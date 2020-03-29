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 Коронавирус в Киеве подтвержден у 82 человек, в том числе ребенка и врача частной клиники, - Кличко

За сутки COVID-19 подтвердили в столице у еще 8 человек в возрасте от 11 до 40 лет.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, утром от Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины подтвердил в столице еще 8 случаев заболевания коронавирусом.

"Заболели - 4 женщины в возрасте от 20 до 40 лет и 11-летняя девочка. И трое мужчин - от 33-х до 40 лет. Среди них - врач частной клиники, осматривал инфицированную пациентку, которая прибыла из-за рубежа", - написал Кличко.

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Шестеро заболевших киевлян находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей. Двоих госпитализировали.

"Из позитивного - двое киевлян, имевших заболевание COVID-19, вылечились, их выписали из Александровской больницы", - добавил Кличко.

Коронавирус в Киеве подтвержден у 82 человек, в том числе ребенка и врача частной клиники, - Кличко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185170
 
 
 Топ комментарии
 
«Пока власти уговаривают вас соблюдать карантин и пугают вас штрафами, я лучше расскажу вам, что будет происходить в реальности, если вы не будете соблюдать карантин. Возможно, это подействует лучше уговоров и угроз штрафов.

Напомню, что карантинные мероприятия служат для того, чтобы избежать взрывного роста заболевших, при котором количество людей, одновременно нуждающихся в медицинской помощи, превышает возможности системы здравоохранения оказать им всем помощь.

Когда такое происходит, в действие вводятся давным давно определённые протоколы реагирования на такую ситуацию. Эти протоколы прекрасно знают эпидемиологи, врачи, изучавшие медицину катастроф, а также все студенты медицинских ВУЗов, посещавшие занятия на кафедрах военной медицины.

Самые опытные врачи освобождаются от всех своих обязанностей и становятся на сортировку поступающих больных. Их задачей становится отсортировать пациентов по степени тяжести - на тяжёлых, средней тяжести и лёгких.

Все остальные врачи занимаются лечением ТОЛЬКО больных средней тяжести.

«Лёгким» даются инструкции по поводу того, как они могут помочь друг другу, чем они и занимаются под надзором санитарки или наименее опытной медсестры.

Тяжелобольные отправляются в палаты умирать. На них не будут тратить вообще никаких ресурсов. Если кто-то из них доживёт до того момента, пока окажут помощь всем больным средней тяжести, то тогда врачи и займутся ими. Это выглядит жестоко, но только так можно вылечить максимально возможное количество людей. Иначе, пока врачи будут возиться с одним «тяжёлым», умрёт несколько больных средней тяжести, а ещё с десяток «средних» перейдёт в разряд «тяжёлых».

Первоначальная сортировка - самая сложная и ответственная работа, и именно поэтому на неё выделяют самых опытных врачей. Врачи с недостаточным опытом могут не справиться с психологическим давлением и занять драгоценные ресурсы, например, безнадёжным ребёнком или безнадёжной беременной женщиной. Или же они могут потратить драгоценные ресурсы на «лёгких», у которых больше всего сил, и которые из-за этого гораздо громче и активнее требуют оказания помощи именно им.

В случае с коронавирусом, в разряд «тяжёлых» будут определены люди пожилого возраста, а также больные достаточно серьёзными хроническими заболеваниями всех возрастов. Не соблюдая карантин, именно вы приговорите большинство из них к смерти. Потому что вы или те, кого вы заразили в инкубационный период, займут те ресурсы системы здравоохранения, то время врачей и медсестёр, и те аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые могли быть потрачены на их спасение.

ЧТО МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ИМЕННО ВЫ:

1. Соблюдайте карантин и не выходите из дома, кроме как по крайней необходимости. Иначе, даже если вы переболеете бессимптомно или очень легко, вы заразите кучу людей, которые и перегрузят ресурсы системы здравоохранения.

2. Убедите своих пожилых родственников и знакомых не выходить на улицу вообще и не контактировать вообще ни с кем (в том числе и с вами). Пусть сидят дома и общаются со всеми через аудио и видеозвонки в месседжерах. Пусть продукты им приносят курьеры или соседи и оставляют сумки под дверью. Пусть к ним перестанут приходить помощники по хозяйству. В конце концов, лучше пожить некоторое время в бардаке, чем подвергать себя смертельному риску. Звоните им каждый день, контролируйте, выполняют ли они ваши указания, и повторяйте им эти правила («никуда не выходить и ни с кем не контактировать очно») снова и снова.

