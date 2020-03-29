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 Коронавирус обнаружили у 6-месячного ребенка из Умани

В Умани Черкасской области диагноз COVID-19 подтвержден в 6-месячного ребенка.

Об этом сообщил в Фейсбуке городской глава Умани Александр Цебрий, информирует Цензор.НЕТ.

"На 9:00 утра 29.03 в стационаре КНП "Уманская городская больница" находится 6 больных (из них один 6-ти месячный ребенок) с подтвержденным диагнозом COVID-19; 1 человек на подозрении, образцы для исследования отобраны и отправлены в вирусологическую лабораторию центра", — написал он.

Цебрий добавил, что еще троих горожан выписали под наблюдение после получения отрицательного результата анализа на коронавирус. Всего под наблюдением находятся 130 человек, в том числе двое сотрудников "скорой помощи".

Читайте также: На утро 29 марта подтверждены 418 случаев COVID-19 в Украине, 9 человек умерли, 5 - выздоровели, - Минздрав (обновлено)

Коронавирус обнаружили у 6-месячного ребенка из Умани 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185161
 
 
 Топ комментарии
 
Який жах. Боже, поможи крихітці
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Когда остановят поезда зеленого неадеквата?
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А чего только про вирус не говорили. Дети не болеют, молодые люди и люди среднего возраста до 50 переболеют и сами не заметят ( на ногах), соплей при болезни не бывает, проблем со "стулом" нет и т.д. и т.п. А теперь все оказалось на оборот.. Или точнее уже ни чего ни кто не знает. В США умер младенец от вируса , гибель ребенка это не просто горе, это катастрофа. Дай Бог выздоровления ребенку из Умани, как и любому другому.
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Когда остановят поезда зеленого неадеквата?
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он просто мог перестать болеть. это же так просто, просто нужно просто перестать.)
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Виживе, це не перше немовля з вірусом. В таких малих ще сформувався імунітет.
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так виживають з імунітетом. у тебе когнитивний дисонанс.
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Не треба зайвих образ, просто почитайте, коли формується імунітет.
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так питання не у коли формується, а що коли він є чи немає. ти точно когнитивнодисонансний.
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Журналистам на заметку
Чехи используют новое лекарство РЕМДИСИВИР
оно проходит испытания
Украинцы могли бы тоже подписаться под эксперимент - ВСЕ РАВНО ЛЕЧИТЬ НЕЧЕМ
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Може проголосуємо на кому, у нас же демократія? Коронавирус обнаружили у 6-месячного ребенка из Умани - Цензор.НЕТ 8255
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Я поддерживаю Мой комментарий.
Только так можно на время успокоить Софию, которая из замечательной Чехии принеслась в 'ужасную' Украину, где 'все равно лечить нечем'
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Успокойся сама . Пока тебя не начали трогать . Вас , зебобиков , надо в Ваше дерьмо макать головой ежедневно
Только такие дремучие дикари, ккк вы , заслуживают того Средневековья , КУДА ТОЛКНУЛИ ВЫ УКРАИНУ СВОИМ ВЫБОРОМ ПРОКАЦАПСКОЙ НЕКОМПЕТЕНТНОЙ ВЛАСТИ
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73% украинцев употребляют пилюли Phuckitall...
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Это тот самый хлорохин, о котором уже только ленивый не говорил. Лечись им на здоровье сама.
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Нет, Remdesivir - Антивиральный нуклеотидный препарат.
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В Одессе 'первому пациенту' посоветовали лекарство, которое вне протокола и стоит 8000 грн ампула. Таких ампул нужно было четыре. Не хочу рекламировать , шо то було, но ему помогло, правда, нет возможности отследить, что было бы без этого иммуноглобулина. Все это наделало много шуму в Одессе, так как пациент был недоволен и хотел, чтоб ему государство возместило потраченное.
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ЧЕШСКИЕ врачи этим лечат , а Вы просто пистите на Цензоре
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Пока этих препаратов нет в протоколах ВООЗ, пистите вы.
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А ну" сектанты бессмертые" , что это касается только старых и немощных с кучей патологий , где вы ? Ясновидящие , какие патологии припишите этому бедному ребенку ?
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А чего только про вирус не говорили. Дети не болеют, молодые люди и люди среднего возраста до 50 переболеют и сами не заметят ( на ногах), соплей при болезни не бывает, проблем со "стулом" нет и т.д. и т.п. А теперь все оказалось на оборот.. Или точнее уже ни чего ни кто не знает. В США умер младенец от вируса , гибель ребенка это не просто горе, это катастрофа. Дай Бог выздоровления ребенку из Умани, как и любому другому.
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"Коронавирус обнаружили у 6-месячного ребенка из Умани" - а сколько в Умани заболело хасидов?
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Дай бог малечи выздороветь, а Зеленым мразям подохнуть!
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