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Все про:госбюджет (753) Кабмин (11936) Шмыгаль Денис (165)

 Кабмин закончил работу над изменениями в бюджет-2020, - Шмыгаль

Кабинет Министров завершил предварительную работу над изменениями в государственный бюджет на 2020 год.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря ни на что, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование - сохранены. Расходы Стабилизационного фонда, о котором много говорили в последние дни, будут направлены на людей", — написал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Эта информация очень возмутила Зеленского, - Ермак о сокращении расходов на культуру

Шмыгаль перечислил статьи, на которые направят средства из Стабфонда:

- дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусной болезнью;

- денежная помощь пенсионерам;

- выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемических мероприятий потеряли работу;

- оказание финансовой помощи отечественному бизнесу.

"О деталях буду информировать после утверждения проекта изменений в бюджет Кабинетом Министров", — добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Бюджет-2020 будет кардинально изменен: некоторые статьи урежут, какие-то исчезнут полностью, - "слуга народа" Трухин

Кабмин закончил работу над изменениями в бюджет-2020, - Шмыгаль 01

Кабмин закончил работу над изменениями в бюджет-2020, - Шмыгаль 02

Источник: https://censor.net.ua/n3185165
 
 
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Ну да и Яця же призвал заранее для народа сейф-боксы заготавливать, а то потом и их не хватит...
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И на сколько это продержится обновленка? На месяц?
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Маски перед епідемією продали.
Спирт і зерно продаємо!
Хто небудь, скажіть Бубочці, щоб знайшов час подумати стратегічно...
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Времени у него навалом...а вот мозгов нет...потому и думать нечем...
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ЗЕлупєнь роздав області олігархам. То ми тепер кріпаки? Ви чьіх будєтє?
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а хто голосувати буде?
Сьогодні вже пішов ще один шухер: ще в одного депа підтверджений короновірус... Стефанчук?
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Этот жирный с жопой на лице??? О, там есть где вирусу гульнуть..
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неточно ще... Ну, до вечора стане ясно...
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уже визначилися, що ще можна с3.14здити.
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Пока кабмин и КРУ не отчитаются о состоянии Госрезерва НИКАКИХ ГОЛОСОВАНИЙ В РАДЕ !!!!!
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Ни Гончарук , ни ШМЫГАЛЬ ПРИНИМАЯ ДЕЛА В КАБМИНЕ , не сделали ревизию Госрезерва
Теперь выходит , что Госрезерв разворовал ШМЫГАЛЬ и его надо садить в тюрьму
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Жаль, шмыгаль "забыл" сказать, что в откорректированном бюджете нет денег на спорт, культуру, деско-юношеское воспитание, на строительство жилья для воинов АТО. Но зато есть деньги на увеличение расходов охфиса зеленского, на дотации и компенсации бизнесам коломойского и ахметова
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ДТЕК - банкрот. Грошей в цьому році в бьджет платити не буде. Гроші МВФ забере Коломойський, як компенсацію за Приватбанк. Що робити - купуйте долари, поки ще є, гривні капець.
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Вот интересно: "оказание финансовой помощи отечественному бизнесуИсточник: https://censor.net.ua/n3185165
Ахметке тоже? Он там дефолт замутил. Такой локальный дефолт. Правда, не знаю, в чем ситуативная разница между дефолтом и банкротством за тем исключением, что факт банкротства определяет арбитраж... но по сути, если компания ахметки - банкрот и отказывается от обязательств, почему ей как бизнсу полагается помощь, а не взыскание??? Уж больно хитрожопый татарин... и впрямь, шо ни татарин, то иудей...
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Порошенко буде безкоштовно видавати порохоботам маски.А зебобікам продавати:
з логотипом"ЄС"і "Порошенко ТАК"-2гр,
"За Зе"- 200гр.
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Уф-ф-ф... Можно облегченно выдохнуть. Наконец-то наступает эра благосостояния!
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за*бись! теперь можно расслабиться и наслаждаться жизнью.....
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А що тобі раніше заважало? Путін на тебе напав?
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А може лепше буде щоб Рошен давав гроші на боротьбу з вірусом лише тім хто за ного голосував, а іньших - нехай 95 квартал лікує?
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Подготовительный этап подготовки к большому дерибану бюджета зеленое стадо завершило...теперь начнется сам дерибан...
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СТРИБАЛО БИ СОБІ І ДАЛІ ПО СЦЕНІ, ВСІ БИ ДУМАЛИ, ЩО ТО ТАЛАНТ, А НЕ ПСИХІЧНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ.
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Слава Україні і Героям слава! Зараз буду їсти гарний шматок сала. Потім буде рибка, смажена капустка, а яка чудова запечена гуска!
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Черные дни наступают, урезали деньги на мову, виру. КАК ЖЕ МЫ БЕЗ НИХ, не говоря о кино. НЭ БУДЭ КИНА.
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