3. Убедите в том же самом ваших пожилых соседей по подъезду. Обменяйтесь с ними телефонами, и, собираясь в магазин, созванивайтесь с ними, и спрашивайте, нужно ли им, чтобы вы купили в магазине что-то и для них. Предложите им звонить вам, если у них возникнет необходимость что-то купить.

4. Соблюдайте гигиену. Мойте руки с мылом (дважды) или используйте антисептический гель для рук после каждого контакта с наличными деньгами, каждого посещения общественного места (абсолютно необходимого, надеюсь), не забывайте также и про дезинфекцию телефона, который регулярно контактирует и с вашими руками, и с вашим лицом.

Предлагаю распространить этот текст в местных группах (пабликах в социальных сетях - ред.), а то до нашего населения не доходит».
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ЦЕ ВАЖЛИВО ПОЧИТАТИ.

А то вистачає зомбі на форумі які рашко роліків надивилися і вважають, що ніякого віруса не існує, а це все вигадки міравой закуліси.
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може пенси таки прислухалися і сидять по домівкам?
та ще й транспортна блокада - в деяких містах відміниль пільги, а в деяких - тільки по спецперепусткам... приміські автобуси повідміняли - тож сидять дома, а не чухають базар за розсадою та на дачу (хоча... як на мене... на дачах булоб їм краще...та от "швидка" тепер туди вже не поїде)
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Ще холодно на дачі, а от у квітні числа з 10 буде якраз, всеодно ж поїдуть
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в Раде вроде как разрабатывают Закон о ВСЕОБЩЕМ ЧП в Украине и общем закрытии Украины на 4 недели всех ЗАСТАВИТЬ сидеть в домах и квартирах обрезав какие либо контакты на воздухе остается медищина спецтранспорт полиция армия нацгвардия оптовые продовольственные базы по доставке продуктов питания в бесконтактный способ и апетчные склады.. всех кто вылезет на улицу (в Китае подъезды домов парадные тупо заваривались или закрывались с улицы)... главное разорвать цепочку- передай другому... отдельные очаги будут локализованы и их легче будет контролировать лечить и все остальное...
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а що робити..?
лише штрафи за несанкціонований вихід з дому в мегаполісах (не менше 17 тисяч у Києві і 1.700 у обл центрах) допоможуть змінити"динаміку" ....47...82... ЦЕ П..єц для Києва за тиждень..
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печалько в том, шо если точка невозврата в распространении уже пройдена, а похоже это так, в 4 недели теперь неуложиться. плюс усугубили тем, шо сильно всё растянули по всей территории. нет больше такого одного места, как в китае ухань, в котором почти всё было сконцентрированно и в полной мере поддавалось контролю такими жёсткими мерами.
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часть пенсов, точно вжэ повисажувалы росаду, й колы вона будет на грани перерастания, шо потом можно будет только выкинуть, никакая сила не удержит их от того, шоб спасти плоды своего труда, высажуванням на грядочку. а как только нарід начнёт окольными тропами массово появляться на дачах та городах, массовые продавцы рассады это отследят и сразу ж будут тоже там, теми же окольными тропами. они ведь не смирятся с потерей и своего труда. это же их бизнес. имхо.
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«Пока власти уговаривают вас соблюдать карантин и пугают вас штрафами, я лучше расскажу вам, что будет происходить в реальности, если вы не будете соблюдать карантин. Возможно, это подействует лучше уговоров и угроз штрафов.

Напомню, что карантинные мероприятия служат для того, чтобы избежать взрывного роста заболевших, при котором количество людей, одновременно нуждающихся в медицинской помощи, превышает возможности системы здравоохранения оказать им всем помощь.

Когда такое происходит, в действие вводятся давным давно определённые протоколы реагирования на такую ситуацию. Эти протоколы прекрасно знают эпидемиологи, врачи, изучавшие медицину катастроф, а также все студенты медицинских ВУЗов, посещавшие занятия на кафедрах военной медицины.

Самые опытные врачи освобождаются от всех своих обязанностей и становятся на сортировку поступающих больных. Их задачей становится отсортировать пациентов по степени тяжести - на тяжёлых, средней тяжести и лёгких.

