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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 За рубежом
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Все про:Канада (1403) карантин (1630) Трюдо Джастин (138) COVID-19 (2417) коронавирус (1102) выздоровление (1)

 Жена премьер-министра Канады Трюдо выздоровела от коронавируса

Софи Грегуар-Трюдо рассказала об улучшении самочувствия и о том, что доктора подтвердили: она здорова.

Об этом Софи Грегуар-Трюдо написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я чувствую себя намного лучше и получила подтверждение выздоровления от моего врача и Оттавского общественного здравоохранения", — сообщила она.

Госпожа Трюдо поблагодарил всех, кто поддерживал ее добрыми пожеланиями и призвала соблюдать самоизоляцию, но не терять связи с родными и друзьями.

"Я твердо верю, что наука и сострадание помогут нам преодолеть этот кризис", — написала она.

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София Грегуар-Трюдо получила позитивный результат тест на коронавирус 13 марта. Ее супруг, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ушел из-за болезни жены в самоизоляцию и все это время работал из дому.

Источник: https://censor.net.ua/n3185169
 
   
 Топ комментарии
 
Интересные факты о коронавирусе, понимание которых недоступно наркоманам, зависимым от зомбоящика.
Такое впечатление, что большинство взрослых людей до сих пор можно запугать самым обычным бабайкой.
Такое впечатление, что в службах доставки и борделях работают только потомки Чака Норриса и Дункана МакЛауда.
Ожидать от нового вируса возможности заразить и убить всех - это как ожидать от нового вида улиток возможности разрушать небоскребы.
То, чем занимаются сейчас власть имущие, раньше всегда называлось терроризмом, а не карантином.
Обнаружен 100% эффективный способ борьбы с коронавирусом: надо просто выключить телевизор и отключить интернет.
И напоследок полезный совет паникерам: не забывайте использовать туалетную бумагу с двух сторон.
#fearathome
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А що у цьому дивного? Згідно висновкам статистиків, було б дивно аби вона померла. Нормальна країна з нормальною медициною, відносно молода жінка, з якого дива вона мала померти від коронавірусу, якщо переважна більшість виживає?
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додати - і кинулися зразу, і все ж таки перша леді країни
(та й чарівна жінка - а краса врятує світ!)))) - це жарт, зрозуміло..)
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Интересные факты о коронавирусе, понимание которых недоступно наркоманам, зависимым от зомбоящика.
Такое впечатление, что большинство взрослых людей до сих пор можно запугать самым обычным бабайкой.
Такое впечатление, что в службах доставки и борделях работают только потомки Чака Норриса и Дункана МакЛауда.
Ожидать от нового вируса возможности заразить и убить всех - это как ожидать от нового вида улиток возможности разрушать небоскребы.
То, чем занимаются сейчас власть имущие, раньше всегда называлось терроризмом, а не карантином.
Обнаружен 100% эффективный способ борьбы с коронавирусом: надо просто выключить телевизор и отключить интернет.
И напоследок полезный совет паникерам: не забывайте использовать туалетную бумагу с двух сторон.
#fearathome
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Лучший метод борьбы с коронавирусом - запретить тесты на коронавирус.
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Софи Трюдо,ну скажи пожалуйста рещепт как выздороветь,а то мы забмтые,нмхрена не знаем.
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В 80% случаев инфицирования иммунитет человека не даст вирусу ("коронагриппа") опуститься в легкие (человек перенесет болезнь "на ногах"), у остальных он достигнет легких, чем ниже, тем хуже, 4-7% от всех зараженных страдают отеками нижних отделов легких с риском попросту задохнуться.
Когда вирус достигает легких, он создает там отеки, раны, которые становятся жилищем для множества бактерий, после чего вирус "уходит в поисках следующей жертвы".
Для "лечения" самого вируса гриппа (как и любых других вирусов) человечество до сих пор не придумало никаких эффективных препаратов, нужно бороться с патогенными микроорганизмами, которые начинают массово размножаться в зоне поражения (антибиотиками), самым тяжелым пациентам требуется ИВЛ.
Естественно, самолечение недопустимо, в случае необходимости обращайтесь к врачу.
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Не лгите. Иммунитет человека вырабатывается только если человек уже переболел этой болезнью (в тяжёлой форме, или в лёгкой - в форме прививки). Не может быть разных клинических картин у одного и того же вируса.
Если у вас не было прививки от полиомиелита - вирус не остановится, и убьёт всю вашу моторную нервную систему. Точно так же и с оспой, и с корью, и т.д.
Только этот "коронавирус" - разборчивый. Кого хочет - того поразит, а не хочет - плюнет и уйдёт. Ага.
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не обязательно переболеть короной, чтобы иммунитет человека боролся с ней эффективно
есть специфический иммунитет (наверное) - это другое дело, говорят, что на корону он нестойкий, 2-3 года (так же как с гриппом и ОРВИ)
кроме того, уже запускается производство миллиарда вакцин, но лично я прививаться не планирую и Вам не советую
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Вы несёте полный антимедицинский бред. Вас любой второкурсник мед.вуза укатает на месте.
А вот совет - правильный. Под видом "вакцины" против несуществующего вируса можно учинить что угодно, вплоть до геноцида.
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если б это было бредом, была бы смертность 100%, а 80% зараженных не переносили бы гриппы на ногах или со слабо выраженными симптомами
геноцид не нужен (нет смысла калечить или убивать всех, рабочие руки нужны всегда), достаточно легкого контроля рождаемости
радует, что прививаться будут в основном "глупые овцы", что благотворно повлияет на "качественный состав" земного населения
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Достаточно одного Томагавка по хатынкам мировых банкиров, и вся эта х*рня закончится.
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"Не может быть разных клинических картин у одного и того же вируса." і " этот "коронавирус" - разборчивый. Кого хочет - того поразит, а не хочет - плюнет и уйдёт."
Ви вже якось узгодьте з клінічною картиною.
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Андрей,мне кажется,шо ты работаеш на "медицинский кортель".
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Скорее на авторов всей этой байды с "коронавирусом".
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лично я, считаю "сарс-ков-2" штаммом гриппа, далеко не самым опасным из всех известных, шумиха вокруг неадекватна, народ специально запугивают фейками, вбросами и постановками
те, кто в курсе дела, под шумок решают свои личные вопросы (чаще всего зарабатывают)
а БГ подходит на шаг ближе к своей золотой мечте
https://www.forbes.com/sites/mattperez/2020/03/18/bill-gates-calls-for-national-tracking-system-for-coronavirus-during-reddit-ama/#49252c966a72
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Ага, этот шнырь хочет поголовную слежку. Кто бы мог подумать.
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Чувак, самое время учить итальянский и ехать проповедовать свой бред куда-нибудь в милан. Родственникам погибших людей и врачам расскажешь какой коронавирус не страшный и как всё вообще отлично.

