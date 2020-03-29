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 Минздрав опубликовал обновленный стандарт оказания помощи при COVID-19

Министерство здравоохранения Украины обновило стандарт оказания медицинской помощи при коронавирусном заболевании COVID-19, сообщил главный санитарный врач Украины.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С сегодняшнего дня Украина будет работать по новым стандартам медпомощи, которые включают определенные рекомендации к лечению COVID-19", - сказал Ляшко .

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Он сообщил, что стандарт размещен на официальном сайте Минздрава, в нем содержатся ряд рекомендаций, которые касаются алгоритма выявления заболевания, алгоритма работы экстренной медицинской помощи, эпидемиологов. Он также содержит правила использования средств индивидуальной защиты, правила ухода за больными с COVID-19 в домашних условиях, критерии для госпитализации больных в тяжелых и средней тяжести случаях.

""Специфического лечения не существует, проводится симптоматическое лечение", - отметил Ляшко

Как сообщалось, по состоянию на утро 29 марта в Украине подтверждены 418 случаев заболевания COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3185164
 
 
 Топ комментарии
 
Зайдите в аптеку и попробуйте купить маски. Вот и всё, что нужно знать о состоянии медицины в стране.
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оно всегда актуально. это дерьмо портит атмосферу в целом, что пагубно сказывается на всех сферах жизни. Минздрав опубликовал обновленный стандарт оказания помощи при COVID-19 - Цензор.НЕТ 2610
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оно всегда актуально. это дерьмо портит атмосферу в целом, что пагубно сказывается на всех сферах жизни. Минздрав опубликовал обновленный стандарт оказания помощи при COVID-19 - Цензор.НЕТ 2610
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видать на 40 миллионов населения нет такого у кого большие как говорят(яйца...) странно как то...((
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Зайдите в аптеку и попробуйте купить маски. Вот и всё, что нужно знать о состоянии медицины в стране.
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позавчора в "Епіцентрі"..50 штук - 800 грн..налітай..довелось взяти..
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АЛИ ЭКСПРЕС предлагает по 150 ШТУК в пачке по 6.50 грн штука .мне смс на почту приходило от них с предложением купит...я посмотрел открыл .. ну куда я их буду девать... торговать некому...* вот смотрите.цена на шару 6.50 штука! в них уже заложена доставка.налоги и прибыль продавца .и всё это уже в несчастной справедливой цене! получается ведь можно так. и даром продать за копейки. и налог заплатить, и доставить с другого конца света бесплатно! чудеса да и только! что значит работать чесно а не барыжничать и дурить людей и наживаться на населении на всё за что не возьмись в нашей стране.... обидно что бизнесмены и власти в основном корупционеры и барыги...вот и ростут они миллионерами как грибы после дождя. а сами по себе никто и звать их было никак...((
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Стандарт должен быть один - всех высокопоставленных гадов поселять в районных больницах. Нечего в областных клиниках им делать.
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Уже вся страна насмотрелась на зеленый пис.юн
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Едрить.
Вот это совет, так совет.
И, главное, щедрый.
зелена плесень вообще очень щедрая.
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Фото дня! Барига замаскувався під волонтера і прийшов красти допомогу бідним! нєзабудємнєпрастім!

Минздрав опубликовал обновленный стандарт оказания помощи при COVID-19 - Цензор.НЕТ 3646
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Петя мастер пиара и прекрасный актёр!Вылезший на патриотической риторике. Он точно знает когда надо пустить слезу на камеру или попиариться на помощи. Вы из него уже делаете идола как кацапы из Х@йла! Хотя он при власти только обещал и нечего не делал для борьбы с коррупцией и постройкой нового госудврства!
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Специфического лечения не существует ЭТО ГЛАВНОЕ В ЭТИХ СТАНДАРТАХИсточник: https://censor.net.ua/n3185164
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В Италии на этой неделе официально разрешили врачам прописывать Plaquenil+ Ацитромицин. Как для профилактики контактным, так и для лечения симптоматическим.
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Да, только наверняка вирус выявляют только у тех, кому проводят тест. А кого не тестируют - у тех не выявляют. Для этого и нужен карантин - чтобы сидели дома, а не ходили заражали здоровых.
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Известный доктор Грюнштейн, который использoвал для лечения симулянтов, прописьівал всем два лекарства - ХИНИН и КЛИЗМУ! Тем самым он вылечивал все. Я.Гашек
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