 За субботу, 28 марта, в Украину вернулись более 16 тысяч граждан, - пограничники

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы Украины осуществили менее 22 тысяч пропускных операций. Подавляющее их большинство - более 16 000 - это пропуск граждан Украины из-за рубежа. Эти показатели более чем в два раза ниже, чем в предыдущие сутки", — сказано в сообщении.

По состоянию на утро воскресенья на границе нет очередей ни из автомобилей, ни из пешеходов, добавили в ГПСУ.

Также за субботу Украину покинули 5,3 тыс. иностранцев.

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"За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 16 000 человек. Лицам, которые прибыли в Украину, в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки", — добавили в ГПСУ.