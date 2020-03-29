 Финансирование Украинского культурного фонда и Института книги убрали почти полностью, НОТУ под угрозой закрытия, - депутат СН Ткаченко об урезании бюджета

Об этом Ткаченко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"За ночь проект бюджета претерпел не лучшие изменений для культуры. Так, на кино оставили 450 млн (а 50 млн долга - забыли по дороге), но не срезали театры, и с музеями все тоже как ок", – написал он.

При этом, по словам Ткаченко, практически без финансирования остались Украинский культурный фонд и Институт книги. Национальная общественная телекомпания Украины оказалась под угрозой закрытия.

"Однако оставили 100 млн на строительство (!) для земляков премьера из другой партии. За такой бюджет - голосовать не буду", — добавил Ткаченко.

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Ранее в воскресенье премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет Министров завершил предварительную работу над изменениями в государственный бюджет на 2020 год. По его словам, "Несмотря ни на что, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование - сохранены".