Вот такие вот дебилы и забивают на карантин, разнося заразу дальше.
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уже съездил, трупы есть, но не больше, чем обычно
в мире в сутки умирает 200 тысяч человек, было бы странно, если бы трупов не было
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Рассказывать будешь отмороженным зелюкам про съездил. Италия ещё 8 марта, когда смертей было куда меньше, закрыла въезд на все поражённые территории. Ездок.
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В Италии и Испании идёт утилизация обитателей домов престарелых.
Военное преступление.
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На сайте covid.pp.ua используется неподдерживаемый протокол.
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+100500
Именно так: правительства ведут против своих граждан информационный террор, одновременно "схлопывая" свои экономики.
Неужели власть предержащим неясно что если и дальше топать такой дорогой, то начнутся бунты, и всех этих х*ровых "лидеров" просто повесят на центральных площадях столиц ?
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Всі влади просто думають про наступні вибори і як виправдати свої дії перед електоратом.
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Полностью убитые экономики дадут голоса на выборах ???
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"богатые", олигархи не потеряли ни цента... все расходы на борьбу с коронавирусным кризисом лягут на плечи обычных налогоплательщиков, ну как обычно
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Богатые по той же самой планете ходят. А теперь им и границы закрыли. Будут лечиться в сельском ФАПе.
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Низький Вам уклін і жму руку! Дуже приємно. що ще є "виживші" притомні і адекватні люди!
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А що у цьому дивного? Згідно висновкам статистиків, було б дивно аби вона померла. Нормальна країна з нормальною медициною, відносно молода жінка, з якого дива вона мала померти від коронавірусу, якщо переважна більшість виживає?
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додати - і кинулися зразу, і все ж таки перша леді країни
(та й чарівна жінка - а краса врятує світ!)))) - це жарт, зрозуміло..)
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Правильнее буде - усилиями медицины всей страны удалось вылечить...
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Есть уже лекарство от короновируса
Remdesivir - Антивиральный нуклеотидный препарат.
Чехи подписались под программу и начали успешное лечение
ПОЧЕМУ В УКРАИНЕ ОБ ЭТОМ МОЛЧАТ? Зелёная власть с олигархами ЦЕНЫ СЛОЖИТЬ НЕ МОГУТ ? Им же надо заработать
А просто БЕСПЛАТНО нельзя научиться у Чехов уму- разуму ?
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ну з нами зрозуміло - питання в іншому..., чому інші - ІзраЄль, США, ШВЕЙЦАРІЯ- Італія - всі інші - не визнали цей Remdesivir ПАНАЦЕЕЮ...
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Цей препарат проходить контрольовані клінічні дослідження,в тому числі і в США.Це експериментальний препарат в лікуванні COVID-19.Раніше його тестували на людях,які захворіли ******.
Панацеєю його ніхто не визнає,бо він ще проходить клінічні дослідження на людях. Так,наприклад,в Конго при епідемії ***** робили-використовували експериментальну вакцину.Наскільки я зрозуміла,Чехія підписалась на участь в експериментальному застосуванні прерарату.В Німеччині,теж декілька клінік беруть участь в експериментальному тестуванні цього препарату.
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Жэсть.
"Свободная пресса", жгите ещё.
Всё жду когда же хоть каждый десятый телезритель или газеточитатель скажет: хватить врать, я больше не верю ни единому слову из той *ЕРНИ которую вы пишете.
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Мне тоже так кажется,шо Корона,это какойто "развод".
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Это последняя месть мировых банкиров за то что им не дали установить свой мировой коммуно-фашизм, в виде "нового мирового порядка". Они к этому сто лет шли, две мировых войны устроили, загубили сотни миллионов людей. И сейчас они выделили $ 345 миллиардов (!) на эту х*ерню, лишь бы остановить все экономики на планете. Просто выплятки.
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Вірус є, але ми всі розслабили булки попередні роки, а політикани думають як виправдовуватися на виборах.
Північна півкуля розслабилася і забула що, епідемія це, природна річ, яка трапляється, а люди помирають. Хомо-еректус занадто переоцінює значимість свого життя для цього світу. Для світу, ваше життя чи смерть не мають абсолютно ніякого значення. Вся ваша цінність виключно ваша особиста фантазія. Приходить час коли сеанс закінчується і потрібно звільняти місце наступним фантазерам.
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Політики в свою чергу сруть що втратять владу через високу смертність. Ото і чудять з карантинами. А вірус всерівно буде ходити колами доки не візьме своїх. Залишаться тільки ті, хто напрацює імунітет.
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Какие нахрен выборы, если начнётся голод и мародёрство ???
Этих "политиков" повесят на первом же киевском каштане.
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Весь срач грунтується на тому що, на початку епідемій кількість померлих завжди перевищує кількість виздоровівших. Просто тому що, вмирання займає набагато менше часу ніж одужання. Обернутий процес почнеться через два тижні після досягнення піку захворюваності. Тоді виздоровівших стане набагато більше померлих.
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Вообще всё происходящее: всем приказано сидеть по домам, армейские части на улицах - никак не похоже ни на какую "борьбу с пандемией".
Гораздо больше это похоже на переворот.
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"одужала від коронавірусу"

