Финансирование Украинского культурного фонда и Института книги убрали почти полностью, НОТУ под угрозой закрытия, - депутат СН Ткаченко об урезании бюджета - Цензор.НЕТ 6098
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Нююю, і нехай..
Краще більше набоїв та іншої аммуніції..
Мертвим культура не потрібна..
Потім розберемося..
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інститут культури є (і не один), а культури немає. Фонд кіно є, а кіна - нема (електрІчество виключили). перенаправити всі 100 % бюджету артистів медикам (на ЗП, на обладнання, на засоби захисту). Мертвим танці нафіг не треба
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На шабаш "95квартал" надеюсь увеличили?
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свічка@svecha62

Об'єднання Український музичний союз, куди входить «Квартал Концерт», зареєструвало петицію до Президента, в якій просить забрати кошти з фінансування Українського культурного фонду на їхню користь і платити артистам 60 відсотків окладів за рахунок держави.
https://www.dsnews.ua/society/spasenie-utopayushchih-smozhet-li-zelenskiy-otkazat-kvartalu--26032020220000
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Ну, ты, то скот помойный, у Бени насосать сможешь.
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Так он и критикует это только потому что против Бени хотят закон принять. Если бы не этот факт, то он бы урезание горяче поддерживал. Ткаченко беспринципный подонок
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продай свой домик и поддержи культуру..
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Короче, Мы перед выбором - или умереть от короны и ли от голода -- или забить камнями этих крыс?
Олигархи приняли решение: «На 80% повысить цены в супермаркетах. Нужно зарабатывать пока коронавирус». Финансирование Украинского культурного фонда и Института книги убрали почти полностью, НОТУ под угрозой закрытия, - депутат СН Ткаченко об урезании бюджета - Цензор.НЕТ 7016 Крысы начали действовать ровно также, как это происходило в 90-ых…
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Коронавирус это золотая возможность крыс-барыг обменять деньги простых людей на просроченные товары с накруткой 80 %…
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конченные черти! Убивают Украинскую культуру.
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
27 марта в 04:25 ·

50 млрд, прописом - п'ятдесят мільярдів євро виділив німецький уряд на "кисневу подушку" німецькому культурному сектору - щоб компенсувати втрати від карантинової кризи.
Просто запам'ятайте собі цю цифру, щоб зрозуміти, що таке СВОЯ ДЕРЖАВА.
(Та "грязь Москви", котра нині заміряється забрати в української культури й тих нещасних кілька мільярдів, не євро - гривень, за які Україна заплатила, напряму і буквально, кров'ю своїх найкращих синів і дочок, - це НЕ "своя держава": це її, держави, ВІРУС, - і дай Боже нам його відкашляти без особливо тяжких наслідків.)
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Хуже ж не будет. И прошу заметить, это на что зебилы науправляли ДО КОРОНАВИРУСА.
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Украинский культурный фонд, это фонд Марины Порошенко! может меньше будет пиара за наш счет.
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Чтоб ты подавился просроченным батончиком, олгинец
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Они по заданию русских спецслужб уничтожают Украинскую культуру!!!
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во время войны Черчиллю принесли на рассмотрение бюджет страны. Полистав документ, он спросил:
- А где же затраты на культуру?
- Так война же идёт! Какая культура?
- Если нет культуры, так зачем мы тогда воюем? - удивился Черчилль.
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Института книги ....

Совсем охренели зеленые! Какой институт книги? Закрыть нахрен эту богодельню давно нужно. Вот куда народные миллионы уходят... И таких институтов по стране куча. Куча дармоедов непонятно чем занимаются....
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не беда, перебьётесь да перетопчетесь.
тут завтра после вируса со жратвой могут быть проблемы.
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а нехай финансируются от продажи своих книг
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