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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 За субботу, 28 марта, в Украину вернулись более 16 тысяч граждан, - пограничники

Пассажиропоток на границе уменьшился более чем вдвое, волна возвращений украинцев на Родину спала.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы Украины осуществили менее 22 тысяч пропускных операций. Подавляющее их большинство - более 16 000 - это пропуск граждан Украины из-за рубежа. Эти показатели более чем в два раза ниже, чем в предыдущие сутки", — сказано в сообщении.

По состоянию на утро воскресенья на границе нет очередей ни из автомобилей, ни из пешеходов, добавили в ГПСУ.

Также за субботу Украину покинули 5,3 тыс. иностранцев.

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"За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 16 000 человек. Лицам, которые прибыли в Украину, в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки", — добавили в ГПСУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3185159
 
 
 Топ комментарии
 
А по закону же 28 марта уже нельзя заезжать. Опять наибали народ? Не пропускайте в страну ни одного батрака или туриста - пусть остаются там, куда заехали на свой страх и риск. Раз на дорогу деньги есть, то и пересидеть карантин тоже смогут там, где он их застал. В крайнем случае денег им выделите на еду, но в страну не пускайте эту пакость - из них же никто то письменное обязательство не соблюдает и намеренно заражают всех остальных.
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Факт - вирус в Украину пришел через границу, но нет ни одного заболевшего погранца.
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Люди, возвращайтесь вирус без подпитки сдохнет, а деньги уже потрачены.
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Лучше бы они оставались там хоть с минимальным шансов.В Украине шансов нет,кому нужна будет реальная помощь.Кто легко отделается,тому просто повезет.Остальные обречены.
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Ви привезли короновірус!
- Ями раді! як ми раді!
От курва, якось без нихжили,а з ними заживем ще краще!
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А Рюкзак Сабаков говорил, что 26 последний срок?
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Люди, возвращайтесь вирус без подпитки сдохнет, а деньги уже потрачены.
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А по закону же 28 марта уже нельзя заезжать. Опять ******* народ? Не пропускайте в страну ни одного батрака или туриста - пусть остаются там, куда заехали на свой страх и риск. Раз на дорогу деньги есть, то и пересидеть карантин тоже смогут там, где он их застал. В крайнем случае денег им выделите на еду, но в страну не пускайте эту пакость - из них же никто то письменное обязательство не соблюдает и намеренно заражают всех остальных.
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Читай официальные новости полностью, а не только заголовки желтых газет За субботу, 28 марта, в Украину вернулись более 16 тысяч граждан, - пограничники - Цензор.НЕТ 1502
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С этим ясно...
Но я так и не понял, ты уже нашёл правильную новость?
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Иди покупать сейф-бокс как Яця советует пока они еще есть в наличии... а ты тут время теряешь
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Мне это не нужно...
Свою единицу оставлю тебе, а вдруг тебе не хватит
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Факт - вирус в Украину пришел через границу, но нет ни одного заболевшего погранца.
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Ще рано так говорити. І прикордонники - пройшли комісію по здоровью, порівняно молоді люди, у них може захворювання пройти й безсимптомно. Почекаємо коли їх командувач захворіє, от тоді можна буде робити висновки.
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Короновирус распыляют из химтрейлов,сам воздух отравлен
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По информации из Германии,химтрейлами травят итальянцев, испанцев,британцев и американцев.
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якщо вже вся інфекція тут, то який сенс закривати кордони?
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Идет перезагрузка всего Мира.Мы накануне крутых Мировых событий
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Тут согласен, но пока не до перемен - сейчас главная задача для всех - чтоб в сейф-бокс Сенин не сыграть
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Своими мы видим только 10 % событий вокруг нас,остальное мы не видим от слова СОВСЕМ
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А из сейф-бокса видно 0% событий - их горизонт
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