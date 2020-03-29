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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 На утро 29 марта подтверждены 418 случаев COVID-19 в Украине, 9 человек умерли, 5 - выздоровели, - Минздрав (обновлено)

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждены 418 случаев COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Центр общественного здоровья.

Случаи подтверждены:
Винницкая обл. - 22 случая;
Волынская обл. - 2 случая;
Днепропетровская обл. - 6 случаев;
Донецкая обл. - 2 случая;
Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;
Закарпатская обл. - 1 случай;
Запорожская обл. - 11 случаев;
Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;
м. Киев - 82 случая;
Киевская обл. - 45 случаев;
Кировоградская обл. - 4 случая;
Львовская обл. - 5 случаев;
Луганская обл. - 2 случая;
Одесская обл. - 8 случаев;
Полтавская обл. - 1 случай;
Ривненская обл. - 9 случаев (2 летальных);
Сумская обл. - 6 случаев (1 летальный);
Тернопольская обл. - 57 случаев (1 летальный);
Харьковская обл. - 1 случай;
Херсонская обл. - 1 случай;
Хмельницкая обл. - 1 случай;
Черкасская обл. - 46 случаев;
Черновицкая обл. - 59 (1 летальный) случаев;
Черниговская обл. - 1 случай.

Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 5 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Случаи с Днепропетровщины и Николаевщины сняты с учета и зарегистрированы в г. Киеве.

На утро 29 марта подтверждены 418 случаев COVID-19 в Украине, 9 человек умерли, 5 - выздоровели, - Минздрав 01

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На утро 29 марта подтверждены 418 случаев COVID-19 в Украине, 9 человек умерли, 5 - выздоровели, - Минздрав 02
На утро 29 марта подтверждены 418 случаев COVID-19 в Украине, 9 человек умерли, 5 - выздоровели, - Минздрав 03

Источник: https://censor.net.ua/n3185158
 
 
 Топ комментарии
 
Это статистика начала эпидемии, когда медицина еще хоть как-то может переварить наплыв больных, дальше будет хуже, причем под каток попадут люди среднего возраста и молодняк, возможно мы выработаем иммунитет , а может и нет, и тогда рулетка пандемии начнет свой отбор по второму кругу... Важно что бы люди среднего возраста и помоложе понимали, что они в такой же зоне риска как и старики, в нашей стране не будет действовать правило военной медицины, в нашей стране будет действовать правило денег, приоритеты будут выставляться не в пользу возраста, а в пользу платежеспособности, тем более что богатые смогут купить себе препараты, а бедные нет, бедных просто нечем будет лечить.
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А какая статистика по всем умершим в Италии на сегодня? 700 чел. списывают на короновирус, а остальные умершие есть?
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Гуляем дальше, как раз потеплело - можно побегать, пожарить шашлычки и попить певко на природе.
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Ну если, кхе-кхе, завезти достаточно тестов.... то Дубинский прав, это будет ..... п*** на*** с***, что же эти ***ди делают то е*** на***

А если по-простому - всех не убьет)))(как и Сталин)
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Да ладно вам. Даже корь не имеет такой заразности.
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Умерли от чего ? "Позитивный тест на коронавирус" и "смерть от коронавируса" - это две большие разницы.
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тобі теж ідіотизм в причину смерті не запишуть, але разом з тим...
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Taки допроситесь что на вашу штаб-квартиру Донни забросит Томагавк.
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Вот основные демографические показатели Италии за 2019 год:Родившихся: 515 683 человекаУмерших: 579 244 человека
579 244 \ 515 683 = 1,123255954

124 967 --- Рождено в этом году
140 370 ---- Умерло в этом году
140 370 \ 124 967 = 1,12325654

550 --------- Рождено сегодня

618 --------- Умерло сегодня
618 \ 550 = 1,123636364

Где ПАНДЕМИЯ ???
в Италии люди рoждаются и умирают в таких же сooтнoшениях чтo в 2019, чтo в начале 2020 чтo сегoдня
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Нет никакой пандемии.
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Вoт именo, если была бы ПАНДЕМИЯ oтнoшение умерших е рoжденыи былo бы 3,4, 10
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А какая статистика по всем умершим в Италии на сегодня? 700 чел. списывают на короновирус, а остальные умершие есть?
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В цивілізованому світі вмирає кожен 5. 4 виздоровіли, 5-й помер. В нас своя статистика - на 5 виздоровілих 9 померли... Україна готова до епідемії, зебіли?
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У нас лікарі кажуть, що з початку року на корону( пневмонію) перехворіло 10 000 чоловік, просто не було тестів.
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У нас есть Зе который все делает неправильно,у кацов есть Х..ло который делает все правильно,у беларусов есть бацька который ни хрена не делает. вот и сравним что в итоге получится.
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Зе в нас не керує, кожен українець президент, здається так казав.
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После массового завоза этой китайской заразы вместе с безмозглыми турыстами-пох.истами и дупомоями уже и в самых богом забытых местах (типа Кировоградщины) вирус появился! Пошла "веселуха" вширь и вглубь, спасибо типа милосердным тупорылым зеленым керманычам - рукожопам.
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Используйте перчатки!
Вирус передается через контакт.
https://twitter.com/TyndaGood2/status/1243630754493542401

