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Все про:Зеленский (5032) Коломойский (1310) МВФ (2848) Палица (29)

 Партнер Коломойского ждет, что Зеленский "пошлет в жопу" МВФ, как это сделал Голобородько. ВИДЕО

Соратник олигарха Игоря Коломойского Игорь Палица опубликовал видео, где Зеленский-актер в образе президента "посылает в жопу" Международный валютный фонд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Палицы в фейсбуке.

Соратник Коломойского, в частности, называет такой поступок "смелым и полезным" для Украины.

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Партнер Коломойского ждет, что Зеленский пошлет в жопу МВФ, как это сделал Голобородько 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185168
 
 
 Топ комментарии
 
зелупе до Порошенко, как тебе раком до Луны!!!
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Беня хоче дефолту. Нам простим українцям гайки. Дякуємо зебілам.
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Первый газопровод на территории дохлого СССр построили Бандеровцы в 1924 году маршрут Дашава-Стрый.
Рюсские бараны даж и не знали что газом можно отапливать помещения и жрать готовить... Партнер Коломойського чекає, що Зеленський "пошле в дупу" МВФ, як це зробив Голобородько - Цензор.НЕТ 6297они осваивали Лампочку ИЛЬиЧА чЛЕНИНА
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В 1924-м году это была Польша. Совок оккупировал её только в 1939.
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Ребята, разводит вас Коломойский и партенры как детей малых. Жизнь - это не тупое кино от 95-го квартала, если будет дефолт - вы, именно вы, окажетесь в такой жопе, какой даже не было в 90-е. И это на десятилетия. Тот, кто выступает за дефолт - просто враг Украины, самая последняя скотина, которую только можно придумать.
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Ну так МВФ отказал Украине в новом кредите, теперь можно их и послать))))
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Не послать, а выполнить требование - принять антикаломойский закон.
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Когда человек - еврей по маме - это диагноз...
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Андрей Илларионов..
Украина выживет,РАБссия НЕТ...
я верю Андрюхе Партнер Коломойського чекає, що Зеленський "пошле в дупу" МВФ, як це зробив Голобородько - Цензор.НЕТ 7562
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Рюсские вы не народ,вы дерьмо актера Андрея Панина,Ой извинитье КГБиста Путлера Партнер Коломойського чекає, що Зеленський "пошле в дупу" МВФ, як це зробив Голобородько - Цензор.НЕТ 6622 Партнер Коломойського чекає, що Зеленський "пошле в дупу" МВФ, як це зробив Голобородько - Цензор.НЕТ 6622
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Такой поступок был бы полезным для ворюги, афериста Бени Коломойского.
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Коли вороги хочуть знищити вашу державу, то вони для цього завжди використовують ворів, корупціонерів, зрадників та жидів. Останні прекрасно можуть бути і першими і другими і третіми. Тому я вже не одноразово пропонував вам усвідомити та проаналізувати, чому так сталося, що під гаслами гідносту українського народу, до влади в Україні прийшли жиди.
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Бене 99 %поддержки и он пабедит КГБиста Гнусявого за 5 секунд...но виноваты Будут Порошенко и Эрдоган...Секретный ПЛАН
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Дефолт хотят сделать только ради того, чтобы не принимать антиКоломойский закон.
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В Украину президент Турции доставит 200 бесаилотников Бейрактар...Явно Эрдоган хочет замочить в сортире рюсскае БЫДЛО... Партнер Коломойського чекає, що Зеленський "пошле в дупу" МВФ, як це зробив Голобородько - Цензор.НЕТ 9894фошЫзд..Эрдоган с Ятаганом
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Палиці дуже хочетья відчути лохом весь нарід України на який йому насрать.
Бені конче потрібна перемога в Україні, бо він невиїзний. Загризе Ахметку спочатку, а потім хто на черзі? Так потроху підгребе під себе все, на що оком кине.
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