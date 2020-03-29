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Все про:госбюджет (753) зарплата (2042) карантин (1630) чиновник (1404) Шмыгаль Денис (165) COVID-19 (2417) коронавирус (1102)

 "Начнем пересмотр госбюджета с себя", - Шмыгаль хочет вдвое урезать зарплаты чиновникам, которые получают больше 47 тыс. гривен

Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает до конца года уменьшить наполовину зарплаты топ-чиновникам, которые получают больше 10 минимальных зарплат.

Об этом он написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, у которых заработная плата более 10 "минималок" (сейчас 47 000 гривен), получали только половину. Исключение - работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороне", — сообщил премьер.

Также правительство хочет на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний.

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"На время пандемии и борьбы с коронавирусом Кабинет Министров четко расставляет приоритеты. Мы будем поддерживать людей и бизнес. В то же время, топ-чиновники должны понимать ситуацию и "затянуть пояса"", — считает Шмыгаль.

"Итак, начнем пересмотр Госбюджета с себя", — подытожил он.

Начнем пересмотр госбюджета с себя, - Шмыгаль хочет вдвое урезать зарплаты чиновникам, которые получают больше 47 тыс. гривен 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185179
 
   
 Топ комментарии
 
А пенсии по 25 000грн. я за тебя уменьшать буду? "Начнем пересмотр госбюджета с себя", - Шмыгаль хочет вдвое урезать зарплаты чиновникам, которые получают больше 47 тыс. гривен - Цензор.НЕТ 1626
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Красть они будут всегда и независимо от зарплаты и её прибавления или урезания. "Начнем пересмотр госбюджета с себя", - Шмыгаль хочет вдвое урезать зарплаты чиновникам, которые получают больше 47 тыс. гривен - Цензор.НЕТ 8627
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проста денях нет..., хорошева настроения зэбилы
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ТРЕБА ВВОДИТИ НОВУ ШКАЛУ ПОДАТКІВ НА ЗАРПЛАТИ.
- до 3-кратного розміру мінімальної заробітної плати - 15%
- 4-7 розмірів МЗП - ставка 18%
- 8- 11 розмірів МЗП - ставка 21%
- 12-15 МЗП - ставка 24%
- понад15 розмірів МЗП, ставка - 27%
і воно попустить
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еЩЕ можно пенсам урезать, ну и бюджетников как обычно!
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деньги, по команде зелохвастова ушли к израельским пенсам. хорошего настроения зебилы.
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Мабуть Сєня нашептав йому на вухо таку ідею.
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Эта Недоробок, что ли?
"Начнем пересмотр госбюджета с себя", - Шмыгаль хочет вдвое урезать зарплаты чиновникам, которые получают больше 47 тыс. гривен - Цензор.НЕТ 5301
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Цей недоробок зрізав зарплати своїм міністрам коли був прем"єром.
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угу - і захмарно підвищив людям комуналку , даючи можливість олігархату феєрично збагатитися !
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Да ну? А зачем же он тогда увеличил тарифы на газ в три с половиной раза, а потом ещё и два раза? А как там дела со священной стеной?(не в Израиле со стеной Плача). "Почнемо перегляд держбюджету із себе", - Шмигаль хоче удвічі урізати зарплати чиновникам, які отримують понад 47 тис. гривень - Цензор.НЕТ 4499
А куда спрятал миллиард, который ему выплатили олигархи за шестикратное повышение тарифов?
Видишь, к еврею Кролику накопилось слишком уж много вопросов и пока без ответов. Пока. "Почнемо перегляд держбюджету із себе", - Шмигаль хоче удвічі урізати зарплати чиновникам, які отримують понад 47 тис. гривень - Цензор.НЕТ 2412
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А чому не в 4 рази? Вони реально заслуговують отримувати від (і вище) 23500 (47000/2) грн в місяц?
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Честные профи заслуживают и больше намного и не в гривнах. Но у нас таких нет...
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Пенсии неив счет )) не напоминай.. Народ об этом знать неидолжен )
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Пенсии он не может урезать - это вне полномочий премьер-министра. Когда-то пытались уже зашкварные пенсии уменьшить - Конституционный суд законопроект зарезал, ибо усмотрел в нем нарушение Конституции.
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Только собираются начать. Но это все фигня, Им зарплаты не нужны. Ну как для бывшего топ менеджера ахметова. Но зато под эту дудуку всем зарплату порежут- вплоть до сельских советов.
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Дурацкий популизм, который даст пару млн гривен, которые на фоне кризиса как пару гривен для среднестатистического украинца
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Коболеву из Нафтогаза уменьшат зарплату с 2 млн. до 1 млн. грн в месяц?
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Це правильне рішення... Але чи буде воно виконуватися - питання... хаос і саботаж будуть наростати з кожним днем...
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Млять, и у судей не забудьте урезать!!!
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вы что? как вы могли подумать в их сторону?! они же кристально честные "люди".... а самое главное такие "профессионалы", что сам янык позавидует
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А на борьбу с хламидией деньги есть ? Её куда больше чем "коронавируса".
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Ну это же надо, как трудно уменьшать зарплаты. Как повысить---так за один час, а как понизить--так целый год. Это по еврейски? спустить всё в унитаз. Так ты так сразу и скажи--вы все идиоты, а я ШУЛЕР ПО-ЕВРЕЙСКИ. "Почнемо перегляд держбюджету із себе", - Шмигаль хоче удвічі урізати зарплати чиновникам, які отримують понад 47 тис. гривень - Цензор.НЕТ 3022
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ой, ой, кажется где-то уже это слышали,
аааа.
от недоноска куливлоб... соратника шоколадной мрази и вора парашенки!
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Правильне рішення - давно вже пора було це зробити !
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Такие вещи надо делать за тридцать сорок минут одним указом наряду с понижением ВИП-пенсий. А тут говорит,что в течение года. Это всё ЛОХОТРОН, рассчитанный на доверчивых .
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дійсно - ну хто ж себе образить ? ..))
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а як же дитинку виховувати на такі гроші?
ти шо, з дубу впав?
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А чего порог з/п такой завышенный? Урежте всем, и себе в том числе, до минималки.
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вах.!.. и отмените доплаты-приплаты-бонусы и фокусы, заодно льготы на оплату квартир и компенсации за аренду квартир... сократите количество обслуги-помощников-консультантов..
и... просто хватит пиариться! ))) все равно своя рубашка ближе к телу, особенно если она с перламутровыми пуговицами )))) кто хочет что-то сделать - тот делает-перечисляет-помогает
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Шмыгаль хочет вдвое урезать зарплаты чиновникам..

