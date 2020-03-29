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 Нужно немедленно обеспечить уязвимые категории граждан сейф-боксами со средствами защиты, - Яценюк

Власть обязана безотлагательно обеспечить уязвимые категории старше 65 лет и социально незащищенных граждан так называемыми сейф-боксами со средствами индивидуальной защиты.

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Главная тема" на телеканале "Украина" 28 марта, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, такие боксы должны содержать минимальные средства защиты, в частности, дезинфекторы и маски.

"Это недорого стоит и это быстро делается", - добавил он.

Яценюк подчеркнул, что в нынешних условиях необходимы очень быстрые действия со стороны украинской власти: "В первую очередь нужно позаботиться о людях".

"Представьте, если заболеют медики, которые сейчас приоритет номер один для государства в том числе? Власть должна заботиться о медиках: о каждом враче, о каждой медсестре, - потому что от их здоровья, от одной медсестры или одного врача зависят десятки, а то и сотни жизней. А если полицейские переболеют и перестанут выходить на работу, кто будет охранять общественный порядок и безопасность, кто будет помогать людям?" - подчеркнул он, добавив, что необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты военных и социальных работников.

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Яценюк подчеркнул, что официальная статистика на сайте "Прозорро" показывает, что государственным предприятием "Медицинские закупки Украины", несмотря на заявления о миллионах масок и защитных костюмов, которые должны быть приобретены, за последний месяц не совершено ни одной такой закупки: "это безответственно".

Кроме того, государственный заказ позволил бы предприятиям развивать бизнес и занять работников.

Он отметил необходимость защитить людей, которые сейчас ежедневно подвергаются опасности: "Это депутаты парламента могут дискутировать, будут ли они собираться в парламенте голосовать законы, не будут. А полицейские не могут. Они выходят и каждый день защищают безопасность и защищают каждого гражданина".

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Источник: https://censor.net.ua/n3185163
 
 
 Топ комментарии
 
І це у найвеличнішого найліпше виходить! Цікаво, коли черговий відосік із бункеру буде...
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І це у найвеличнішого найліпше виходить! Цікаво, коли черговий відосік із бункеру буде...
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казна пуста! - и не сумел сдержать радостной улыбки в предвкушении корыта
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Новак Джокович
Первая ракетка мира Новак Джокович вместе с семьей пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом в Сербии
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собутыльник, то не дьявол, то шмара твоя. Бухать надо меньше!
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ну читали ж ви новину що з росії повернулися хахли, вуаля! вони вже на Цензорі.
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о, точно, на рахе ведь цензор под запретом, а высраться малоросам где то надо
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та це в них партійне, всі як їх сцикло **********.
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Сеня! Дай чертёж сейф-бокса. Я быстренько его склепаю из подручных материалов (оцинкованный лист, фанера, нержавеющие трубы, в качестве антисептика есть 5 литров отменного первача )
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Популист.Врачи и полиция не обеспечены,а он мечтает,как стену.
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Благодійники, які жертвують кошти на подолання COVID-19 в Україні. СПИСОК

Фонд Арсенія Яценюка OpenUkraine
Про допомогу від зеленського, коломойського, тимошенко, гриценко, авакова, та інших борцунів нічого не чули? Бо я ні
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Нєхарашо!
А гдє Фонд Порошенка? Пачєму прапустілі? Потрібно негайно забезпечити вразливі категорії громадян сейф-боксами із засобами захисту, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1951
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Он что дебил?
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Кролік знов активіровался в надежде что подберут и знов допустят до коріта Нужно немедленно обеспечить уязвимые категории граждан сейф-боксами со средствами защиты, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7407
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ольгинские неподмытые сейчас активировались в надежде получить на ужин лишних сто грамм боярки Нужно немедленно обеспечить уязвимые категории граждан сейф-боксами со средствами защиты, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3943
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кто будет это финансировать? где брать? кто будет распределять? кто доставлять?
кто на этом наживется?
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ті что забіл слова великого комбінатора О. Бендера? : "васюкинці денег плптить не будут , васюкинці деньги будут -получать!"
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хм...
кто то наживется....
финансировать будем мы....
распределять будут и честные и воры....
доставлять могут менты или кому прикажут....
НО делать это нужно...
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Грося залишив Моніці запас і зростаючу економіку, а вона все просрала.
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Правди ради, Сеня, тільки на ЄКР, залишив Україні 90 млрд гривень. Грося, за своє правляння, додав ще 40 млрд. Зеленські, за пів року, все спустили в унітаз
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Угу Потрібно негайно забезпечити вразливі категорії громадян сейф-боксами із засобами захисту, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6824
Тільки статистика говорить про інше...
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та ты уже стену нам построил....
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он хоть часть ее построил, а ты только пердел ротом все это время
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сетка -рабица не удержит никого
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сетка-рабица и не предназначалась для удержания, она для оповещения. Но, чукча не читатель, он - писатель
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Накінець згадали про медиків за 30 років! Нужно немедленно обеспечить уязвимые категории граждан сейф-боксами со средствами защиты, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4198 То вам не грипом хворіти.
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Ні все по феншую - саме на "кінець" і згадали про медиків, судячі із того, в якому спецодязі вони лікують хворих.
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Сколько времени нужно , чтобы это осуществить ? Или он имел ввиду деревянные ?
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Каких заявлений не делай а рейтинг 0,5%
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вот по этому в стране дефолт и беня вас шпилит со всех сторонм и в любом количестве
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Сеня нове слово вивчив СЕЛФ-БОКС, а цензор переклав як сейф )))
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Если бы Кроль нормально выражался, а не колотил понты своими знаниями аглицкого, то не было б непоняток. Особенно для пенсионеров, оторопевших от мысли, что придется покупать сейфы или переделывать на них боксы из под продуктов, переданные фондом Порошенко
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мабуть, він не знає, що все розпродали
Сєня, з тобою не поділились?
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слышь, вафлист, а что Сеня украл?..
знаешь факты - напиши заявление.
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про якусь мінімальну соціальну справедливість представники "еліти" завжди згадують коли їх відганяють від державного корита..
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Ахмет ,ты должен понять ,что Сеня это политический ТРУП и реанимации не подлежит !!! Нужно немедленно обеспечить уязвимые категории граждан сейф-боксами со средствами защиты, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3156
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А может Авакову пора начать работать, а не строчить постьі в фб и бегать по ТВ-шоу?

