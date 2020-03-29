 COVID-19: в мире заболели 664,9 тыс. чел., умерли - 30,8 тыс. чел., выздоровели - 140,2 тыс. чел. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. передает Цензор.НЕТ.

В Италии от вызванных COVID-19 осложнений скончалось 889 человек. В Испании за это время зарегистрировали 844 летальных случаев. Соединенные Штаты за указанный период подтвердили 480 смертей от коронавируса, Франция - 320, Иран - 139.

С момента распространения короновирусные болезни в Италии от нее умерли 10 023 человек, в Испании - 5982, Китае - 3304, Иране - 2517, Франции - 2317 и 2191 - в США.

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Не считая Китай (75 576), лидером по количеству выздоровевших, является Италия - 12 384 человек. За ней следует Испания (12 285), Иран (11 679), Германия (8481) и Франция (5724).

США на данный момент является абсолютным лидером по количеству случаев заражения - 124 665. Побороли болезнь пока только 1 095 человек. На втором месте Италия (92 472), далее следует Китай (82 057).