 Минздрав опубликовал обновленный стандарт оказания помощи при COVID-19

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С сегодняшнего дня Украина будет работать по новым стандартам медпомощи, которые включают определенные рекомендации к лечению COVID-19", - сказал Ляшко .

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Он сообщил, что стандарт размещен на официальном сайте Минздрава, в нем содержатся ряд рекомендаций, которые касаются алгоритма выявления заболевания, алгоритма работы экстренной медицинской помощи, эпидемиологов. Он также содержит правила использования средств индивидуальной защиты, правила ухода за больными с COVID-19 в домашних условиях, критерии для госпитализации больных в тяжелых и средней тяжести случаях.

""Специфического лечения не существует, проводится симптоматическое лечение", - отметил Ляшко

Как сообщалось, по состоянию на утро 29 марта в Украине подтверждены 418 случаев заболевания COVID-19.