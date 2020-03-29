 "Начнем пересмотр госбюджета с себя", - Шмыгаль хочет вдвое урезать зарплаты чиновникам, которые получают больше 47 тыс. гривен

Об этом он написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, у которых заработная плата более 10 "минималок" (сейчас 47 000 гривен), получали только половину. Исключение - работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороне", — сообщил премьер.
Также правительство хочет на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний.
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"На время пандемии и борьбы с коронавирусом Кабинет Министров четко расставляет приоритеты. Мы будем поддерживать людей и бизнес. В то же время, топ-чиновники должны понимать ситуацию и "затянуть пояса"", — считает Шмыгаль.
"Итак, начнем пересмотр Госбюджета с себя", — подытожил он.
- до 3-кратного розміру мінімальної заробітної плати - 15%
- 4-7 розмірів МЗП - ставка 18%
- 8- 11 розмірів МЗП - ставка 21%
- 12-15 МЗП - ставка 24%
- понад15 розмірів МЗП, ставка - 27%
і воно попустить
А куда спрятал миллиард, который ему выплатили олигархи за шестикратное повышение тарифов?
Видишь, к еврею Кролику накопилось слишком уж много вопросов и пока без ответов. Пока.
аааа.
от недоноска куливлоб... соратника шоколадной мрази и вора парашенки!
ти шо, з дубу впав?
и... просто хватит пиариться! ))) все равно своя рубашка ближе к телу, особенно если она с перламутровыми пуговицами )))) кто хочет что-то сделать - тот делает-перечисляет-помогает
Идиот и популист! Такой-же как мудак-клоун. Миллионы и миллиарды разворовываются, а он сраными зарплатами занимается. Копейки это по сравнению с реальными потерями...
Так они все в этом будут задействованы))) А кроме шуток, разве зарплата их основной доход? Не такая она же и высокая
"Чтоб ты жил на одну зарплату!"(с)
ще рік будуть думати...
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https://www.youtube.com/watch?v=rhF-BNZtuD0
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