Все остальные врачи занимаются лечением ТОЛЬКО больных средней тяжести.

«Лёгким» даются инструкции по поводу того, как они могут помочь друг другу, чем они и занимаются под надзором санитарки или наименее опытной медсестры.

Тяжелобольные отправляются в палаты умирать. На них не будут тратить вообще никаких ресурсов. Если кто-то из них доживёт до того момента, пока окажут помощь всем больным средней тяжести, то тогда врачи и займутся ими. Это выглядит жестоко, но только так можно вылечить максимально возможное количество людей. Иначе, пока врачи будут возиться с одним «тяжёлым», умрёт несколько больных средней тяжести, а ещё с десяток «средних» перейдёт в разряд «тяжёлых».

Первоначальная сортировка - самая сложная и ответственная работа, и именно поэтому на неё выделяют самых опытных врачей. Врачи с недостаточным опытом могут не справиться с психологическим давлением и занять драгоценные ресурсы, например, безнадёжным ребёнком или безнадёжной беременной женщиной. Или же они могут потратить драгоценные ресурсы на «лёгких», у которых больше всего сил, и которые из-за этого гораздо громче и активнее требуют оказания помощи именно им.

В случае с коронавирусом, в разряд «тяжёлых» будут определены люди пожилого возраста, а также больные достаточно серьёзными хроническими заболеваниями всех возрастов. Не соблюдая карантин, именно вы приговорите большинство из них к смерти. Потому что вы или те, кого вы заразили в инкубационный период, займут те ресурсы системы здравоохранения, то время врачей и медсестёр, и те аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые могли быть потрачены на их спасение.

ЧТО МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ИМЕННО ВЫ:

1. Соблюдайте карантин и не выходите из дома, кроме как по крайней необходимости. Иначе, даже если вы переболеете бессимптомно или очень легко, вы заразите кучу людей, которые и перегрузят ресурсы системы здравоохранения.

2. Убедите своих пожилых родственников и знакомых не выходить на улицу вообще и не контактировать вообще ни с кем (в том числе и с вами). Пусть сидят дома и общаются со всеми через аудио и видеозвонки в месседжерах. Пусть продукты им приносят курьеры или соседи и оставляют сумки под дверью. Пусть к ним перестанут приходить помощники по хозяйству. В конце концов, лучше пожить некоторое время в бардаке, чем подвергать себя смертельному риску. Звоните им каждый день, контролируйте, выполняют ли они ваши указания, и повторяйте им эти правила («никуда не выходить и ни с кем не контактировать очно») снова и снова.

3. Убедите в том же самом ваших пожилых соседей по подъезду. Обменяйтесь с ними телефонами, и, собираясь в магазин, созванивайтесь с ними, и спрашивайте, нужно ли им, чтобы вы купили в магазине что-то и для них. Предложите им звонить вам, если у них возникнет необходимость что-то купить.

4. Соблюдайте гигиену. Мойте руки с мылом (дважды) или используйте антисептический гель для рук после каждого контакта с наличными деньгами, каждого посещения общественного места (абсолютно необходимого, надеюсь), не забывайте также и про дезинфекцию телефона, который регулярно контактирует и с вашими руками, и с вашим лицом.

Предлагаю распространить этот текст в местных группах (пабликах в социальных сетях - ред.), а то до нашего населения не доходит».
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ЦЕ ВАЖЛИВО ПОЧИТАТИ.

А то вистачає зомбі на форумі які рашко роліків надивилися і вважають, що ніякого віруса не існує, а це все вигадки міравой закуліси.
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чучело с испанским флагом, которое обеспокоено рашкороликами
интересный экспонат
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рашик у будь якій формі завжди нагадує рашкорозвєдчіка який іде містом і думає: что мєня видаст пєрвим? Рашкоакцент ілі парашЮт которий волочітся сзаді...
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Tatamurcia@Tatademurcia 23 ч

Ты знаешь как работает китайская пропаганда в Испании? Обязывают какого-то мелкого лавочника на свои деньги накупить в Амазоне масок и подарить их полицейскому офису, снимая это на телефон и выкладывая видео с комментами: китай-благородная сила или друг познаётся в беде
Да!
Я видела эти ролики. Читала комментарии.
Начинает первый: Китай не виноват, это всё США/Андорра/Ватикан и пошло поехало...
Главное сегодня на это не акцентировать внимание, а показать, как там все выздоровели и хотят помочь другим в этом.
А этот бред, про нулевого пациента?
Компании без лицензии в своей стране, но продающие всем мед.тесты и оборудования. Европа тест на ************* не прошла!
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Про что і как работаєт в Іспаніі на русском язикє - це не до мене. Це для споживання на рашці. Туди й пиши вашим.
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Кличко , лети в Чехию и учись их подходами лечении

