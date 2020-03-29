 Жена премьер-министра Канады Трюдо выздоровела от коронавируса

Об этом Софи Грегуар-Трюдо написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я чувствую себя намного лучше и получила подтверждение выздоровления от моего врача и Оттавского общественного здравоохранения", — сообщила она.

Госпожа Трюдо поблагодарил всех, кто поддерживал ее добрыми пожеланиями и призвала соблюдать самоизоляцию, но не терять связи с родными и друзьями.

"Я твердо верю, что наука и сострадание помогут нам преодолеть этот кризис", — написала она.

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София Грегуар-Трюдо получила позитивный результат тест на коронавирус 13 марта. Ее супруг, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ушел из-за болезни жены в самоизоляцию и все это время работал из дому.