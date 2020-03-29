 Число зараженных COVID-19 в Москве перевалило за 1000

Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве", - написал он в своем блоге.
Собянин также сообщил, что в субботу в Москве закрылись около 55 тыс. точек питания и магазинов.
Напомним, сегодня в столицу прибыл спецпоезд сообщением "Москва-Киев", который доставил более 700 пожелавших выехать из РФ граждан Украины.
Только что в Африке интересней смотреть на бабуинов и гамдрилов с красными жопами, чем на росгвардейцев.
Хочу напомнить, шо эта мокшанско-фсбешная курва на медни заявляла , шо COVID-19 это "божия кара" миру , за то шо обижали Ра$$$$$ею !
https://www.facebook.com/100008421451543/videos/2381439302146762/?t=44
И....ещё ....когда они наконец то похоронят своего идола? Надеюсь они в курсе, что в Мавзолее лежит вовсе не Ленин!!! Там лежит другой, с другими чертами лица, и вовсе не НИКОЛАЙ Ильин! Именно под таким именем и такими чертами лица публиковался некто Ленин в зарубежных издательствах и именно под таким именем он проходил в царской охране, дык это же то же ФСБ!!!, а они со своими в доску не ошибаются.
Мы проверили нашу систему на трёх различных [штаммах] вируса гриппа и показали, что вирус на поверхности маски с [солевым] покрытием становится неактивным в течение пяти минут и полностью уничтожается в течение 30 минут", - сообщил биомедицинский инженер Хё-Джик Чой (Hyo-Jick Choi).
Терешкова вон карга старая и тупая, но пробег у *****, хоть и по его же заказу, но таки успешно скрутила