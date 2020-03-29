 Ермак о видео с братом: Обвинения Лероса - ложь и клевета. Подаю заявление в СБУ и ГБР (обновлено)

Об этом он сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.
"Это клевета, я буду подавать заявление, чтобы все правоохранительные органы дали оценку этим обвинениям, и не сомневаюсь, что вся эта ложь будет опровергнута. На видео мой брат Денис, который не имел и не имеет никакого отношения к каким-либо назначениям и коррупции. Денис - участник АТО, участник боев в Донецком аэропорту, принципиальный и порядочный человек, и он легко докажет свою невиновность и свое честное имя", - сказал Ермак.
"Сегодня мной будут поданы заявления в СБУ и ГБР касательно распространенного видео с моим братом Ермаком Денисом. Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств осуществления этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались в Гео Лероса", - написал Ермак в фейсбуке.
Он также подчеркнул, что Лерос "переступил красные линии".
"Рекомендую подготовиться, потому что придется отвечать публично за каждое слово твоей лжи! Придется, кто бы за тобой не стоял!
Очень печально что такой, как ты оказался в партии "Слуга Народа" среди многих достойных людей, которые тоже, надеюсь, дадут оценку твоим действиям", - резюмировал глава ОП.
Ранее Лерос выложил несколько видео, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности.
воскрес брат то....
вот как бывает...
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·11 мин
Этот тот самый якобы погибший на Донбассе брат , про которого мразь Ермак со слезами рассказывал Волкеру, убеждая того, как он ненавидит «партию войны кровавого барыги»
K0५EGAR
@Rage4oK
·1 ч
Поки весь світ занятий порятунком, українці зайняті:
гризнею
мародерством
дешевим піаром(шМародери Вальцмана, привіт). Біосміття не може облишити чвари навіть заради отримання 10 млрд $ допомоги від МВФ і навмисне тягне країну в дефолт, щоб розтягнути те, шо ше лишилось
"а я єму отвєчу, только по-другому!"
чмо, а не людина
вот только одюжит.
какой самокритичный парень, этот Ермак.... ))
Источник: https://censor.net.ua/n3185182
Дурисвіте, подай заяву до Путіна, той Кадировим тобі допоможе!!!
Сейчас Денис занимается научно-исследовательской работой. Он работает в Институте стратегических исследований, занимает позицию советника . В ноябре 2019-го, после похода Андрея во власть, Денис создал «Украинское Бюро Национального развития».
На сайте компании сказано, что УБНР ведет свою деятельность, основываясь на задачах, изложенных в указе президента Зеленского «О неотложных мерах по проведению реформ», из которого он нарезал задачи всем ветвям власти осенью прошлого года.
Компания занимается разработкой и сопровождением государственных и инвестиционных проектов.
ℳγr
tvorets.center
@myrotvorets_
·1 ч
Воскрєсє брат Андрія Єрмака.
Тепер офіційно.
Саме його Андрій Єрмак поховав живим і півідомив Заходу, що той загинув на фонті, а винен у цьому Порошенко.
пакует награбленное и готовится бежать.
********* сюда протащить хотите? а не обсеретесь?!
Вообще-то на клеветников подают в суд , а не на Лубянку заяву ...
Ты , ещё ****** , пожалуйся ***** !