Идиот и популист! Такой-же как мудак-клоун. Миллионы и миллиарды разворовываются, а он сраными зарплатами занимается. Копейки это по сравнению с реальными потерями...
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наша песня хороша, начинай сначала.................... слышим эту баку постоянно, но видим только наоборот увеличение астрономических зарплат, там премии превышают зарплаты в несколько раз\, вы опять с людей идиотов делаете? так и скажите - люди вы лохи мы вас разведем как обычно.............
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Исключение - работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороне", - сообщил премьер. Источник: https://censor.net.ua/n3185179
Так они все в этом будут задействованы))) А кроме шуток, разве зарплата их основной доход? Не такая она же и высокая

"Чтоб ты жил на одну зарплату!"(с)
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Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает до конца года уменьшить Источник: https://censor.net.ua/n3185179
ще рік будуть думати...
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А в Авакова -не занадто жирні витрати ? Може трохи відмовляться від новеньких авто,броньовиківЮозброєння ? Там різати-не перерізати...
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Авакова ніхто не насмілиться чіпати - бо насправді він і є головний , в цій країні , останні 6 років ...
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Освежить памьять ?????- - -
-
https://www.youtube.com/watch?v=rhF-BNZtuD0

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Если им совсем зарплаты не платить,они не уволятся.
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В цей уряд і так понабирали всіх , хто ніде непотрібен . Обріжуть зарплати і розбіжаться навіть міністри ПТУшники з бакалаврами бакалаврних наук . Але наріду-73% , щось та й треба вішати на вуха кожен день , щоб не бачив порожніх холодильників і гаманців .
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Если это правда,то очень интересно будет узнать,какой экономический эффект от этого будет.И ещё-если у Лещенко и у Найема было по 300тыс.,а станет по 200тыс.-смогут-ли они выжить?
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Очередной пиар зеленого стада...с экономят на зарплатах чинуш копейки...а украдут из бюджета миллионы..
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Надо не только и не столько ЗП сокращать. Надо вообще чиновников и структуры сократить в 10 раз. И это не фигурально выражаясь, а реально в 10 раз.
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Я думаю, до окончания кризиса надо вообще перевести их на работать за еду и жильё. Потому что урежут на 30% а затем нарисуют себе премию в 40%.
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Чомусь в 2014 депутати і міністри отримували по 5 тис. - на рівні тодішньої середньої зарплати по країні. От і зараз прив'язати всім зарплати до середньої (чи прирівняти до 2-3 мінімальних). Ростимуть зарплати в країні - ростиме дохід депутатів і міністрів!
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