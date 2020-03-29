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Все про:Ермак Андрей (183) Лерос Гео (31) Ермак Денис (1)

 "Ермак через брата барыжит государственными должностями", - "слуга народа" Лерос опубликовал запись разговоров брата главы ОП. ВИДЕО

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страниц Лероса в фейсбуке.

"Видео доказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и конечно заработок на государстве", - написал он в комментарии к роликам.

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Ермак через брата барыжит государственными должностями, - слуга народа Лерос опубликовал запись разговоров брата главы ОП 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185174
 
 
 Топ комментарии
 
Хуже, чем Зеленский, в Украине еще не было президента.
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те, що він барижить не державними посадами - фігня, він барижить державою
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та ні , жодного . але люди , що голосували за пєтю були чимсь невдоволені , а його справа живе .)
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А, что, вам єтой ночью пєтя опять в краватку накакал?
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ZEmrazi хуже не будет?? Какмвам живется животные, нормально??!
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После того, как ЗЕлупок узурпировал власть и пристроил в ВР и правительство всех своих одноклассников и соседей, деятельность Ермака выглядит, как мелкое ничем немотивированное хулиганство.

Проблема не в ставленниках марионетки. Проблема в самом ЗЕ.

ЗЕ и его режим должны быть уничтожены. Иначе Украине конец.
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День когда арестуют Зеленского и его шайку предателей , станет днем начала возрождения Украины !
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Зачем?
Чтобы годами вести следствие, а через 5 лет, когда дибилы выберут очередного ватника, отпустить с почестями?

Врагов надо уничтожать, а не сюсюкать с ними. Сюсюканье погубило президентство Пороха.
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Ха ха это они должности бабам раздают по критерию умеет или не умеет делать миньет?Вопрос-кто проводил собеседование с Венедиктовой
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Если ГБР такое "проморгает",то точно Зеленского вместе с этими ермаками нужно "гнать в шею." Срочна перезагрузка власти.ГБР,МВД и СБУ может ещё спасти Украину.
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А в ГБР, МВД, СБУ назначал не тот же человек, который назначил Ермака?
А сам ЗЕ разве не пристроил всех своих знакомых?

Баканов, например, (это глава СБУ, если что) сосед ЗЕ и друг детства.
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Баканов? Аваков? Врятують? Ви ще скажіть Вєнєдіктова! Нажаль, зараз в Україні ситуація, яку доволі влучно описує фраза "Спасіння потопаючого - справа рук самого потопаючого".
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Жаль в 2014 никого не повесили , сейчас такие уроды не лезли бы во власть!Власть надо наказывать! И жестоко !До тех пор ,пока она не станет вменяемой. В Англии и Франции короли поплатились головами. После этого еще много голов полетело , но теперь при принятии каждого решения их власти вспоминают гильотину, топор или виселицу и пытаются принять взвешенное решение.А у нас наши можновладцi считают себя богами , а олигархи- верховными богами ! Сеть їх з Олімпу!
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Не не не, этпа курва раскраски АКВАФРЕШ. Ну и немного с ЗЕлёной плесенью.
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Sergii Ivanov
21 хв ·

Щодо Єрмака.
Якщо ця тварина так зухвало торгує посадами та національними інтересами в Україні, просто уявіть, що відбувається в Мінську.
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ЗеДятлы, а так же их родители,
Зебланами рожденные,
Баранами воспитаны,
Ответить не хотите ли, -
Как хуже вам не стало ли,
С ЗЕлёными барыгами?
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Да, забыл, напевать надо на мотивчик киножурнала "Ералаш".
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Интересно, кто писал МВД или СБУ. Скоро будет, как у Дюма. Гвардейцы кардинала, против мушкетеров короля. Пожелать удачи нужно обоим сторонам. )
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А какими честными, а какими порядочными были.
Усех барыг хАтели посадить)
Убейтесь ап стенку придурки.
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А де наша баба юля--чому вона не кричить (як перед виборами) про боротьбу проти олігархів. Чи жде чергових виборів і буде вішати локшину на вуха своїм "стійким" прихильникам?
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