Remdesivir - Антивиральный нуклеотидный препарат.
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Самі кращі ліки від коронавірусу - японські! З діючою "речовиною" під латинською назвою ************...
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Это реклама или самолечение.
Прекратите давать неквалифицированные советы!
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Это советы от Чехов и из врачей
Вас, как глупого кацапа, это не касается
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Вы понимаете, что это может лишить кого-то жизни?
Кто дал вам право печатать здесь свои тупые советы?
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Да закройте свой рот- ЧЕХИ ПОУМНЕЕ ВАС И ЗНАЮТ ЧТО ДЕЛАТЬ
А ВЫ. Троль, сидите молча в Козломордии
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уже поздно куда то ехать и чему то учиться.настала фаза лечиться тем,что уже есть и как уже обучены.
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правильные меры Кличко ввел , в Москве он за 1000 перевалило
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В Москве тесты делают, да и условия в больнице в Коммунарке приличные. А вот по Киеву такого не сказать.
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Кацапе Кастрог Кастрон, ця тема про людей і людських лікарів, а не про худобину та ветеринарів.
Посидь у спамі і не бовкай. Ти спалився.
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мне что то подсказывает что в Италии уровень медицины на несколько порядков лучше чем в россии и как это им помогло ? ваш путиноид только несколько дней назад признал что да вирус таки есть а еще в начале недели его не было - ну страна сказочных дол....в
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Ну я никогда не жил в России. А у вас вобще можно жить не вспоминая про Путина несколько раз в день. И что значит ,,несколько дней назад,,?? Есть график распространения коронавируса по миру, так уже две недели назад так точно были данные что коронавирус в Москве.
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порохоботи були проти
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Для начала определи, кто такие "порохоботы", а то бредишь.
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А это значит пистец Украине. Медицину развалили, даже масок нет в больницах. В Гугл есть ,,больница в Хусте фото,,. Это конечно как фильм ужасов.
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Да про Москву то ясно. Дело в том что а Киеве не меньше. Просто тестов на коронавирус нет. Гугли ,,больница в Хусте фото,,
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особенно девушки,вместо духов Коронавірус у Києві підтверджено у 82 осіб, зокрема у дитини та лікаря приватної клініки, - Кличко - Цензор.НЕТ 5889.заодно и кучу мужиков на будущее сохраните
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Список интересных фактов о коронавирусе, понимание которых недоступно наркоманам, зависимым от зомбоящика (постоянно пополняется).
Такое впечатление, что большинство взрослых людей до сих пор можно запугать самым обычным бабайкой.
Такое впечатление, что в службах доставки и борделях работают только потомки Чака Норриса и Дункана МакЛауда.
В пакете гречки, оказывается, около 20000 крупинок.
Ожидать от нового вируса возможности заразить и убить всех - это как ожидать от нового вида улиток возможности разрушать небоскребы.
То, чем занимаются сейчас власть имущие, раньше всегда называлось терроризмом, а не карантином.
Обнаружен 100% эффективный способ борьбы с коронавирусом: надо просто выключить телевизор и отключить интернет.
И напоследок полезный совет паникерам: не забывайте использовать туалетную бумагу с двух сторон, чтобы хватило "надольше".
#fearathome
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главное, чтоб ты, тупица, не уподобился какому то иранскому журналисту, также не верившиму в короновирус, но потом от него скончавшегося
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ты веришь в то, что в Иране есть журналисты? Коронавірус у Києві підтверджено у 82 осіб, зокрема у дитини та лікаря приватної клініки, - Кличко - Цензор.НЕТ 766 сказано ведь, наркоманам проходить мимо
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та я не верю и тому,что среди кацапни имеются здравомыслящие люди Коронавірус у Києві підтверджено у 82 осіб, зокрема у дитини та лікаря приватної клініки, - Кличко - Цензор.НЕТ 8217.а тем более компетентные в вирусологии.
хорошо хоть раскладку клавы па-руцке выучили
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тебе виднее, наверное, что там в рашке и что там с кацапней)
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та вас везде видно Коронавірус у Києві підтверджено у 82 осіб, зокрема у дитини та лікаря приватної клініки, - Кличко - Цензор.НЕТ 3113.шо в хайфе,шо на на брайтон-бич,шо в Украине или Сирии.
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видно за милю пофигистов, которые копают, что там за поребриком, а то, что под носом происходит, вообще не интересует
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так и сиди в чебурнете,чего тебя нелегкая сюда припхала?
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ну прости, не ожидал, что в тебя вступлю, надо было внимательнее смотреть под ноги

