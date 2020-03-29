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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Противник с полуночи дважды обстрелял украинские позиции на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, дважды нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения с начала текущих суток.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Министерство обороны.

"По имеющейся информации, боевых потерь среди наших мужественных защитников Украины в результате прицельного огня противника нет", - сказано в сообщении.

В Минобороны рассказали, что оба обстрела произошли утром и не затронули участки разведения сил и средств. В ходе обстрелов боевики применяли автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а также минометы калибра 82 мм.

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При этом в ведомстве сообщили, что украинские подразделения не открывали ответный огонь в сторону террористов.

"Подразделения Объединенных сил неуклонно соблюдают режим тишины и находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке Украины", - подчеркнули в Минобороны.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185172
 
 
 Топ комментарии
 
Это уже не Минобороны, а Минстат.
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"При этом в ведомстве сообщили, что украинские подразделения не открывали ответный огонь в сторону террористов."
Якийсь сюрреалізм... так же незрозуміло як і "гумор" зєлєнського.
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бережи вас Боженька...(і від коронавірусу також)
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Потрібно замочити захисний одяг та маски в солі 1кг на 3 л води, потім просушити. Мы проверили нашу систему на трёх различных [штаммах] вируса гриппа и показали, что вирус на поверхности маски с [солевым] покрытием становится неактивным в течение пяти минут и полностью уничтожается в течение 30 минут", - сообщил биомедицинский инженер Хё-Джик Чой (Hyo-Jick Choi)
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Из воздушки хоть ответку дали?? Или просто пальчиком погрозили???
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пальчиком тоже нельзя, пожалуются на неприличный жест.
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"При этом в ведомстве сообщили, что украинские подразделения не открывали ответный огонь в сторону террористов."
Якийсь сюрреалізм... так же незрозуміло як і "гумор" зєлєнського.
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Изолируйте 50 самых богатых евреев - и войны прекратятся!" - Генри Форд.
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бережи вас Боженька...(і від коронавірусу також)
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Локальные войны в нынешнем времени не актуальны. Человечеству вызов сделала природа, война с вирусами, климатический колапс, каменюка летит и многое другое. А убивать один одного - КАМЕННЫЙ ВЕК.
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"Все здохнут, а мы попадём в рай" - Путин всё жаждет исполнить свою мечту, не бомбой, так вирусом.
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"Незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины" - ані слова про рашку. Політика - зєлєнського.
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зеленський - це найслабший, найдурніший, безхребетний, слабкодухий, сцикливий, самозакоханий, мультяшний президент з комплексом наполеона, з усіх президентів, які у нас були. Злодії-олігархи зараз на нього дивляться і розуміють, що цей лох нічого їм не зробить, тому вони будуть і далі грабувати Україну. З цим лохом нічого доброго не буде. Простий Зрадник!!!!
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