 Число зараженных COVID-19 в Москве перевалило за 1000

Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве", - написал он в своем блоге.

Собянин также сообщил, что в субботу в Москве закрылись около 55 тыс. точек питания и магазинов.

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Напомним, сегодня в столицу прибыл спецпоезд сообщением "Москва-Киев", который доставил более 700 пожелавших выехать из РФ граждан Украины.