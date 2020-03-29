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Все про:Китай (1307) маска (69) Тимошенко_Кирилл (26)

 Маски, респираторы, защитные костюмы, - в Украине приземлился самолет из Китая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с гуманитарным грузом из Китая — средствами защиты для врачей, военнослужащих и полицейских. На следующей неделе будут еще два самолета.

Об этом сообщил в Фейсбуке заместитель руководителя Офиса президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"300 тыс респираторов, 35 тыс костюмов защиты, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства защиты. Сейчас этот груз едет на логистический склад, и уже в обед выезжает в каждый регион Украины", — написал он.

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По словам Тимошенко, этот самолет ночью вылетает в Китай за следующим грузом.

"Со вторника у нас будут два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок дешевыми масками и другими средствами защиты. Также ночью ожидаем 100 тыс ПЦР-тестов отдельной доставкой", — добавил Тимошенко.

Маски, респираторы, защитные костюмы, - в Украине приземлился самолет из Китая 01
Маски, респираторы, защитные костюмы, - в Украине приземлился самолет из Китая 02
Маски, респираторы, защитные костюмы, - в Украине приземлился самолет из Китая 03
Маски, респираторы, защитные костюмы, - в Украине приземлился самолет из Китая 04
Маски, респираторы, защитные костюмы, - в Украине приземлился самолет из Китая 05

Источник: https://censor.net.ua/n3185157
 
 
 Топ комментарии
 
О! Вєрнулісь наші масачкі! Но уже нє про трі капєкі, а по йєвродоляру штука
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на всю страну не хватит, все оставят в киеве, там крушавельской мрази полно
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О! Вєрнулісь наші масачкі! Но уже нє про трі капєкі, а по йєвродоляру штука
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Радуцкий с подлой радостью потирает свои грязные ручёнки
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"Ми єта здєлалі,
вєрнулі маскі бєлиє,
ти вирус, **** клятия,
гарі же ти аду..

Ми сволачі нєщясниє,
прадажниє, блахастиє,
тюрма за намі плакала
І бил би нам канєц,
і піз....ц".

Но ми вірнулі маскі бєлия.
Для віруса проклятаго
І будет нам халва,
а не канец і піз....ц! Маски, респираторы, защитные костюмы, - в Украине приземлился самолет из Китая - Цензор.НЕТ 2044
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От этого гриппа никто не захныкал
Во время весенних и зимних каникул.
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на всю страну не хватит, все оставят в киеве, там крушавельской мрази полно
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это жизненная необходимость а то останемся без руководителей кормильцев, и дня без них не проживем.
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Тут деякі благодійники дарят швидкі допомоги на мільйони...
а з країни виймають мільярди
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за тесты уже молчок, а те которые недостоверно определяют вернули назад этим бортом?
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Зате переліт, додана вартість на папері, повернення ПДВ... Хтось заробив на Мерседес. І тих "хтось" - декілька. Але зебіли раді. Вони напишуть, що епоха бідності закінчилася для ще двох-трьох.
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Маски из Китая, респираторы из Китая, ИВЛ из Китая... Может хоть производство гробов сами наладить успеем? Маски, респираторы, защитные костюмы, - в Украине приземлился самолет из Китая - Цензор.НЕТ 7857
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Китайці спочатку створили цю біологічну зброю массового знищення людей, а зараз граються в лицемірні ігри "благодійності"! Бо знає кошка чиє м'ясо з'їла!
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БОльшую часть снова разворуют на частные аптеки и клиники...Ка и предыдущую партию.
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Навряд. Наші-якісні були.А везуть фуфло китайське.
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Країна яка робила літаки та ракети не може робить медичні маски.
Щось мені здається,що якийсь мародер на их заробляє.
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Ну,что касается масок,то думается,при желании ими уже затарились многие,так как сейчас их шьют в избытке,разного качества и цены.
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б*же, да на ДПЮ(в Украине) шили по заданию - я такую толстую пошил шо вирус сам бы убегал от меня. Ватно-марлевку то.
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Рекомендуют шить из плотных футболок,в несколько слоев. PS Собирались сделать год,обязательно с шашлыками,но теперь уже все отменили.
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да это не защищает от вируса - вон в Китае даже "линчевали" тех кто без намордника то(он тупо немного защищает если чел болен, а вот болен ли - х.з.)
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Знаю,я сам это писал,но меня обвинили в паникерстве.Выше я имел ввиду парня,которому скоро исполнится год,как ушел в мир иной.
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Встроенные фильтры. Постэволюция: начало.
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В таких джунглях вірус заблукає та помре від втоми та зневоднення.
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_Маски - чмо! Так, сугубо для самоуспокоения. На самом деле рулят полнолицевые респираторы и противогазы.
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Я одел противогаз и зашел в комнату -жена чуть в обморок не упала!
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я тупое быдло, не знаю шо значит слово "calm"
да и хусим, как говорил адмирал Ямамото(погиб в результате диверсии)
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Особа с такой же фамилией когда-то тоже встречала самолеты с бесполезным Тамифлю...
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"Однак у деяких випадках (особливо агресивний вірус грипу, ослаблений імунітет) ГРВІ не обмежується нежитем та головним болем. Коли у людини хвороба набуває тяжкого перебігу, виникає необхідність застосування противірусних препаратів, одним із яких і є Таміфлю."

