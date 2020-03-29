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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Число зараженных COVID-19 в Москве перевалило за 1000

На сегодня в Москве зафиксировано более тысячи заражений коронавирусом COVID-19.

Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве", - написал он в своем блоге.

Собянин также сообщил, что в субботу в Москве закрылись около 55 тыс. точек питания и магазинов.

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Напомним, сегодня в столицу прибыл спецпоезд сообщением "Москва-Киев", который доставил более 700 пожелавших выехать из РФ граждан Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3185166
 
   
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С таким же нетерпением ждем сообщений о числе заболевших в ЦАР, они с запоребриком на одном культурном и экономическом уровне.
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В Санкт-Петербурге пьяный росгвардеец после того, как протаранил две машины, прилюдно мастурбировал во дворе многоэтажного дома.Об этом сообщают российские СМИ.
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Я и говорю - чем не Африка?
Только что в Африке интересней смотреть на бабуинов и гамдрилов с красными жопами, чем на росгвардейцев.
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Да Мацкве пейсда 100% - через месяц там вместо мацкалов будут одни крысаки чумные ползать по улицам
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Тот случай, когда чем больше, тем лучше, весь мир будет ликовать))
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Нарешті, у кацапів покращення це саме час коли треба готуватися звільняти Донбас та Український Крим.
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Я надеюсь , гбгенеральша Светка Хоркина одна из них .

Хочу напомнить, шо эта мокшанско-фсбешная курва на медни заявляла , шо COVID-19 это "божия кара" миру , за то шо обижали Ра$$$$$ею !
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Призрак лебединого озера в перемешку с коронавирусом бродит по Кремлю. Путинской свите срочно захотелось на юга.﻿


Число зараженных COVID-19 в Москве перевалило за 1000 - Цензор.НЕТ 553
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Бессмертный полк ни в коем случае отменять нельзя! Эволюция будет благодарна... Число зараженных COVID-19 в Москве перевалило за 1000 - Цензор.НЕТ 5458
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Только дурак тешится с чужого горя, надо о своем думать, а у нас его хватает. У нас нет больниц, у нас одни койки с гнилыми матрасами, нет отопления, сдохнуть по человечески не получится, вот о чем думать надо, хотя, поздно уже.
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На кожного койко-місце забезпечити можливо,лише за місцем проживання...
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касаби - не люді - історія довела вже багато разів
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интересно . если подорвать многоэтажку с жителями где нибудь в Воронеже . это отвлечет внимание холопов от проблемы короновируса ?
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пуйло уже пожизненно - так что не отвлечет)
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Яяяяя....нет я просто непанимаю как страна может бороться с вирусом, если её возглавляет один из тех!!!, которые этот вирус сделали???? Вот вы мне объясните, как можно организовывать оборону, если во главе штаба обороны сидит один из напавших,....да зеленожопое кремлевские гавно?
И....ещё ....когда они наконец то похоронят своего идола? Надеюсь они в курсе, что в Мавзолее лежит вовсе не Ленин!!! Там лежит другой, с другими чертами лица, и вовсе не НИКОЛАЙ Ильин! Именно под таким именем и такими чертами лица публиковался некто Ленин в зарубежных издательствах и именно под таким именем он проходил в царской охране, дык это же то же ФСБ!!!, а они со своими в доску не ошибаются.
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Потрібно замочувати захисний одяг і маски в солі 1кг на 3 літри води. Потім висушити
Мы проверили нашу систему на трёх различных [штаммах] вируса гриппа и показали, что вирус на поверхности маски с [солевым] покрытием становится неактивным в течение пяти минут и полностью уничтожается в течение 30 минут", - сообщил биомедицинский инженер Хё-Джик Чой (Hyo-Jick Choi).
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А говорят бабы в технике не разбираются.
Терешкова вон карга старая и тупая, но пробег у *****, хоть и по его же заказу, но таки успешно скрутила
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