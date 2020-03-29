 Нужно немедленно обеспечить уязвимые категории граждан сейф-боксами со средствами защиты, - Яценюк

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Главная тема" на телеканале "Украина" 28 марта, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, такие боксы должны содержать минимальные средства защиты, в частности, дезинфекторы и маски.
"Это недорого стоит и это быстро делается", - добавил он.
Яценюк подчеркнул, что в нынешних условиях необходимы очень быстрые действия со стороны украинской власти: "В первую очередь нужно позаботиться о людях".
"Представьте, если заболеют медики, которые сейчас приоритет номер один для государства в том числе? Власть должна заботиться о медиках: о каждом враче, о каждой медсестре, - потому что от их здоровья, от одной медсестры или одного врача зависят десятки, а то и сотни жизней. А если полицейские переболеют и перестанут выходить на работу, кто будет охранять общественный порядок и безопасность, кто будет помогать людям?" - подчеркнул он, добавив, что необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты военных и социальных работников.
Яценюк подчеркнул, что официальная статистика на сайте "Прозорро" показывает, что государственным предприятием "Медицинские закупки Украины", несмотря на заявления о миллионах масок и защитных костюмов, которые должны быть приобретены, за последний месяц не совершено ни одной такой закупки: "это безответственно".
Кроме того, государственный заказ позволил бы предприятиям развивать бизнес и занять работников.
Он отметил необходимость защитить людей, которые сейчас ежедневно подвергаются опасности: "Это депутаты парламента могут дискутировать, будут ли они собираться в парламенте голосовать законы, не будут. А полицейские не могут. Они выходят и каждый день защищают безопасность и защищают каждого гражданина".
Первая ракетка мира Новак Джокович вместе с семьей пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом в Сербии
Фонд Арсенія Яценюка OpenUkraine
Про допомогу від зеленського, коломойського, тимошенко, гриценко, авакова, та інших борцунів нічого не чули? Бо я ні
А гдє Фонд Порошенка? Пачєму прапустілі?
кто на этом наживется?
кто то наживется....
финансировать будем мы....
распределять будут и честные и воры....
доставлять могут менты или кому прикажут....
НО делать это нужно...
Тільки статистика говорить про інше...
Сєня, з тобою не поділились?
знаешь факты - напиши заявление.
@krtmn79
В Германии за пикник или
посиделки сейчас штраф 250 евро и никому и в голову не приходит испытывать
судьбу.
А в Одессе вдоль моря не протолкнуться.
Карантин б...ь.
Перечитайте мой предьідущий пост еще раз.
О том, чтобьі не ходить на работу, я ничего не писала.
Повторяю вопрос: Сколько Вы готовы сидеть под домашним арестом за казённый счёт? Т.е. походы только в аптеку и за едой, прогулки не дальше 100 м от дома и не больше часа, одним словом, полный итальянский пакет.
Ты лучше организуй доставку хлеба и молока старым людям, даже за их копейки,шоб они не выходили в магазин!
Твари жадные и хитрожопые по генам!
Я с тобой не то шо на брудершафт не пил, а даже когда встречал в туалете Киевского вокзала, то сразу выходил и в баню ехал! Урод тупой, и шо за гений-дрессировщик тебя писать научил - горе Украины...
Разве это не обязанность молодого зеленого презедента, как вы там сказали - "организовать доставку хлеба и молока старым людям, даже за их копейки, шоб они не выходили в магазин! Твари жадные и хитрожопые по генам!"
я бы на встрече с ним и Тягнибоком - бла-бла-бла. В зале кстати старики почти одни были.
я с тех пор забил на политику. не, пару выборов еще голосовал, но у них, как и у прочих - все направлено на облапошивание лохов.(мы добрые-те злые)
ЯЦНПНХ
а шо?
(Поговорка порохоботов )