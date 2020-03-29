 "Ермак через брата барыжит государственными должностями", - "слуга народа" Лерос опубликовал запись разговоров брата главы ОП. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страниц Лероса в фейсбуке.

"Видео доказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и конечно заработок на государстве", - написал он в комментарии к роликам.

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