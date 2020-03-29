 Коронавирусом заразилась директор Луцкой городской клинической больницы Духневич

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Луцкой городской клинической больницы в Фейсбуке.
"Директор Луцкой городской клинической больницы Лариса Петровна Духневич с 16 марта находится на больничном. 23 марта она обратилась в приемное отделение больницы. Так как пациентка за границей не была, и результаты быстрого теста на Covid-19 были отрицательные, была госпитализирована с диагнозом "пневмония". Находилась на лечении в отдельной палате. После получения результатов ПЦР на Covid-19 была переведена на лечение в Волынскую областную инфекционную больницу", - сказано в сообщении.
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В больнице утверждают, что приняли все необходимые противоэпидемические меры. Контактных лиц обследовали и отправили на карантин. У 5 контактных лиц уже есть результаты анализов, и они отрицательные.
"В настоящее время учреждение стабильно работает и выполняет свою функцию", - отметили в больнице.
В медучреждении сообщили, что измеряют температуру и выясняют эпидемиологический анамнез всех пациентов, обращающихся в приемное отделение, при необходимости делают экспресс-тест на коронавирус.
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27/03/2020
Пацієнти України зібрали на боротьбу з коронавірусом майже 120 000 гривень
Пацієнти України оголосили збір коштів на боротьбу проти коронавіруса в Україні два дні тому назад. І за цей короткий термін 216 людини пожертвували 109 500 гривень. Одна компанія перевела на рахунки 10 000 гривень. Дякуємо вам, ви неймовірні!
http://patients.org.ua/
Скажено же - директор.
Она давно уже просто чиновник от медицины.
Страшно подумать, как Украина переживеть повальное заражение коронавирусом чиновников.
Это просто чиновнический геноцид.
Ты уже приготовился?
Генерал Наев уже на посту.
Это же он в часовенку тогда с Турчиновым и Порошенко ходил, погибшим украинским воинам поклониться...
те
ну да, если выложить ролик, то могут сцапать, это да.
хотя - ситуация = чел троллит, а потом другой шо там же был типо случайно снял, выложил - ноль вины. никто не докажет
Просто нерядовые могут по блату тест пройти...
Был один случай в СССР - художник привез из Индии черную оспу, заразился на похоронах одного брамина. Этот случай оспы тщательно скрывался в СССР, но я о нем знала, потому как этот художник работал с художницами по тканям, а с ними, в свою очередь, работала моя мать - химик, разработчик красителей для ткани.
Самое примечательное, как зараза распространялась.
Художник по приезде поехал не к жене, а к любовнице, а к жене на второй день приезда, соврав, что прилетел позже.
И любовнице, и жене этот щедрый человек подарил подарки, которые и жена, и любовница, будучи типичными представителяи советской илитки сразу, мгновенно понесли - куда? Правильнно, в комиссионку!
Так и тут: эта дамочка - местная илита, с кем она встречалась, от кого брала подарки, из какого "куршевеля" - нам неведомо.
у директорки 5 "контактів "?
ні.... це в наявності лише 5 тестів...((