на счет чебурнета и прочей твоей лексики - мне это все малопонятно и не интересно
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Типо, частные больницы тоже не обеспечены средствами защиты?
Или таки - это уровень нашего медперсонала?
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Да везде так. В больнице ты заразишься коронавирусом, даже если у тебя его не было.
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Уровень врачей частных клиниках - нефиг на коленях обслуживать пациентов...
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В частных усе круче и дороже для клиента!
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поки немає ліків,вся різниця для віпів -гарантоване підключення апаратів ШВЛ.

решта -прибамбаси без жодного значення...
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Они просто не находятся весь день в защитной одежде. В защитной - в инфекции, в стационаре, где диагноз установлен. А в частной: с улицы приходят в поликлинику приличные дамы, вирус может быть у единиц из ста. А думаете, легко просидеть весь день в целофановой обёртке с ног до головы, попробуйте, на сколько вас хватит.
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Не ходи к гадалке, чем больше проверенных, тем больше больных. Только не на голову, у нас 8 процентов и проверять не надо.
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Пошел на прогулку.
Сидеть в такую погоду дома - получишь 1001 болезнь и помрешь так и не заразившись.
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якщо гарантуєш два метри(краще 5-ть) від навколишніх -БЕЗ ПРОБЛЕМ.
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подтверждается коронавирус у Стефанчука - это такой упитанный депутат от Слуги Урода. Держим кулачки, чтобы он законтачил правильных людей!
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Результаты Разумкова и Стефанчука были отрицательными.
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им три раза делают, второй положительный
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Не слухайте замаскованих рашиків про то що не треба звертати уваги на вірус. Сидіть вдома. Якомога меньше контактів.
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Виталя, на Позняках есть коронавирус? А мне сцыкотно в магаз сходить)
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Киевские лавочные бабки и социальное дистанцирование:
Коронавірус у Києві підтверджено у 82 осіб, зокрема у дитини та лікаря приватної клініки, - Кличко - Цензор.НЕТ 5314
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Если переболеют 60%-80% а это колективный имунитет. То путь один как можно быстрее заиметь его и это единственное наше лекарство которое покончит со всей этой хреновией. Так как медецины у нас нет некому даже тесты делать. А не прикрываясь вирусом цепляться за власть. Зеля уходи и не мешай стране выздороветь психически тоже.
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Если "как можно быстрее", то гробов не хватит и даже мешков.
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ВНИМАНИЕ!
Коронавирус остается высокостабильным в течение долгого времени при температуре около четырех градусов и при отсутствии дезинфекции его активность начнет снижаться только через 14 дней.
При этом SARS-CoV-2 не переносит высокие температуры и при 70 градусах дезактивируется в течение пяти минут.
На поверхности различных предметов:
на бумаге он не был выявлен уже спустя три часа,
на одежде и обработанном дереве держался до двух дней,
на стекле - до четырех дней,
а на пластике - до семи.
Вирус может находиться на внешней поверхности МЕДИЦИНСКИХ МАСОК до семи дней!!!
Поэтому их нужно менять раз в 1-2 часа и выбрасывать или дезинфицировать! Если маску носить долго, то она превращается в обратного действия вирусный артефакт!
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Помер член Ради директорів Конфедерації будівельників України, колишній заступник глави Київської ОДА Олег Міщенко, у якого був коронавірус.
Міщенко боровся за життя тиждень. В неділю, 29 березня, його не стало. Про це повідомив президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе в Facebook.
"Сьогодні не стало Міщенка Олега Вікторовича, члена Ради директорів Конфедерації будівельників України. Він цілий тиждень боровся за життя. Але складна форма цукрового діабету і COVID-19 зробили своє. Давайте не недооцінювати цей вірус", - зазначив він.
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