А почитати інструкцію нє? Чукча пісатєль.
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До чого тут рекламна для лохів інструкція? Усі противірусні препарати - розводняк, у тому числі і Таміфлю. Читайте інструкції, нечукча, і будбте здорові...
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Це і є з офіційної інструкції Таміфлю. Погугли.
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Вот так радужно??? А шо ж в Одессе главврач после госпитализации больного велел ему закупить маски и костюмы для персонала???
Вова-клоун, этот выкидыш петросяна, он, вообще-то, в курсе хотя бы чего-нибудь???
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Цікаво,а куди діваються маски українських виробників ?
Ще цікавіше,чому уряд і АМКУ стурбований і розслідує підвищення цін на продукти (на 10-30 %), а 10-кратне (1000% !!!) подорожчання масок і респіраторів нікого не турбує ?
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у нас народ уже сам маски шьет и продает возле рынка по 20 грн
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За морем телушка-полушка,да рупь -перевоз.Кормим Китай ,а свох швей -надомниц на голодный паёк посадили.Американцы переходят на многоразовые.
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свои дороже шьют,им или $ за маску,или я лучше телевизор посмотрю
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наконец то и моя посылка с алиэкспресс прилетела,трек отображается,что доставлена на ММПО Маски, респіратори, захисні костюми - в Україні приземлився літак із Китаю - Цензор.НЕТ 5965
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у Меня пока две застряли , осталось 25 дней
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так важко зробити тканину і пошити з неї засоби захисту але це не метод
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у нас народ уже шьет и продает возле рынка
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РИА Новости. За последние сутки в России зарегистрировано 270 случаев коронавирусной инфекции в 26 регионах, общее число заболевших в стране составляет 1 534, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.
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Еще Лермонтов говорил что они не моются
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В Москве зафиксировали более тысячи случаев заражения коронавирусом
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Все тесты на коронавирус в Украину поставляются через фирмы-прокладки, как и было при Яныке. Некоторые из них контролирует Радуцкий, некоторые - Емец.
Торговля на крови, которую мучительно искали при Порохе наконец осуществилась. Vitaly Rojdaev
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Маска защищает окружающих от носящего её и не защищает самого носящего.
Респиратор защищает носящего его и не защищает окружающих от выдыхаемого носящим воздуха через клапан.
Все должны быть в масках или все должны быть в респираторах.
Если вперемежку, то толку мало.
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маска накопитель вирусов и ты заносишь вирус в свой дом
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Конечно. Вышел - одел. Сделал дела. Снял, спрятал в пакетик, выбросил в мусорных ящик - зашёл.
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В Индии он утверждают что врачи разносчики вируса
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Так и есть. Врачи - в респираторах.
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Літак пасажирський. Значить груза там не так і багато. Чому транспортні літаки туди влада не відправляє ? В транспортний літак набагато більше можна загрузити грузу , Україна ж потребує негайно...
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Это грузовой самолет. Обычная практика переделывать старые пассажирские самолеты в грузовые.
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vAnilla Love t

Кстати, интересный момент.
"Зеленский обещал, что ОТМЕНИТ указ о ВИП-палатах для топ чиновников".
Но. Отменить указ, может ТОЛЬКО ТОТ, КТО ЕГО ПОДПИСАЛ )))
Т.е. такой указ подписал ЛИЧНО Зеленский
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На грузовых самолётах нет иллюминаторов. А переделывать пассажирские самолёты под грузовые - это что-то новое. Это Вам не микроавтобус с грузового под пассажирский переделать. Любая деталь которую меняют в самолёте должна быть сертифицирована, производитель самолёта также должен дать добро. И многие другие надзорные органы.
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Пасажирський літак????він щось друге привіз...
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мрію використовуйте!
Туди багато влізе
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в Черкасской области 49 заболевших коронавирусом, и Черкасская область выходит на почётное третье место после Киева и Черновицкой области. Но что-то подсказывает мне, что когда тесты начнут делать в Черниговской области, все просто уфуеют
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я чого боюся? - Я боюся, що речі в отому безплатному вантажі могли пакувати носії вірусів та інших інфекцій. але наші товпойопи не здогадаються провести вибіркову перевірку на заразність.
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Так народ хоче знати по якій ціні ви товар закупили і по скільки нам всякі Радуцкі, ****** будуть це продавати. Мабуть з наваром 200-500%!!!
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