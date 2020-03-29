 Маски, респираторы, защитные костюмы, - в Украине приземлился самолет из Китая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщил в Фейсбуке заместитель руководителя Офиса президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"300 тыс респираторов, 35 тыс костюмов защиты, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства защиты. Сейчас этот груз едет на логистический склад, и уже в обед выезжает в каждый регион Украины", — написал он.
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По словам Тимошенко, этот самолет ночью вылетает в Китай за следующим грузом.
"Со вторника у нас будут два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок дешевыми масками и другими средствами защиты. Также ночью ожидаем 100 тыс ПЦР-тестов отдельной доставкой", — добавил Тимошенко.
вєрнулі маскі бєлиє,
ти вирус, **** клятия,
гарі же ти аду..
Ми сволачі нєщясниє,
прадажниє, блахастиє,
тюрма за намі плакала
І бил би нам канєц,
і піз....ц".
Но ми вірнулі маскі бєлия.
Для віруса проклятаго
І будет нам халва,
а не канец і піз....ц!
Во время весенних и зимних каникул.
а з країни виймають мільярди
Щось мені здається,що якийсь мародер на их заробляє.
Ємець і скандали. Як Україна п'ять тижнів нічого не купувала проти коронавірусу
да и хусим, как говорил адмирал Ямамото(погиб в результате диверсии)
А почитати інструкцію нє? Чукча пісатєль.
Вова-клоун, этот выкидыш петросяна, он, вообще-то, в курсе хотя бы чего-нибудь???
Ще цікавіше,чому уряд і АМКУ стурбований і розслідує підвищення цін на продукти (на 10-30 %), а 10-кратне (1000% !!!) подорожчання масок і респіраторів нікого не турбує ?
Торговля на крови, которую мучительно искали при Порохе наконец осуществилась. Vitaly Rojdaev
Респиратор защищает носящего его и не защищает окружающих от выдыхаемого носящим воздуха через клапан.
Все должны быть в масках или все должны быть в респираторах.
Если вперемежку, то толку мало.
vAnilla Love t
Кстати, интересный момент.
"Зеленский обещал, что ОТМЕНИТ указ о ВИП-палатах для топ чиновников".
Но. Отменить указ, может ТОЛЬКО ТОТ, КТО ЕГО ПОДПИСАЛ )))
Т.е. такой указ подписал ЛИЧНО Зеленский
Туди багато влізе