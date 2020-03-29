 Партнер Коломойского ждет, что Зеленский "пошлет в жопу" МВФ, как это сделал Голобородько. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Палицы в фейсбуке.
Соратник Коломойского, в частности, называет такой поступок "смелым и полезным" для Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Палицы в фейсбуке.
Соратник Коломойского, в частности, называет такой поступок "смелым и полезным" для Украины.
Рюсские бараны даж и не знали что газом можно отапливать помещения и жрать готовить... они осваивали Лампочку ИЛЬиЧА чЛЕНИНА
Украина выживет,РАБссия НЕТ...
я верю Андрюхе
Бені конче потрібна перемога в Україні, бо він невиїзний. Загризе Ахметку спочатку, а потім хто на черзі? Так потроху підгребе під себе все, на що оком кине.