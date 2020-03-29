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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 COVID-19: в мире заболели 664,9 тыс. чел., умерли - 30,8 тыс. чел., выздоровели - 140,2 тыс. чел. ИНФОГРАФИКА

Во всем мире от коронавирусной болезни на утро 29 марта умерли 30 848 человека, выздоровели - 140 222. Всего зарегистрировано 664 924 случая заражения COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. передает Цензор.НЕТ.

В Италии от вызванных COVID-19 осложнений скончалось 889 человек. В Испании за это время зарегистрировали 844 летальных случаев. Соединенные Штаты за указанный период подтвердили 480 смертей от коронавируса, Франция - 320, Иран - 139.

С момента распространения короновирусные болезни в Италии от нее умерли 10 023 человек, в Испании - 5982, Китае - 3304, Иране - 2517, Франции - 2317 и 2191 - в США.

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Не считая Китай (75 576), лидером по количеству выздоровевших, является Италия - 12 384 человек. За ней следует Испания (12 285), Иран (11 679), Германия (8481) и Франция (5724).

США на данный момент является абсолютным лидером по количеству случаев заражения - 124 665. Побороли болезнь пока только 1 095 человек. На втором месте Италия (92 472), далее следует Китай (82 057).

COVID-19: в мире заболели 664,9 тыс. чел., умерли - 30,8 тыс. чел., выздоровели - 140,2 тыс. чел 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185153
 
 
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Якщо щось, то Порохоботів рятуватимуть АШВЛ від фонду Порошенка, а зелебобиків підключатимуть до вихлопної труби мерседеса Ермака
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умерли всего 31тыс..
по правде говоря это ничтожные цифры для населения Земли 8 млрд....
начинаю думать, что вся эта паника раскручивается специально....
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В глобальном масштабы ничтожные, но для Италии и Испании громадные
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СРОЧНО для Чрезвычайного штаба ИНФА О коронавирусе
Чехи взяли себе лекарство у американской фирмы РЕМДЕСЕВИР
ОНО не прошло ещё тесты , но уже показывает результаты на реальных больных
Чехия, как страна , подписалась на этот эксперимент
Чехи вроде стабилизировали ситуацию
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ТЕПЕРЬ ИНФА О НОРМАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ , с которой Украине надо брать пример и просить помощи организовать ее в Украине
ЭТО ГЕРМАНИЯ
Паказатели по короновирусу

У них 30 000 заражённых
60 смертей
Хорошие показатели по сравнению с китайцами
Немцы стали забирать к себе итальянцев и испанцев на лечение
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Мрут пенсионеры. Молодые вылечиваются. Пенсионные фонды ликуют...
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а на росісі скільки живих залишилося? чи вже нікому дані подавати?
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Ну хватит уже. Население начало соображать что его дурят по-чёрному. В Италии и в Китае бунты начались.
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