 Финансирование Украинского культурного фонда и Института книги убрали почти полностью, НОТУ под угрозой закрытия, - депутат СН Ткаченко об урезании бюджета

Об этом Ткаченко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"За ночь проект бюджета претерпел не лучшие изменений для культуры. Так, на кино оставили 450 млн (а 50 млн долга - забыли по дороге), но не срезали театры, и с музеями все тоже как ок", – написал он.
При этом, по словам Ткаченко, практически без финансирования остались Украинский культурный фонд и Институт книги. Национальная общественная телекомпания Украины оказалась под угрозой закрытия.
"Однако оставили 100 млн на строительство (!) для земляков премьера из другой партии. За такой бюджет - голосовать не буду", — добавил Ткаченко.
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Ранее в воскресенье премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет Министров завершил предварительную работу над изменениями в государственный бюджет на 2020 год. По его словам, "Несмотря ни на что, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование - сохранены".
Краще більше набоїв та іншої аммуніції..
Мертвим культура не потрібна..
Потім розберемося..
Об'єднання Український музичний союз, куди входить «Квартал Концерт», зареєструвало петицію до Президента, в якій просить забрати кошти з фінансування Українського культурного фонду на їхню користь і платити артистам 60 відсотків окладів за рахунок держави.
https://www.dsnews.ua/society/spasenie-utopayushchih-smozhet-li-zelenskiy-otkazat-kvartalu--26032020220000
Олигархи приняли решение: «На 80% повысить цены в супермаркетах. Нужно зарабатывать пока коронавирус». Крысы начали действовать ровно также, как это происходило в 90-ых…
27 марта в 04:25 ·
50 млрд, прописом - п'ятдесят мільярдів євро виділив німецький уряд на "кисневу подушку" німецькому культурному сектору - щоб компенсувати втрати від карантинової кризи.
Просто запам'ятайте собі цю цифру, щоб зрозуміти, що таке СВОЯ ДЕРЖАВА.
(Та "грязь Москви", котра нині заміряється забрати в української культури й тих нещасних кілька мільярдів, не євро - гривень, за які Україна заплатила, напряму і буквально, кров'ю своїх найкращих синів і дочок, - це НЕ "своя держава": це її, держави, ВІРУС, - і дай Боже нам його відкашляти без особливо тяжких наслідків.)
- А где же затраты на культуру?
- Так война же идёт! Какая культура?
- Если нет культуры, так зачем мы тогда воюем? - удивился Черчилль.
Совсем охренели зеленые! Какой институт книги? Закрыть нахрен эту богодельню давно нужно. Вот куда народные миллионы уходят... И таких институтов по стране куча. Куча дармоедов непонятно чем занимаются....
....
тут завтра после вируса со жратвой могут быть проблемы.
Нині не до цієї дурні.