 Кабмин закончил работу над изменениями в бюджет-2020, - Шмыгаль

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Несмотря ни на что, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование - сохранены. Расходы Стабилизационного фонда, о котором много говорили в последние дни, будут направлены на людей", — написал он.
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Шмыгаль перечислил статьи, на которые направят средства из Стабфонда:
- дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусной болезнью;
- денежная помощь пенсионерам;
- выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемических мероприятий потеряли работу;
- оказание финансовой помощи отечественному бизнесу.
"О деталях буду информировать после утверждения проекта изменений в бюджет Кабинетом Министров", — добавил он.
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Спирт і зерно продаємо!
Хто небудь, скажіть Бубочці, щоб знайшов час подумати стратегічно...
Сьогодні вже пішов ще один шухер: ще в одного депа підтверджений короновірус... Стефанчук?
Теперь выходит , что Госрезерв разворовал ШМЫГАЛЬ и его надо садить в тюрьму
https://www.youtube.com/watch?v=ieYQhMXF6HM
Ахметке тоже? Он там дефолт замутил. Такой локальный дефолт. Правда, не знаю, в чем ситуативная разница между дефолтом и банкротством за тем исключением, что факт банкротства определяет арбитраж... но по сути, если компания ахметки - банкрот и отказывается от обязательств, почему ей как бизнсу полагается помощь, а не взыскание??? Уж больно хитрожопый татарин... и впрямь, шо ни татарин, то иудей...
з логотипом"ЄС"і "Порошенко ТАК"-2гр,
"За Зе"- 200гр.