@krtmn79
В Германии за пикник или
посиделки сейчас штраф 250 евро и никому и в голову не приходит испытывать
судьбу.
А в Одессе вдоль моря не протолкнуться.
Карантин б...ь.


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Вот вас бы в полицию взяли вы бы всех там дубинками разогнали и никто бы больше не ходил к морю.
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Кроме дубинок Лукину не известньі другие мерьі воздействия?
Перечитайте мой предьідущий пост еще раз.
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Ой, токо пусть Аваков заслуженно отдохнет - а то маски станут в аптеках дроже рюкзаков!
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Задаю простой вопрос: вот Вы лично сколько готовы сидеть на карантине? Прошу 2 варианта ответа: 1. За свой счёт (т.е. не работая) 2. За казённый (т.е. негусто, но смерть от голода не грозит)
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Я готова не шляться по многолюдньім местам без необходимости не один месяц.
О том, чтобьі не ходить на работу, я ничего не писала.
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Многим людям "работать" - это "шляться" (или стоять) в многолюдных местах...

Повторяю вопрос: Сколько Вы готовы сидеть под домашним арестом за казённый счёт? Т.е. походы только в аптеку и за едой, прогулки не дальше 100 м от дома и не больше часа, одним словом, полный итальянский пакет.
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Шото яйцквнюхкулявлоб постоянно на цензоре вылазит. Кент что ли?
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Казел подумал о своей маме и ее подружках...
Ты лучше организуй доставку хлеба и молока старым людям, даже за их копейки,шоб они не выходили в магазин!
Твари жадные и хитрожопые по генам!
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а чего Бубочку не просишь, ты же, тупень, за него мазу тянул, или догадываешься, что на все твое скыглення с банковой тебе только по губам поводят?
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На юух давно ездил, заслуженное ЧМО народа украинского?
Я с тобой не то шо на брудершафт не пил, а даже когда встречал в туалете Киевского вокзала, то сразу выходил и в баню ехал! Урод тупой, и шо за гений-дрессировщик тебя писать научил - горе Украины...
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Так а по делу есть что "врагу" ответить?
Разве это не обязанность молодого зеленого презедента, как вы там сказали - "организовать доставку хлеба и молока старым людям, даже за их копейки, шоб они не выходили в магазин! Твари жадные и хитрожопые по генам!"
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попу-лист.
я бы на встрече с ним и Тягнибоком - бла-бла-бла. В зале кстати старики почти одни были.
я с тех пор забил на политику. не, пару выборов еще голосовал, но у них, как и у прочих - все направлено на облапошивание лохов.(мы добрые-те злые)
ЯЦНПНХ
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"Это недорого стоит и это быстро делается", - добавил он, недорого это было до той поры пока миша был не в теме, а сейчас если кто может отыскать статистику по Миру то у нас наверное дороже чем у всех на Земле.
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Хватит СТЕНЫ, еще СЕЙФ - БОКСОВ нам не хватает. Угробили медицину, а теперь умничают. По камерам должны такие сидеть.
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Где-то пахнет деньгами?
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Яценюк - один из строителей страны навыворот. И должен знать, что социально незащищены в Украине 99%.
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Цікава деталь : перша леді Лєнка в красивому платячкі і з діточками зараз у Швеції. Залишатися в країні, якою керує її коханий вони вважають небезпечним.
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точно, видати всім "хто вже труп" сейф-бокс з листивкою-побажанням здоровҐя від Зеленського.

