 "Ермак через брата барыжит государственными должностями", - "слуга народа" Лерос опубликовал запись разговоров брата главы ОП. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страниц Лероса в фейсбуке.
"Видео доказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и конечно заработок на государстве", - написал он в комментарии к роликам.
Проблема не в ставленниках марионетки. Проблема в самом ЗЕ.
ЗЕ и его режим должны быть уничтожены. Иначе Украине конец.
https://uaua.top/19808/
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https://www.youtube.com/watch?v=2LS_I5aKw4I
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-- обезательно к ПРОСМОТРУ !!
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Чтобы годами вести следствие, а через 5 лет, когда дибилы выберут очередного ватника, отпустить с почестями?
Врагов надо уничтожать, а не сюсюкать с ними. Сюсюканье погубило президентство Пороха.
А сам ЗЕ разве не пристроил всех своих знакомых?
Баканов, например, (это глава СБУ, если что) сосед ЗЕ и друг детства.
21 хв ·
Щодо Єрмака.
Якщо ця тварина так зухвало торгує посадами та національними інтересами в Україні, просто уявіть, що відбувається в Мінську.
Зебланами рожденные,
Баранами воспитаны,
Ответить не хотите ли, -
Как хуже вам не стало ли,
С ЗЕлёными барыгами?
Усех барыг хАтели посадить)
Убейтесь ап стенку придурки.