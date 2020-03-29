 Противник с полуночи дважды обстрелял украинские позиции на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Министерство обороны.

"По имеющейся информации, боевых потерь среди наших мужественных защитников Украины в результате прицельного огня противника нет", - сказано в сообщении.

В Минобороны рассказали, что оба обстрела произошли утром и не затронули участки разведения сил и средств. В ходе обстрелов боевики применяли автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а также минометы калибра 82 мм.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский изменил положение о Генштабе ВСУ, - указ

При этом в ведомстве сообщили, что украинские подразделения не открывали ответный огонь в сторону террористов.

"Подразделения Объединенных сил неуклонно соблюдают режим тишины и находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке Украины", - подчеркнули в Минобороны.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский назначил новое командование ВСУ: Главнокомандующий - Хомчак, Начальник Генштаба - Корнейчук, Командующий Объединенными силами - Наев