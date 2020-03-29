 Кабмин закончил работу над изменениями в бюджет-2020, - Шмыгаль

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря ни на что, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование - сохранены. Расходы Стабилизационного фонда, о котором много говорили в последние дни, будут направлены на людей", — написал он.

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Шмыгаль перечислил статьи, на которые направят средства из Стабфонда:

- дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусной болезнью;

- денежная помощь пенсионерам;

- выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемических мероприятий потеряли работу;

- оказание финансовой помощи отечественному бизнесу.

"О деталях буду информировать после утверждения проекта изменений в бюджет Кабинетом Министров", — добавил он.

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