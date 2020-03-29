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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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Все про:ВР (24677) карантин (1630) внеочередное заседание (80) Рудык (14) Слуга народа (765) COVID-19 (2417) коронавирус (1102) Шпак (1)

 "Кашель, трудно дышать", - "слуга народа" Шпак рассказала журналистам о своих симптомах коронавируса, - СМИ

Народный депутат от СН Любовь Шпак недавно общалось со своим внефракционным коллегой Сергеем Рудыком, у которого подтвердили коронавирус. Теперь Шпак кашляет и испытывает трудности с дыханием.

Об этом народная избранница рассказала изданию "Журналист", информирует Цензор.НЕТ.

"У внефракционного депутата Сергея Рудыка подтвердили коронавирус COVID-19. Я с ним общалась, когда он был в парламенте. На сегодняшний день у меня немало симптомов. Есть кашель, трудно дышать. Я консультировалась со своим врачом. И увидим, что покажет тест", - отметила нардеп.

Сейчас Шпак на самоизоляции.

"У нас многие заболели, и уже подтверждено, что у некоторых парламентариев коронавирус. Конечно, многие депутаты будут (на внеочередном заседании ВР. — Ред.), ведь власть должна принимать необходимые решения в борьбе с коронавирусом", — сказала депутат.

Читайте также на Цензор.НЕТ: 2 дня, корочка нардепа и 4100 гривен, - бывшая "слуга народа" Скороход рассказала, как сдавала тест на коронавирус

Источник: https://censor.net.ua/n3185181
 
   
 Топ комментарии
 
От вас вся Украина еле дышит.
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При Януковиче и Порошенко вам было получше, поудобней воровать?
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А тебе при осле оманском ...что стало удобнее воровать?? Или лучше??
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ты полудурок? при чем здесь янукович и порошеко, если разговор о коронавирусе?!
вы явно помешались с обосраными труселями...(
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**** зеленая при них ,точно такого не было.Про ермака видио уже посмотрел.?
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перед внеочередной сессией хворь прям косит наших избранников, если бы что то сладкое делили думаю явка была бы 100%.
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Понятно...хрен они смогут набрать голосов с такими приколами.
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А может то от Антиколомойского закона кашель и удушье?
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Не нужно было ей контактировать с Рудыком
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правильно - надо приходить на заседание. надо, приходите
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чтоб все слуги урода выздыхали включая его самого, тогда Украина вздохнет свободно!
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А ахмети з новинськими та різні допи з бойками Україні не заважають..?
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Степан Разін Там он бывший зам главы Киевской ОГА Мищенко загнулся от сахарного диабета+ короновирус. Как бы ваш диабетчик Пэтя после испанских детоксикаций белые тапки не двинул. А то некому будет срачи в тырнетах оплачивать.
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Пускай еще скажет как ей трудно,как тяжело добиться к врачам как ей не хотят делать тест.Вон как Скороход расписала свои трудные похождения.
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У нас в стране уже больше трем сотням людей трудно дышать и мучает кашель, почему о них не пишут,а нам дают читать симптомы какой то овцы от сн?
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И это только тех у кого подозревают инфекцию,а сколько таких кому к ближайшому коновалу надо десять верст грести да еще и пешком а дышать уже невмоготу один Бог ведает и помощи ждать неоткуда.
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С ее стороны правильней дождаться результата теста, а не до этого говорить о симптомах коронавируса. А если она сама себе поставила точный диагноз, то зачем было переводить дефицитный тест?
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Та пусть сначала на заседание сходит, тест подождет...
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Народ збираються лікувати від цієї зарази тільки на останній стадії, коли вже зашкалює температура і тяжко дихати, це що знову геноцид, зате дуже переживають за цих депутанів та інших дурнів із влади.
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" лікувати на останній стадії"? - Ха-ха-ха! Вы, однако, оптимистка! Дай бог, чтобы потом рассказали выжившим родственникам, где находится братская могила....
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херої "Кашель, важко дихати", - "слуга народу" Шпак розповіла журналістам про свої симптоми коронавірусу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8543 .наука,щоб не вештались залом,коли йде засідання
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Коронавирус: "Казань брал, Астрахань брал, Шпака не брал"
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Так Шпак чи Скворец, (рус)"распустила волосьІ по бельІм плечам"!
З волосяччями, як відьма!
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Вже хрін розбереш чого більше віруса чи психоза.
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Такое впечатление что вирус косит только верхушку власти. Или просто для холопов тестов нет?
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Чтобы вы все депутаты олигархи и барыги разом исчезли.
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а медсестрі по штукі в час нехоче платити . Так в маєш
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Во Франции, из тех, кто лежат под аппаратом искусственной вентиляции легких, 45% это люди моложе 40 лет.
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Шпак просто получила свои 60 000 баксов от Бени, не приходить завтра на заседание... И сразу ей стало трудно дышать) Сколько еще таких труднодыщащих у слуги урода узнаем завтра!
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