Распостраняйте этот социальный ролик с Израиля.
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вирус на руках живет около 10 мин, кожа его потом нейтрализирует
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хтось за ці 10 хвилин таки встигає доторкнутися ними до рота чи очей А респіраторних епідемій навесні не буває в принципі
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это больше похоже на вчерашние вечерние данные.
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Закрпаття закрило два перевали з чотирьох в бік сусідніх обоастей, а кордони працюють понаднормово.... П*ісда буде через тиждень....
https://transkarpatia.net/transcarpathia/nadzvychaine/125309-azhotazh-na-punkt-propusku-tisa-z-boku-ugorskoii-zahon-vdzniali-opriliudnili-u-socmerezhah-vdeo.html

https://goloskarpat.info/boundless/5e7fc2f955791/
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Вірус SARS-CoV-2 брат віруса SARS-CoV який в 2002 році викликав епідемію атипової пневмонії. Вакцини проти якого так і не винайдено. Лікування симптоматичне.
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Короновирус - адекватный ответ Природы на действия человеков.
Посмотрите в глаза теленка, которого ведут на убой, и Вы поймете, что вирус Ваш друг.
Дайте слово перед Природой , что не будете убивать животных, есть мясо, сжигать уголь, и короновирус Вам не навредит.
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ох і дурак же ж ти!
Цей вірус на 90% штучного походження!
Тєльонок чи порося чи курка - це їжа, продукт праці, технологій людини.
Трава яку ти їси також жива і має біль коли її зрізують для їжі.
Наша природа створена так що є травоїдні м"ясоїдні і ВСЕЇДНІ тварини.
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А почему Вы уверены, что человек не может быть едой для более низших или более высших по уровню развития существ. Раз люди считают, что имеют право есть животных.
Ни один волос не может упасть с человека без разрешения Бога.
Человек никак не всеядное животное, по строению кишечника.
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нда, видно що у вас в голові тільки потік філософії думок і 0 знань науки!
Складається враження що ви священник 17 століття.
Людинаа виборола ПРАВО на ВЕРХОВЕНСТВО серед тваринного світу у тварин і рослин ще тисячі років до нашої ери, розвиваючи свої навики захисту нападу і окупації нових територій.
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Да, в Риме кабаны появились, в Венеции - дельфины. Может и у нас перестанут смереки дорубывать, бурштынокопанием добивать природу, а электроудочками - всю водную живность?
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Хочете отримати шок? У нас Карпати рубають менше ніж за Австро-Угорщини, рубають в основному Рівне, Волинь, Житомир.
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Повно, можна виїхати в ліс і набрати фуру впавших дерев.
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Интересная мысль. Если волки едят живых козлов, то это потому, что козлы едят живую капусту. А капусту козлы едят за то, что она питается минералами из Камня который разрушается от дождя мороза и ветра. Тогда давайте жалеть и беречь бездушные камни. Камни ещё никто не пожалел. Чуть не расплакался, стало камень жалко.
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Это статистика начала эпидемии, когда медицина еще хоть как-то может переварить наплыв больных, дальше будет хуже, причем под каток попадут люди среднего возраста и молодняк, возможно мы выработаем иммунитет , а может и нет, и тогда рулетка пандемии начнет свой отбор по второму кругу... Важно что бы люди среднего возраста и помоложе понимали, что они в такой же зоне риска как и старики, в нашей стране не будет действовать правило военной медицины, в нашей стране будет действовать правило денег, приоритеты будут выставляться не в пользу возраста, а в пользу платежеспособности, тем более что богатые смогут купить себе препараты, а бедные нет, бедных просто нечем будет лечить.
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"На утро 29 марта подтверждены 418 случаев COVID-19 в Украине" - к вечеру будет больше. Вчера было - 28.03 - 310 утро, 356 вечер, а по расчётам вчера должно было быть 290. Сегодня по расчётам должно быть 386, завтра 515, но мы идём с опережением.

Скільки українців стануть жертвами коронавірусу вже через місяць, - розрахунки
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вот , уроды , где в областях очаги не пишут, плять, - "типа безпаники - всё под контролем.."
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Никакой карантин уже не спасет, если в каждом городе, почти в каждом селе уже есть зараженные. Есть потому, что ****-клоун завез (и продолжает завозить) больше ста тысяч потенциальных носителей и рассеял их по стране. Поздно пить боржоми...
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Так задача у клоуна такая - зачистить Украину для его нации.
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Сразу знал что клован штучно устроил это . И да знал о у нас в Черкассах будет так . Но зебилов много больше чем в стране ... Пусть страдают
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Соотношение выздоровления и смертности как-то не внушает доверия к нашему МОЗ
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