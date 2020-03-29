 На утро 29 марта подтверждены 418 случаев COVID-19 в Украине, 9 человек умерли, 5 - выздоровели, - Минздрав (обновлено)

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Центр общественного здоровья.

Случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 22 случая;

Волынская обл. - 2 случая;

Днепропетровская обл. - 6 случаев;

Донецкая обл. - 2 случая;

Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;

Закарпатская обл. - 1 случай;

Запорожская обл. - 11 случаев;

Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;

м. Киев - 82 случая;

Киевская обл. - 45 случаев;

Кировоградская обл. - 4 случая;

Львовская обл. - 5 случаев;

Луганская обл. - 2 случая;

Одесская обл. - 8 случаев;

Полтавская обл. - 1 случай;

Ривненская обл. - 9 случаев (2 летальных);

Сумская обл. - 6 случаев (1 летальный);

Тернопольская обл. - 57 случаев (1 летальный);

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 1 случай;

Хмельницкая обл. - 1 случай;

Черкасская обл. - 46 случаев;

Черновицкая обл. - 59 (1 летальный) случаев;

Черниговская обл. - 1 случай.

Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 5 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Случаи с Днепропетровщины и Николаевщины сняты с учета и зарегистрированы в г. Киеве.

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