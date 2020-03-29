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 Ермак о видео с братом: Обвинения Лероса - ложь и клевета. Подаю заявление в СБУ и ГБР (обновлено)

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал клеветой видео со своим братом, опубликованные нардепом от "Слуги народа" Гео Леросом.

Об этом он сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.

"Это клевета, я буду подавать заявление, чтобы все правоохранительные органы дали оценку этим обвинениям, и не сомневаюсь, что вся эта ложь будет опровергнута. На видео мой брат Денис, который не имел и не имеет никакого отношения к каким-либо назначениям и коррупции. Денис - участник АТО, участник боев в Донецком аэропорту, принципиальный и порядочный человек, и он легко докажет свою невиновность и свое честное имя", - сказал Ермак.

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"Сегодня мной будут поданы заявления в СБУ и ГБР касательно распространенного видео с моим братом Ермаком Денисом. Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств осуществления этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались в Гео Лероса", - написал Ермак в фейсбуке.

Он также подчеркнул, что Лерос "переступил красные линии".

"Рекомендую подготовиться, потому что придется отвечать публично за каждое слово твоей лжи! Придется, кто бы за тобой не стоял!
Очень печально что такой, как ты оказался в партии "Слуга Народа" среди многих достойных людей, которые тоже, надеюсь, дадут оценку твоим действиям", - резюмировал глава ОП.

Ранее Лерос выложил несколько видео, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности.

Ермак о видео с братом: Обвинения Лероса - ложь и клевета. Подаю заявление в СБУ и ГБР 01
Ермак о видео с братом: Обвинения Лероса - ложь и клевета. Подаю заявление в СБУ и ГБР 02

Источник: https://censor.net.ua/n3185182
 
   
 Топ комментарии
 
Тварь эфэсбэшная, висеть на столбе будешь вместе со своими подельниками.
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Легко докажет в суде...
портнов уже подготовил этот суд...
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Хуже, это Порошенко переодетый Ермак о видео с братом: Обвинения Лероса - ложь и клевета. Подаю заявление в полицию - Цензор.НЕТ 331
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Завдяки відосам Лєроса стало відомо яким чином Ірина Вєнєдіктова отримала посаду генпрокурора.
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воскрес брат то....
вот как бывает... Єрмак про відео з братом: Звинувачення Лероса - брехня і наклеп. Подаю заяву в СБУ та ДБР - Цензор.НЕТ 3769

Єрмак про відео з братом: Звинувачення Лероса - брехня і наклеп. Подаю заяву в СБУ та ДБР - Цензор.НЕТ 2880 Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·11 мин

Этот тот самый якобы погибший на Донбассе брат , про которого мразь Ермак со слезами рассказывал Волкеру, убеждая того, как он ненавидит «партию войны кровавого барыги»
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У тераріумі починається оргія!: Єрмак подає заяви до СБУ та ДБР за скандальне відео з його братом
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Очень хочется послушать адептов бубачки. Они тут ********* тусоваться
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Навряд вони тут будуть - Ні в заголовку, ні в статті немає прізвища Порошенко. Їм тут робить нема чого: не заплатять - на хліб не намажеш Єрмак про відео з братом: Звинувачення Лероса - брехня і наклеп. Подаю заяву в СБУ та ДБР - Цензор.НЕТ 4066
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путену еще заявление подай. шефу своему.
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K0५EGAR

@Rage4oK

·1 ч

Поки весь світ занятий порятунком, українці зайняті:
гризнею
мародерством
дешевим піаром(шМародери Вальцмана, привіт). Біосміття не може облишити чвари навіть заради отримання 10 млрд $ допомоги від МВФ і навмисне тягне країну в дефолт, щоб розтягнути те, шо ше лишилось

Єрмак про відео з братом: Звинувачення Лероса - брехня і наклеп. Подаю заяву в СБУ та ДБР - Цензор.НЕТ 7064
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ну, точно, як Самохвалов з відомого фільму:
"а я єму отвєчу, только по-другому!"
чмо, а не людина
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Защитник у Лероса будет богдан
вот только одюжит.
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"Рекомендую подготовиться, потому что придется отвечать публично за каждое слово твоей лжи! Придется, кто бы за тобой не стоял! Очень печально что такой, как ты оказался в партии "Слуга Народа" среди многих достойных людей, которые тоже, надеюсь, дадут оценку твоим действиям"

какой самокритичный парень, этот Ермак.... ))

Источник: https://censor.net.ua/n3185182
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Нєєееее, вони всі там в "Лакеях народу" всі із-за вугла мішком намахані!!!

Дурисвіте, подай заяву до Путіна, той Кадировим тобі допоможе!!!
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В 2014-2017 годах Денис участвовал в АТО, где получил контузию головного мозга. Фото брата стало аргументом в разговоре с американскими дипломатами. Когда Курт Волкер и Уильям Тейлор намекнули, что было бы неправильно преследовать Петра Порошенко, Е показал фото брата после контузии на Донбассе со словами «это Порошенко виноват».
Сейчас Денис занимается научно-исследовательской работой. Он работает в Институте стратегических исследований, занимает позицию советника . В ноябре 2019-го, после похода Андрея во власть, Денис создал «Украинское Бюро Национального развития».
На сайте компании сказано, что УБНР ведет свою деятельность, основываясь на задачах, изложенных в указе президента Зеленского «О неотложных мерах по проведению реформ», из которого он нарезал задачи всем ветвям власти осенью прошлого года.
Компания занимается разработкой и сопровождением государственных и инвестиционных проектов.
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Лучше заявление на увольнение Єрмак про відео з братом: Звинувачення Лероса - брехня і наклеп. Подаю заяву в СБУ та ДБР - Цензор.НЕТ 1399 Как сказал один человек из Штатов , их скоро на вилах вынесут Єрмак про відео з братом: Звинувачення Лероса - брехня і наклеп. Подаю заяву в СБУ та ДБР - Цензор.НЕТ 1399 сволота
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Єрмак про відео з братом: Звинувачення Лероса - брехня і наклеп. Подаю заяву в СБУ та ДБР - Цензор.НЕТ 6797 ℳγr
tvorets.center

@myrotvorets_

·1 ч

Воскрєсє брат Андрія Єрмака.
Тепер офіційно.
Саме його Андрій Єрмак поховав живим і півідомив Заходу, що той загинув на фонті, а винен у цьому Порошенко.
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оно уже как овощ в свое время,

пакует награбленное и готовится бежать.
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Эта рожа малороса ничего не крала, а мерседес ему подарила мама Дубинского. Ермак просто тоже любит скорость.

Єрмак про відео з братом: Звинувачення Лероса - брехня і наклеп. Подаю заяву в СБУ та ДБР - Цензор.НЕТ 1787
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У вас же карманный прокурор, чего же вам, скотам гнойным, бояться?!
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только попробуйте, мрази фабриковать дела!
********* сюда протащить хотите? а не обсеретесь?!
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Вот и раскололся софкойдный стукач !

Вообще-то на клеветников подают в суд , а не на Лубянку заяву ...

Ты , ещё ****** , пожалуйся ***** !
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