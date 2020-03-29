 Партнер Коломойского ждет, что Зеленский "пошлет в жопу" МВФ, как это сделал Голобородько. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Палицы в фейсбуке.

Соратник Коломойского, в частности, называет такой поступок "смелым и полезным" для Украины.

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