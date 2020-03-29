 На утро 29 марта подтверждены 418 случаев COVID-19 в Украине, 9 человек умерли, 5 - выздоровели, - Минздрав (обновлено)

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Центр общественного здоровья.
Случаи подтверждены:
Винницкая обл. - 22 случая;
Волынская обл. - 2 случая;
Днепропетровская обл. - 6 случаев;
Донецкая обл. - 2 случая;
Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;
Закарпатская обл. - 1 случай;
Запорожская обл. - 11 случаев;
Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;
м. Киев - 82 случая;
Киевская обл. - 45 случаев;
Кировоградская обл. - 4 случая;
Львовская обл. - 5 случаев;
Луганская обл. - 2 случая;
Одесская обл. - 8 случаев;
Полтавская обл. - 1 случай;
Ривненская обл. - 9 случаев (2 летальных);
Сумская обл. - 6 случаев (1 летальный);
Тернопольская обл. - 57 случаев (1 летальный);
Харьковская обл. - 1 случай;
Херсонская обл. - 1 случай;
Хмельницкая обл. - 1 случай;
Черкасская обл. - 46 случаев;
Черновицкая обл. - 59 (1 летальный) случаев;
Черниговская обл. - 1 случай.
Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 5 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Случаи с Днепропетровщины и Николаевщины сняты с учета и зарегистрированы в г. Киеве.
...
А если по-простому - всех не убьет)))(как и Сталин)
579 244 \ 515 683 = 1,123255954
124 967 --- Рождено в этом году
140 370 ---- Умерло в этом году
140 370 \ 124 967 = 1,12325654
550 --------- Рождено сегодня
618 --------- Умерло сегодня
618 \ 550 = 1,123636364
Где ПАНДЕМИЯ ???
в Италии люди рoждаются и умирают в таких же сooтнoшениях чтo в 2019, чтo в начале 2020 чтo сегoдня
Вирус передается через контакт.
https://twitter.com/TyndaGood2/status/1243630754493542401
Распостраняйте этот социальный ролик с Израиля.
https://transkarpatia.net/transcarpathia/nadzvychaine/125309-azhotazh-na-punkt-propusku-tisa-z-boku-ugorskoii-zahon-vdzniali-opriliudnili-u-socmerezhah-vdeo.html
https://goloskarpat.info/boundless/5e7fc2f955791/
Посмотрите в глаза теленка, которого ведут на убой, и Вы поймете, что вирус Ваш друг.
Дайте слово перед Природой , что не будете убивать животных, есть мясо, сжигать уголь, и короновирус Вам не навредит.
Цей вірус на 90% штучного походження!
Тєльонок чи порося чи курка - це їжа, продукт праці, технологій людини.
Трава яку ти їси також жива і має біль коли її зрізують для їжі.
Наша природа створена так що є травоїдні м"ясоїдні і ВСЕЇДНІ тварини.
Ни один волос не может упасть с человека без разрешения Бога.
Человек никак не всеядное животное, по строению кишечника.
Складається враження що ви священник 17 століття.
Людинаа виборола ПРАВО на ВЕРХОВЕНСТВО серед тваринного світу у тварин і рослин ще тисячі років до нашої ери, розвиваючи свої навики захисту нападу і окупації нових територій.
Скільки українців стануть жертвами коронавірусу вже через місяць, - розрахунки