Цілющі властивості коронавірусу підтверджено провідними короновірусологами, замовляй лише сьогодні зі знижкою 80% упаковку 300г сушеного коронавіруса, скоро в продажу - гель для обличчя "ковідин" дарує молодість шкірі вашого обличчя.
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Короче так, ребята. У кого есть голова на плечах - готовьтесь. Будут голодные бунты, мародёртство и т.д. - всё как в большевистскую революцию. Просто потому что если в стране убита экономика - страна скатывается в нищету, голод и войну.
Вооружайтесь, делайте запасы продуктов и лекарств. Всё будет как в 1917-1920 гг.
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А потім нас всіх вакцинують невідомою вакциною з чіпом, тих хто відмовиться всіх розстріляють. Заморозять рахунки у банках, знищать всю інформацію про людей, яка була в онлайн, потім з нас зроблять рабів та безкоштовну робочу силу.

Карачє, піду я лягу та буду помирати, от тільки зроблю зачіску та манікюр, ну шоб красивою померти. Прощавайте. Дружина прем'єр-міністра Канади Трюдо одужала від коронавірусу - Цензор.НЕТ 2863
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Страх заболеть!Страх способствует выработке кортизола, постоянный страх постоянно заставляет организм вырабатывать кортизол. А он в больших количествах снижает иммунитет и ускоряет старение организма. Необходимо разумно подходить к той информации, которой людей пичкают сми.
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Короче, так.
Всё происходящее не имеет никакого отношения к "вирусу".
Если в этом мире ещё остались политические лидеры, которым дороги их шкуры - пусть объявляют мобилизацию резервистов, вводят карточную систему, а первым делом - разгонят всех своих "советников", особенно "медицинских". Те кто этого не сделают - их просто повесят, какие-нибудь молодёжные банды, которые в ближайшие недели начнут массовое мародёрство.
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Хорошая новость ! Желаю здоровья всем хорошим людям !
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Красива пара! Добре, що одужала. Цікаво, як там мій улюблений Том Хенкс? Сподіваюсь теж одужав.
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