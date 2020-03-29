 "Кашель, трудно дышать", - "слуга народа" Шпак рассказала журналистам о своих симптомах коронавируса, - СМИ

Об этом народная избранница рассказала изданию "Журналист", информирует Цензор.НЕТ.

"У внефракционного депутата Сергея Рудыка подтвердили коронавирус COVID-19. Я с ним общалась, когда он был в парламенте. На сегодняшний день у меня немало симптомов. Есть кашель, трудно дышать. Я консультировалась со своим врачом. И увидим, что покажет тест", - отметила нардеп.

Сейчас Шпак на самоизоляции.

"У нас многие заболели, и уже подтверждено, что у некоторых парламентариев коронавирус. Конечно, многие депутаты будут (на внеочередном заседании ВР. — Ред.), ведь власть должна принимать необходимые решения в борьбе с коронавирусом", — сказала депутат.

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