Нужно немедленно обеспечить уязвимые категории граждан сейф-боксами со средствами защиты, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3210
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Сейф-боксы для стариков?? Я так понял это так сейчас гробы гуманно называются - сейф-бокс.
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А тут хотят спросить - а мешки с карманами?
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А в Италии такие гробы классные показывают - у нас и олигархи в худшие играют в ящик
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Украина выживет,РАБссия нет,на то несколько причин...
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ребята бомжи,в г.КИЕВ, т.е труболети в місті Кривий Ріг,бічі в городе Донецке,або просто безхатьки в украінській інтерпретації найбідьш сильна категорія людей .Жодного випадку короновірусу
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Признается действенным, когда ежедневное многократное появление на экранах ТВ, СМИ и мониторах гаджетов крупа лошади приводит к признанию ее достойности быть избранной или назначенной на топ позиции. Ну, почти как Инцитат Калигулы в сенате Рима...
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Я так понял, Сеня намекает, что его пора укладывать уже укладывать в сейф-бокс, запаковывать и отправлять на утилизацию.
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Когда РАБссиянцы сюда хлынут что Сирийцы в Европу,не забудьте встретить Шариковых Путлера хлебом-солью... Нужно немедленно обеспечить уязвимые категории граждан сейф-боксами со средствами защиты, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3707
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Обеспечьте медиков защитными средствами и инструкциями!
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За уничтожение украинской медицины яценюк должен быть казнён как за геноцид!
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А вы знаете что крокодиловый желудочный сок и человеческий один к одному по лабораторному составу? А зря...,мы бывшие рептилоиды,а не от обезьян...
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Граждане! Не мешайте маленькому бонапарту успешно проводить опреацию "Ликвидация"! Всё идет по намеченному плану - срочно завезли кучу инфицированных из-за рубежа (вирус дремлет около 14 дней, а температуру на границе проверяют 1 минуту), врачей оставили без протокола оказания лечебной помощи, нет средств первичной защиты - тех же самых копеечных масок, пусть даже из туалетной бумаги. Нет и пр., и пр., и пр. А представители власти надувают щеки и соревнуются, кто сделает более глупое заявление! Верной дорогой идёте, товарищи!
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Кстати крокодилы почти никогда не болеют....
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Закройте этому кролю-варюге рот сцаными тряпками. И хватает наглости у этой мрази уму-разуму учить!
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Для начала сваю ванючую помойку закрой.
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Сралин во время войны расстреливал ПАНИКЕРОВ миллионами...,а потом заселил СССР Шариковыми в 1953 году,мужиков выкосил и сам сдох 5 марта 1953 года...,вы верите в эту чушь? Потрібно негайно забезпечити вразливі категорії громадян сейф-боксами із засобами захисту, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4543
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Сеня! Вернись к нам на Землю Потрібно негайно забезпечити вразливі категорії громадян сейф-боксами із засобами захисту, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6140 .Это сборище под брендом "стадо недоумков" с монобольшинством и Кабмином в придачу, медработников защитными средствами не могут обеспечить, перчаток для своих же депутатов не найдут. А ты о сейф-боксах сказки рассказываешь Потрібно негайно забезпечити вразливі категорії громадян сейф-боксами із засобами захисту, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1411 . К тому же министр здравоохранения Украины Емец заявил коронавирус не опасен для детей, но от него "умрут все пенсионеры". Вот и весь сказ про эту власть...
Потрібно негайно забезпечити вразливі категорії громадян сейф-боксами із засобами захисту, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4940
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Скоро начнутся Землетрясения по всему Миру,будет не до Короновируса...,19 апреля совсем скоро...
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Зебилы, которые становятся на нашу сторону, уже начинают казаться менее глупыми.
(Поговорка порохоботов ) Потрібно негайно забезпечити вразливі категорії громадян сейф-боксами із засобами захисту, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5941
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В интернете нашел фото В.И.чЛенина где он сидит на лавочке с часами "Победа" на руке.Если он сдох в 1924 году,а часы эти начали выпускать только в 1945 году,то откуда у висят у чЛенина???
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Сєня, ти вже був спеціалістом по стіні, а сьогодні спец по медецині.Сєня політичний труп, йди вже в небуття !!!
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Интересно кому пришло в голову впихнуть невпихуемое - вернуть Яценюка в большую политику. И за чей счет банкет? Арсений Петрович уже четыре года как безработный
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